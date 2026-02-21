Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Viviana Cartagena denuncia maltrato a sus hijos durante el Carnaval de Barranquilla y enciende las redes sociales - crédito @flakycartagena/IG

Una grave denuncia sacudió las redes sociales poco después de la temporada de carnavales en Barranquilla, pues Viviana Cartagena, hermana de la presentadora Mabel Cartagena, reveló a través de un video que sus dos hijos, de ocho y cinco años, fueron víctimas de maltrato por parte de una mujer adulta durante un evento del Carnaval de Barranquilla, específicamente en el tradicional desfile de la 84, durante la llamada Muerte de Joselito.

En su testimonio, Viviana relató que decidió contar la experiencia como un “story time” para desahogarse y visibilizar una situación que, según ella, nunca debió ocurrir, y menos involucrando a menores de edad en un espacio que se supone familiar y cultural.

“Les voy a hacer un story time del único evento al que fueron mis hijos de ocho y cinco años, ahora en carnavales. Y fueron, literal, maltratados por una de las que estaba ahí como observadoras del evento”, comenzó diciendo en su video.

Viviana explicó que desde el inicio sus hijos no querían asistir al evento, pero ella insistió en que la acompañaran por tratarse de una tradición propia de Barranquilla. Incluso, reconoció que llegaron tarde al desfile porque tuvo que tomarse un tiempo para convencer a los pequeños, e indicó que al llegar el ambiente era el habitual del carnaval: música fuerte, espuma, maicena y recocha entre los asistentes.

La hermana de Mabel Cartagena cuenta el incómodo momento que vivieron sus hijos en la Muerte de Joselito - crédito @vivicartagena11-/tiktok

“Mis hijos no querían ir. Ellos decían: ‘Mami, no queremos ir a nada de carnaval’. Pero yo dije: ‘bueno, esta es la cultura de ellos. Si uno desde chiquito no se le enseña, obviamente no les va a gustar’”, relató.

Según contó, los niños estaban jugando únicamente entre ellos con espuma y maicena, sin molestar a terceros, especialmente porque estaban bajo una advertencia clara de no arrojarla a nadie más.

“Ellos estaban chin, chin, echándose a ellos mismos. Con la brisa, de pronto pringaba un poquito a alguien, cosa que es normal en carnavales. Lo que yo no permitiría es que alguien venga y te eche espuma en la cara, y eso no pasó con mis hijos”, enfatizó.

Sin embargo, al parecer, los artículos que estaban usando los niños para jugar habrían alcanzado a untar a una de las personas que estaban también en ese espacio y, a partir de eso, la situación escaló porque la mujer, sin comunicación previa alguna, comenzó a gritarle a uno de los niños.

La denuncia de Viviana Cartagena reaviva discusiones sobre el cuidado de los niños en el Carnaval de Barranquilla - crédito @flakycartagena/IG

Viviana aseguró que el tono fue tan agresivo que logró escucharse incluso en medio del ruido del desfile: “Cuando escucho los gritos de la señora y veo a mi hijo, casi me muero. Ver que una extraña, literal, lo estaba maltratando. Le gritó: ‘¡Mira, pelaíto!’, como una loca”, afirmó.

Aunque ella no presenció todo, su suegra le confirmó que la mujer habría tomado al niño y lo habría estrujado para apartarlo del lugar.

“Después me dicen que la señora ha cogido a mi hijo y lo ha zarandeado. Yo no vi eso, gracias a Dios, porque no sé qué hubiera pasado”, confesó la hermana de Mabel Cartagena.

Viviana relató que, al reclamar con firmeza y sin gritos, la mujer intentó golpearla. Además, confesó que el episodio dejó una profunda huella en su hijo, el cual le recordó que no quería asistir al carnaval.

“Cuando me volteo, la vieja se me ha mandado así a tirarme un puño. ¡Jamás en mi vida había vivido algo así!... “Mi hijo estaba superachantado y me dijo: ‘Mami, ¿viste? Por eso es que yo no quería venir’. Imagínate cómo me pude sentir yo, porque él no quería ir y yo lo estoy llevando, porque esto es una tradición en Barranquilla, él es de aquí y óyeme, ¿cómo no le voy a enseñar el carnaval de Barranquilla?”, expresó visiblemente afectada.

La hermana de Mabel Cartagena narra agresión a sus hijos en la 84 - crédito @vivicartagena/IG

Finalmente, la hermana de Mabel Cartagena cuestionó que una persona que, según un familiar, “estaba enferma”, fuera llevada a un evento masivo.

“¿Ustedes se imaginan donde la señora me hubiera pegado?. Mira, eso se hubiera armado un bololó, no por mí, sino por toda la gente alrededor, o sea, hubo una señora que me dijo: ‘Yo la empujé cuando vi eso, porque yo no podía creer lo que estaba pasando’. Después se me acerca el hijo y me dice: ‘No, mira, qué pena, es que la señora, está enferma’. Okey, válido, pero si está enferma, ¿cómo tú la vas a llevar a un sitio donde va a estar expuesta a maicena, a música, a gente tomada, espuma y todo el desorden que tú te puedas imaginar? Si tú estás enferma y tú no toleras ese tipo de ambientes, mamá, quédate en la casa, pero tú jamás te metas con un menor de edad, porque eso es inaceptable", concluyó Cartagena.

El relato generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron indignación y pidieron mayor control y protocolos de protección para los niños en eventos públicos del Carnaval de Barranquilla.