Española se mudó a Colombia, probó un desodorante local y revolucionó las redes con su reacción

Un video publicado en redes sociales por una ciudadana española llamada Paula Díaz, la cual recientemente se mudó a vivir a Colombia, abrió un inesperado debate cultural sobre los hábitos de higiene, los olores corporales y la efectividad de los desodorantes que se comercializan en el país.

Su testimonio, contado en tono directo y sin rodeos, no solo comparó su experiencia actual con la que tenía en España, también respondió a burlas y críticas frecuentes hacia los españoles.

La creadora de contenido comenzó aclarando que, más allá del humor, estaba cansada de uno de los comentarios más repetidos en redes sociales: la idea de que los españoles no se bañan. Desde su experiencia, aseguró que existe una confusión cultural en el uso de los términos.

“Dejando bromas atrás, ¿qué tienen los desodorantes en Colombia? Porque yo estoy un poco harta del típico comentario de: ‘mmm, los españoles no se bañan’. A ver, pues es que tengo cosas que comentar aquí del tema”, dijo al inicio de su video.

Según explicó Paula, en España las palabras “bañarse” y “ducharse” no significan lo mismo, lo que habría generado malentendidos cuando se habla de higiene personal entre europeos y latinoamericanos.

“En España el término bañarse es coger la bañera, llenarla de agua y meterte en la bañera y pasarte una o dos horas metido en el agua. Y ducharse es lo que para vosotros es bañarse. Entonces, por ahí ha podido haber alguna confusión, pero sí, en España nos bañamos todos los días”, afirmó.

Este contexto fue clave para introducir el verdadero punto de su reflexión: el olor corporal y el papel que cumplen los desodorantes en cada país.

La española relató que durante toda su vida en su país natal tuvo que reaplicarse el desodorante varias veces al día, ya que el efecto desaparecía rápidamente, algo que consideraba normal y manejable.

“Yo en España siempre he tenido la costumbre de echarme desodorante y como que a las cinco horas me deja de hacer efecto y tengo que lavarme otra vez y volverme a echar desodorante. Y así como todo el día. Nunca he dado con un desodorante que no me tenga que echar varias veces”, explicó Díaz.

Sin embargo, su percepción cambió por completo tras mudarse definitivamente a Colombia y probar, por primera vez, un desodorante local.

“Yo ahora en Colombia he descubierto un desodorante que no sé si es este en concreto o son todos así, pero que yo me lo echo después de ducharme por la mañana un día y hasta el día siguiente sigo sin oler absolutamente nada”, contó sorprendida.

Más allá de eliminar el olor, la experiencia le resultó tan extrema que incluso empezó a cuestionarse si el producto era saludable.

“No es que no huelan, es que no sudan. Las axilas ni siquiera me sudan. Yo ya no sé ni siquiera si es bueno. Empiezo a dudar de si es bueno para la salud, pero desde luego, el olor te lo quita”, dijo la creadora de contenido con evidente entusiasmo.

De inmediato, la española comparó esta efectividad con los productos españoles, que, aunque agradables en aroma, nunca lograron ese nivel de duración.

“En España tenemos desodorantes que huelen superbién, todo lo que tú quieras, pero a mí esto no me lo ha hecho ninguno. Yo tengo que estar durante el día volviéndomelo a echar”, insistió.

Finalmente, aclaró que esta fue la primera vez que probó realmente un desodorante colombiano, ya que antes solo visitaba el país como turista y mantenía su rutina con productos traídos de España.

“Esto lo acabo de descubrir ahora que me acabo de mudar aquí a Colombia. Antes venía como turista y seguía usando mi desodorante de España. Es la primera vez que pruebo uno colombiano de verdad y me he quedado flipando”, concluyó Paula Díaz.

El video generó cientos de reacciones, comentarios y debates entre usuarios colombianos y españoles, algunos tomándolo con humor y otros abriendo una discusión más profunda sobre diferencias culturales, clima, sudoración y los componentes de los productos de cuidado personal.