Así fue viral aparición del perrito ‘conductor’ que conquistó a los pasajeros del Sitp en Bogotá, hasta uniforme tiene

Según los comentarios en redes sociales, el animal es habitual en la ruta ya que ayuda a mantener la seguridad en los vehículos

Un adorable perrito se ha ganado el corazón de todos al ser captado como copiloto en un bus de servicio público, luciendo un uniforme idéntico al de su dueño, el conductor - crédito @camiilalarcon / TikTok

Una escena cotidiana logró captar la atención de las redes sociales: un perro de color negro, con uniforme igual al del conductor, aparece sentado junto al volante en lo que parece ser la ruta Bachué del SITP en Bogotá.

El animal, dotado de una chaqueta negra con reflectivo, se muestra atento a cada movimiento del conductor, mientras ambos recorren las calles de la ciudad.

La imagen pronto se propagó, generando una ola de comentarios en TikTok. Muchos usuarios no ocultaron su simpatía por el can y su dueño. Uno escribió: “el sitp te debe todo la publicidad simplemente hermoso”.

Otros, aunque admirados, expresaron preocupación por posibles sanciones: “La verdad muy lindo el vídeo pero mínimo lo sancionan por hacer maniobras inseguras mejor bájalo de las redes”. El humor también estuvo presente: “Un día lo tuve en mi ruta!! Es bien chambeador y se preocupa por los pasajeros”, compartió alguien más, mientras otra persona, sorprendida, confesó: “Ayyy yo lo he visto y es una ternura (admito que me asustó porque pensé que estaba solito cuando lo vi la primera vez)”.

El video viral del perro
El video viral del perro con chaqueta reflectiva al lado del conductor del SITP desató elogios y comentarios humorísticos - crédito @camiilalarcon / TikTok

La viralización del video no solo expuso la ternura del momento, sino que despertó reflexiones sobre la seguridad y las normas dentro del transporte público. Algunos mensajes celebraron la cercanía entre el conductor y su perro: “No importa, te amamos señor conductor”.

Algunos ironizaron sobre el contexto de la ciudad: “Transmilenio y el SITP se han vuelto tan inseguros que los buses tienen que andar con Super Guau-rdia”. La imagen del perro uniformado también se convirtió en un símbolo: “...Y uniformado, ay que belleza”.

Según relataron varios usuarios, el can no solo acompaña, también cumple una función de supervisión dentro del bus: “Ese perro es todo tierno cuando el amo abre las puertas del bus el se pasea por el corredor del bus verificando que todos bajen y pueda cerrar nuevamente las puertas (sic)”.

El fenómeno no es aislado. En 2024, la historia de Lulú, una perra criolla de apoyo emocional, acaparó la atención pública. Lulú fue adoptada por Huger Herrera, conductor del Sitp, después de hallarla abandonada en un bus. Con el tiempo, se transformó en un pilar para Herrera, que había perdido a su familia en 2008. Su presencia se volvió fundamental: Lulú acompaña a Uger en cada jornada laboral y es conocida por ladrar a quienes intentan evadir el pago del pasaje, según contaron pasajeros recurrentes.

Usuarios aseguran que el perro
Usuarios aseguran que el perro recorre el bus para supervisar que todos los pasajeros bajen antes de que se cierren las puertas - crédito @camiilalarcon / TikTok

En cuanto a la normativa colombiana se permite el ingreso de perros de apoyo emocional y de servicio al Sitp, siempre que el propietario porte el carné de vacunación vigente. Aunque no es obligatorio el uso de bozal para todos, los dueños deben portar la certificación que acredite la necesidad emocional del animal.

La Corte Constitucional avaló el transporte de mascotas en vehículos públicos, bajo ciertas condiciones. Los dueños de perros medianos o grandes deben asegurarse de que sus animales lleven collar y permanezcan sujetos, ubicados en el piso durante el trayecto. Para razas clasificadas como potencialmente peligrosas, la ley exige que solo mayores de edad puedan transportarlas, siempre con collar y bozal.

En cuanto a los perros de asistencia, la legislación es clara. El artículo 87 de la Ley 769 de 2002 establece que los animales lazarillos pueden ingresar sin bozal, siempre debidamente identificados. Por su parte, los animales domésticos de talla pequeña solo pueden viajar en un guacal o contenedor, y está prohibido transportarlos en brazos.

El dueño o tenedor de la mascota es el responsable de cualquier daño ocasionado por el animal, ya sea a la infraestructura, los buses o los demás pasajeros. Además, debe limpiar cualquier residuo que deje la mascota durante el viaje.

Las normas del Sitp permiten
Las normas del Sitp permiten el ingreso de perros de apoyo emocional, siempre que cuenten con carné de vacunación vigente y cumplan las condiciones de seguridad - crédito @camiilalarcon / TikTok

La ley colombiana, a través de su artículo 108 F, define los perros potencialmente peligrosos por antecedentes de agresión, adiestramiento para ataque y pertenencia a ciertas razas, entre ellas American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés.

Estas disposiciones buscan equilibrar el derecho de los usuarios a viajar seguros y el bienestar de los animales que cumplen funciones de compañía o apoyo emocional.

Historias como la de Lulú y el perro uniformado demuestran que la convivencia entre animales y usuarios del SITP es posible y, en ocasiones, deseada por la comunidad.

