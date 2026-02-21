Colombia

Española se mudó a Colombia, probó un desodorante local y revolucionó las redes con su reacción

La joven relató honestamente lo que ha vivido con los olores en las axilas, contrastando el efecto de los productos de aseo colombianos con los españoles y desatando una ola de comentarios

Guardar
Española recién llegada a Colombia
Española recién llegada a Colombia desata debate por los olores y los desodorantes - crédito @paulasghh/IG

Un video publicado en redes sociales por una ciudadana española llamada Paula Díaz, la cual recientemente se mudó a vivir a Colombia, abrió un inesperado debate cultural sobre los hábitos de higiene, los olores corporales y la efectividad de los desodorantes que se comercializan en el país.

Su testimonio, contado en tono directo y sin rodeos, no solo comparó su experiencia actual con la que tenía en España, también respondió a burlas y críticas frecuentes hacia los españoles.

La creadora de contenido comenzó aclarando que, más allá del humor, estaba cansada de uno de los comentarios más repetidos en redes sociales: la idea de que los españoles no se bañan. Desde su experiencia, aseguró que existe una confusión cultural en el uso de los términos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Dejando bromas atrás, ¿qué tienen los desodorantes en Colombia? Porque yo estoy un poco harta del típico comentario de: ‘mmm, los españoles no se bañan’. A ver, pues es que tengo cosas que comentar aquí del tema”, dijo al inicio de su video.

La confesión viral de una española sobre los desodorantes en Colombia que descolocó a sus seguidores - crédito @paulasgh/TikTok

Según explicó Paula, en España las palabras “bañarse” y “ducharse” no significan lo mismo, lo que habría generado malentendidos cuando se habla de higiene personal entre europeos y latinoamericanos.

“En España el término bañarse es coger la bañera, llenarla de agua y meterte en la bañera y pasarte una o dos horas metido en el agua. Y ducharse es lo que para vosotros es bañarse. Entonces, por ahí ha podido haber alguna confusión, pero sí, en España nos bañamos todos los días”, afirmó.

Este contexto fue clave para introducir el verdadero punto de su reflexión: el olor corporal y el papel que cumplen los desodorantes en cada país.

La española relató que durante toda su vida en su país natal tuvo que reaplicarse el desodorante varias veces al día, ya que el efecto desaparecía rápidamente, algo que consideraba normal y manejable.

Los desodorantes en Colombia sorprenden
Los desodorantes en Colombia sorprenden a una española - crédito @paulasghh/IG

Yo en España siempre he tenido la costumbre de echarme desodorante y como que a las cinco horas me deja de hacer efecto y tengo que lavarme otra vez y volverme a echar desodorante. Y así como todo el día. Nunca he dado con un desodorante que no me tenga que echar varias veces”, explicó Díaz.

Sin embargo, su percepción cambió por completo tras mudarse definitivamente a Colombia y probar, por primera vez, un desodorante local.

Yo ahora en Colombia he descubierto un desodorante que no sé si es este en concreto o son todos así, pero que yo me lo echo después de ducharme por la mañana un día y hasta el día siguiente sigo sin oler absolutamente nada”, contó sorprendida.

Más allá de eliminar el olor, la experiencia le resultó tan extrema que incluso empezó a cuestionarse si el producto era saludable.

“No es que no huelan, es que no sudan. Las axilas ni siquiera me sudan. Yo ya no sé ni siquiera si es bueno. Empiezo a dudar de si es bueno para la salud, pero desde luego, el olor te lo quita”, dijo la creadora de contenido con evidente entusiasmo.

La experiencia de una española
La experiencia de una española con desodorantes colombianos enciende el debate - crédito @paulasghh/IG

De inmediato, la española comparó esta efectividad con los productos españoles, que, aunque agradables en aroma, nunca lograron ese nivel de duración.

“En España tenemos desodorantes que huelen superbién, todo lo que tú quieras, pero a mí esto no me lo ha hecho ninguno. Yo tengo que estar durante el día volviéndomelo a echar”, insistió.

Finalmente, aclaró que esta fue la primera vez que probó realmente un desodorante colombiano, ya que antes solo visitaba el país como turista y mantenía su rutina con productos traídos de España.

“Esto lo acabo de descubrir ahora que me acabo de mudar aquí a Colombia. Antes venía como turista y seguía usando mi desodorante de España. Es la primera vez que pruebo uno colombiano de verdad y me he quedado flipando”, concluyó Paula Díaz.

El video generó cientos de reacciones, comentarios y debates entre usuarios colombianos y españoles, algunos tomándolo con humor y otros abriendo una discusión más profunda sobre diferencias culturales, clima, sudoración y los componentes de los productos de cuidado personal.

Temas Relacionados

Española en ColombiaPaula DíazTiktoker española en ColombiaDesodorantes colombianosColombia- EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

‘Iván Mordisco’ sigue siendo objetivo principal de las Fuerzas Militares: “Hoy le hemos neutralizado 122 integrantes”

Entre las operaciones destacadas, el comandante de las FF. MM. mencionó la acción ocurrida el 1 de enero contra alias Polo, responsable de la seguridad y logística de la banda de ‘Mordisco’, afirmando que este fue uno de los golpes más relevantes dados recientemente a los mandos intermedios del grupo

‘Iván Mordisco’ sigue siendo objetivo

Gustavo Petro anunció la llegada de nuevas máquinas para pasaportes y propuso producir también cédulas: “Se reduce el riesgo de fraude”

El presidente explicó que la Imprenta Nacional asumirá directamente la fabricación de documentos oficiales, buscando mayor control estatal y seguridad en la información de los ciudadanos

Gustavo Petro anunció la llegada

El Ejército desactiva artefacto explosivo en Antioquia: esto es lo que se sabe sobre el lugar en el que iba a ser detonado

La intervención militar permitió retirar un dispositivo que formaría parte de una serie de atentados recientes atribuidos a organizaciones armadas ilegales presentes en la región

El Ejército desactiva artefacto explosivo

Cathy Juvinao denunció que las empresas estarían prefiriendo pagar multas antes que contratar aprendices del Sena: la institución se pronunció

La congresista señaló que las decisiones del Gobierno Petro y su Reforma Laboral son la causa de la problemática

Cathy Juvinao denunció que las

Ejército Nacional solicitó apoyo urgente a la Gobernación de Antioquia por combates en Remedios

Las acciones armadas entre grupos ilegales han provocado confinamiento, desplazamientos y uso de explosivos en escuelas rurales, situación que incrementó el riesgo para menores y adultos en la región nordeste del departamento

Ejército Nacional solicitó apoyo urgente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi estalla en redes

Violeta Bergonzi estalla en redes tras amenazas por video sarcástico: “No puedo creer que me toque aclarar que mis hijos no son therians”

Karol G habría filtrado una nueva canción para celebrar la soltería: así suena el tema

Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Alejandra Villeta reveló cuál fue la peor infidelidad de la que se ha dado cuenta y cómo se enteró

Falleció Willie Colón: esta fue la relación del salsero con Colombia y la canción que dedicó al país

Deportes

Del arco a la prisión:

Del arco a la prisión: Víctor Hugo Centurión se entregó a la Policía, esta es la relación del exfutbolista del Deportivo Cali con Sebastián Marset

Cúcuta Deportivo recibió sanción tras los disturbios ocasionados por sus hinchas en el clásico ante Bucaramanga

Bayern Múnich ganó un partidazo: 3-2 ante Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026