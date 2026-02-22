Colombiano muerto en Ucrania: familia de Luis Jaramillo pide ayuda para trasladar sus restos de Bogotá a Tierralta

El joven cordobés perdió la vida durante una misión en Ucrania mientras integraba un batallón de voluntarios extranjeros. - AP Foto/Evgeniy Maloletka

Los restos de Luis Ferney Jaramillo González llegarían en los próximos días a Bogotá, luego de varias semanas de trámites internacionales tras su muerte en medio del conflicto armado en Ucrania. Sin embargo, mientras se concreta su arribo al país, su familia enfrenta ahora una nueva dificultad al no contar con los recursos económicos para trasladarlo desde la capital hasta Tierralta, Córdoba, su tierra natal.

Luis Ferney Jaramillo, de 30 años (aunque algunos medios señalan que tenía 31), era oriundo del barrio San José, en la zona norte de Tierralta. Falleció el pasado 20 de diciembre de 2025, en medio de operaciones militares en territorio ucraniano.

De acuerdo con la información que recibieron sus allegados, el joven se encontraba en Ucrania integrando un grupo de combatientes extranjeros. Según los reportes conocido por el medio local burbuja política, hacía parte de un pelotón conformado mayoritariamente por ciudadanos colombianos que fue blanco de un ataque con drones durante una misión en zona de confrontación, lo que le habría causado la muerte en el lugar.

La confirmación del fallecimiento fue comunicada a su familia días después. El 28 de diciembre, su madre, Omaida Estela González, recibió la notificación por parte de personas que estaban con él en territorio europeo. Desde entonces, inició gestiones ante distintas autoridades para lograr la repatriación del cuerpo.

Semanas de trámites para la repatriación

El proceso para traer los restos a Colombia se extendió durante varias semanas, en medio de trámites consulares y procedimientos internacionales propios de estos casos. La familia confirmó que, tras superar esas gestiones, los restos arribarían a Bogotá en los próximos días, lo que representa el cierre de un periodo de incertidumbre.

No obstante, el arribo a la capital no significa el final del proceso. Ahora deben asumir los costos del traslado hasta Tierralta, municipio del sur de Córdoba, donde esperan realizar las honras fúnebres y darle sepultura.

La familia pide ayuda para trasladarlo a Córdoba

Según manifestaron sus allegados, no cuentan con los medios económicos suficientes para cubrir el traslado desde Bogotá hasta Tierralta, un trayecto que implica gastos de transporte funerario y logística.

El deseo de la familia es que Luis Ferney sea sepultado en su tierra natal, junto a sus seres queridos. En ese sentido, han hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad y a la posibilidad de recibir apoyo institucional o ciudadano que les permita cumplir ese propósito.

A la situación económica se suma otro factor que ha agravado las condiciones de la familia. Las inundaciones registradas recientemente en la región obligaron a su madre a salir de Tierralta y trasladarse hacia Caucasia, Antioquia. Desde allí continúa adelantando gestiones relacionadas con el traslado del cuerpo.

Dejó dos hijos menores de edad

Luis Ferney Jaramillo había viajado a Ucrania el 26 de octubre de 2025. Según la información entregada por sus familiares, su intención era mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos.

El joven deja dos hijos menores de edad, una niña de 13 años y un niño de 3, quienes ahora enfrentan la pérdida de su padre. Su muerte se registró en medio de enfrentamientos con soldados rusos, en el marco del conflicto armado que se libra en ese país europeo.

En Tierralta, especialmente en el barrio San José, la noticia ha generado conmoción entre conocidos y vecinos que han acompañado a la familia durante el proceso.

A la espera de su llegada a Bogotá

Mientras se concreta el arribo de los restos a la capital del país, la prioridad de sus familiares es reunir los recursos necesarios para trasladarlo hasta Córdoba y realizar las exequias en su municipio de origen.

El caso de Luis Ferney Jaramillo se suma al de otros colombianos que han perdido la vida en el conflicto en Ucrania. Sin embargo, para su familia, la atención está centrada en poder despedirlo en su tierra y darle sepultura conforme a sus tradiciones.