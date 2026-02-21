Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela: hablaron de importación de gas y otros temas clave

Uno de los temas abordados en el encuentro es la adecuación de infraestructura energética binacional - crédito Ministerio de Minas y Energía

Luego de que el dictador venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por las autoridades estadounidenses en enero de 2026, el Gobierno colombiano redobló esfuerzos por establecer mayores relaciones comerciales con el vecino país, teniendo en cuenta el nuevo panorama político en el que se encuentra. Maduro fue reemplazado por Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada de Venezuela.

En consecuencia, el 20 de febrero, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores en Caracas. También contaron con la presencia de Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa); Román Maniglia, presidente de Pequiven (empresa estatal adscrita al Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos de Venezuela); y los embajadores Milton Rengifo (Colombia) y Carlos Eduardo Martínez Mendoza (Venezuela).

De acuerdo con un comunicado emitido por la cartera, en la reunión bilateral, el ministro y la mandataria (e) conversaron sobre proyectos clave de cooperación energética, incluida la importación de gas y la modernización de la infraestructura energética binacional. Entre los acuerdos alcanzados figura el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela.

El ministro Edwin Palma Egea se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, antes de que el presidente Gustavo Petro dialogue con ella - crédito Ministerio de Minas y Energía

La cartera indicó que para las delegaciones esta coordinación entre los países fortalece la seguridad energética regional y favorece el desarrollo de proyectos conjuntos. “Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, precisó el ministro Palma Egea, citado en la comunicación oficial.

El Ministerio de Minas indicó que pretenden estimular la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social en la región, en línea con los objetivos del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”, precisó Palma Egea.

Este encuentro entre el ministro colombiano y la presidenta (e) venezolana precede una reunión entre Delcy Rodríguez y el presidente Petro, en la cual que buscará impulsar aún más la colaboración en ámbitos económico, energético y de infraestructura. “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, aseguró la mandataria encargada.

El ministro de Minas aseguró que la reunión con la presidenta (e) de Venezuela permite "construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable" - crédito Ministerio de Minas y Energía

Importación de gas venezolano: una esperada negociación del Gobierno

El ministro de Minas y Energía ya había dado a conocer la intención del Gobierno nacional de adquirir gas de Venezuela. A través de su cuenta de X, indicó que se estaba a la espera de la entrega en vigencia de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) para poder negociar con el Gobierno venezolano sobre el tema.

“Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país como lo mencionó hoy el Presidente, Gustavo Petro. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”, precisó el jefe de la cartera en su momento.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirma que las negociaciones con Venezuela iniciarán tras la entrada en vigor de las licencias Ofac - crédito @PalmaEdwin/X

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro confirmó que su administración ya tomó la decisión de importar el hidrocarburo desde Venezuela. De acuerdo con la corta explicación que dio al respecto, se espera que este negocio se traduzca en un ahorro de recursos públicos para Colombia.

“Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, indicó el jefe de Estado durante la entrega de 82.000 hectáreas de tierra a familias campesinas del departamento de Tolima, llevada a cabo el 11 de febrero.

El primer mandatario indicó que será mucho más económica la compra del hidrocarburo - crédito Redes sociales/X

En aras de poner a andar esta negociación, con anterioridad, el ministro Edwin Palma Egea pidió a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) evaluar la posibilidad de comprar gas venezolano como una alternativa de regasificación.