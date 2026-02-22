Colombia

Ministerio de Defensa finalizó contrato con Canadian Commercial Corporation por dificultades en su ejecución

Tras la cancelación del contrato, la entidad ordenó suspender los pagos y exigió la devolución al Tesoro Nacional de los recursos públicos ya transferidos

El Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa comunicó que dio por terminado de forma unilateral el Acuerdo G2G No. 009 de 2022, firmado con la Canadian Commercial Corporation.

La decisión se produjo ante la imposibilidad, según la cartera de Defensa, de avanzar con la ejecución del contrato, lo que llevó a las autoridades a suspender cualquier pago adicional.

“El Ministerio de Defensa Nacional se permite informar que, en el marco del Proyecto Fortaleza, decidió la terminación unilateral del Acuerdo G2G No. 009 de 2022 suscrito con la Canadian Commercial Corporation, ante la imposibilidad de avanzar en su ejecución, ordenando el cese inmediato de pagos y el reintegro de los recursos públicos ya girados al Tesoro Nacional”, indicó la cartera.

Además, el ministerio ordenó la devolución de los recursos públicos que ya habían sido transferidos al Tesoro Nacional, con el objetivo de asegurar la trazabilidad y el control sobre los fondos estatales. Esta medida busca resguardar los intereses del Estado y garantizar la correcta administración de los recursos.

La entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad institucional. Aseguró que el Proyecto Fortaleza continuará bajo parámetros de legalidad y eficiencia, priorizando la protección de los fondos públicos y la vigilancia de los procesos contractuales.

“Esta decisión garantiza la total trazabilidad y control del proceso, reafirma el compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la protección de los recursos del Estado, y asegura la continuidad futura del proyecto bajo criterios de legalidad y eficiencia”, expresó el Ministerio de Defensa.

La cartera de Defensa recordó que el acuerdo fue firmado en agosto de 2022, y tuvo como objetivo crear nuevas instalaciones del Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares.

“El 22 de agosto de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional y la Canadian Commercial Corporation (CCC) suscribieron el Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) No. 009 de 2022, cuyo objeto era la materialización de la Fase 1 del Proyecto Fortaleza, orientado a la construcción de las nuevas instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares”, indicó la entidad.

Según el Ministerio de Defensa, desde esa fecha no fue posible avanzar con la ejecución del acuerdo, por lo que solicitaron la terminación unilateral del contrato mediante la resolución 684 del 13 de febrero de 2026.

“Desde esa fecha y hasta el momento, no fue posible avanzar en la ejecución del acuerdo, pese a la manifestación de voluntad de ambas partes. En consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución 684 del 13 de febrero de 2026, decidió la terminación unilateral del Acuerdo No. 009 de 2022, en aplicación de la cláusula 14.3.1 del mismo y de la normatividad vigente”, indicó la cartera.

Por lo tanto, ordenaron el cese inmediato del pago de honorarios y la devolución de los recursos ya transferidos a Canadian Commercial Corporation.

“Como resultado de esta decisión, se ordenó el cese inmediato del pago de honorarios y demás erogaciones a la CCC, así como el reintegro de los recursos ya girados para el Proyecto, los cuales se encuentran en una cuenta bancaria en Canadá y serán devueltos al Tesoro Nacional”, afirmó.

El objetivo, según el Ministerio de Defensa, que lidera Pedro Sánchez, es dar continuidad al proyecto, afirmando que la decisión protege los recursos públicos.

“Con esta determinación se busca dar continuidad al Proyecto Fortaleza, asegurando su cumplimiento futuro y efectivo. Esta decisión protege los recursos públicos y garantiza la estricta aplicación de las políticas de transparencia institucional del Ministerio de Defensa Nacional”, indicó el minsiterio

Y agregó: “Toda la trazabilidad y el soporte documental del Proyecto Fortaleza, así como de los demás procesos contractuales del sector, se encuentran disponibles para los organismos de control en el marco de sus competencias, como garantía del compromiso con la integridad y la transparencia en la administración de los recursos públicos”.

Finalmente, el Ministerio de Defensa indicó que un proceso similar se realizó con los helicópteros MI-17 y la adquisición de aviones, operación cuya transparencia fue confirmada recientemente por la Contraloría.

“Este compromiso se ha evidenciado en otros procesos contractuales, como el mantenimiento de los helicópteros MI-17, en el que recuperamos el 100% del dinero público y se impuso una multa por incumplimiento a la empresa Vertol Systems Company Inc. de USD $ 8.956.468,35, así como en el proceso de adquisición de aviones de superioridad aérea por 16,5 billones de pesos, en el cual la Contraloría General confirmó la transparencia del proceso de contratación y su correspondencia con una necesidad estratégica para proteger la Nación”, aseveró el Ministerio de Defensa.

