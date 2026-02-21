Colombia

Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela: hablaron de importación de gas y otros temas clave

El encuentro se centró en avanzar en proyectos para generar estabilidad e integración energética

Guardar
Uno de los temas abordados en el encuentro es la adecuación de infraestructura energética binacional - crédito Ministerio de Minas y Energía

Luego de que el dictador venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por las autoridades estadounidenses en enero de 2026, el Gobierno colombiano redobló esfuerzos por establecer mayores relaciones comerciales con el vecino país, teniendo en cuenta el nuevo panorama político en el que se encuentra. Maduro fue reemplazado por Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada de Venezuela.

En consecuencia, el 20 de febrero, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores en Caracas. También contaron con la presencia de Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa); Román Maniglia, presidente de Pequiven (empresa estatal adscrita al Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos de Venezuela); y los embajadores Milton Rengifo (Colombia) y Carlos Eduardo Martínez Mendoza (Venezuela).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con un comunicado emitido por la cartera, en la reunión bilateral, el ministro y la mandataria (e) conversaron sobre proyectos clave de cooperación energética, incluida la importación de gas y la modernización de la infraestructura energética binacional. Entre los acuerdos alcanzados figura el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela.

El ministro Edwin Palma Egea
El ministro Edwin Palma Egea se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, antes de que el presidente Gustavo Petro dialogue con ella - crédito Ministerio de Minas y Energía

La cartera indicó que para las delegaciones esta coordinación entre los países fortalece la seguridad energética regional y favorece el desarrollo de proyectos conjuntos. “Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, precisó el ministro Palma Egea, citado en la comunicación oficial.

El Ministerio de Minas indicó que pretenden estimular la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social en la región, en línea con los objetivos del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”, precisó Palma Egea.

Este encuentro entre el ministro colombiano y la presidenta (e) venezolana precede una reunión entre Delcy Rodríguez y el presidente Petro, en la cual que buscará impulsar aún más la colaboración en ámbitos económico, energético y de infraestructura. “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, aseguró la mandataria encargada.

El ministro de Minas aseguró
El ministro de Minas aseguró que la reunión con la presidenta (e) de Venezuela permite "construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable" - crédito Ministerio de Minas y Energía

Importación de gas venezolano: una esperada negociación del Gobierno

El ministro de Minas y Energía ya había dado a conocer la intención del Gobierno nacional de adquirir gas de Venezuela. A través de su cuenta de X, indicó que se estaba a la espera de la entrega en vigencia de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) para poder negociar con el Gobierno venezolano sobre el tema.

Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país como lo mencionó hoy el Presidente, Gustavo Petro. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”, precisó el jefe de la cartera en su momento.

El ministro de Minas y
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirma que las negociaciones con Venezuela iniciarán tras la entrada en vigor de las licencias Ofac - crédito @PalmaEdwin/X

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro confirmó que su administración ya tomó la decisión de importar el hidrocarburo desde Venezuela. De acuerdo con la corta explicación que dio al respecto, se espera que este negocio se traduzca en un ahorro de recursos públicos para Colombia.

Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, indicó el jefe de Estado durante la entrega de 82.000 hectáreas de tierra a familias campesinas del departamento de Tolima, llevada a cabo el 11 de febrero.

El primer mandatario indicó que será mucho más económica la compra del hidrocarburo - crédito Redes sociales/X

En aras de poner a andar esta negociación, con anterioridad, el ministro Edwin Palma Egea pidió a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) evaluar la posibilidad de comprar gas venezolano como una alternativa de regasificación.

Temas Relacionados

Edwin PalmaDelcy RodríguezImportación de GasEnergíaVenezuelaMinisterio de Minas y EnergíaColombia-Noticias

Más Noticias

Pacto Histórico postulará sus testigos electorales tras mesa técnica y ajustes en plataforma del CNE

El partido político radicó una solicitud formal ante la Registraduría para cambiar las instrucciones impartidas a los jurados de votación sobre la entrega de los tarjetones de la consulta interpartidista

Pacto Histórico postulará sus testigos

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Los dos conjuntos colombianos esperan que se definan los clasificados desde las fases previas, en las que se encuentran también Tolima y Medellín

Santa Fe y Junior tienen

Terrenos de los hermanos paramilitares Castaño Gil fueron entregados a los damnificados de Córdoba por ola invernal

La Agencia Nacional de Tierras entregó el predio ‘Doble Cero’ y una hacienda en Montería, que servirán de refugio para las familias que perdieron sus viviendas

Terrenos de los hermanos paramilitares

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

El productor trabajó con figuras del calibre de Luis Miguel, Thalía, Marc Anthony y Gloria Estefan, ganando reconocimiento como uno de los responsables de moldear la manera de hacer pop en español

Kike Santander de ‘A Otro

Crisis en el sistema de salud colombiano resuena a nivel internacional: apareció como caso de estudio en una investigación

El artículo fue publicado en The London School of Economics and Political Science y expone debates sobre la reforma a la salud del Gobierno y el funcionamiento del sistema

Crisis en el sistema de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Kike Santander de ‘A Otro

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Deportes

Santa Fe y Junior tienen

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

Juan Pablo Montoya analizó los tests de pretemporada de la Fórmula 1: lanzó pulla a Max Verstappen

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la She Believes Cup: hay novedades