Artistas y personalidades colombianas reaccionan a la muerte de Willie Colón: enviaron mensajes a la leyenda de la salsa

El mundo de la salsa atraviesa un momento de luto. Willie Colón, uno de los artistas más influyentes del género, murió la mañana del 21 de febrero a los 75 años tras haber permanecido hospitalizado en Nueva York.

La familia del trombonista y cantante confirmó el deceso a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde expresaron: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

Las causas específicas del fallecimiento aún no han sido divulgadas, aunque reportes previos señalaron que Colón había experimentado dificultades respiratorias y permanecía bajo atención médica en un centro asistencial de Nueva York.

Luego de confirmarse la muerte del cantante de Oh, ¿qué será?, varias personalidades colombianas aparecieron en redes sociales con sentidos mensajes donde destacaron el trabajo del cantante en la industria de la música latina y el mundo.

Uno de los primeros en aparecer fue el Grupo Niche. La orquesta salsera compartió un post en su cuenta de Instagram en el que destacaron a Colón como el referente de la cultura de la salsa.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave. Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna”, dice el comunicado del Grupo Niche.

Otro mensaje para la leyenda de la salsa llegó por parte del exvocalista del Grupo Niche, Willy García, que también destacó a Willie como “un pilar del género” con el mensaje: “Hoy es uno de esos días que te marca. Se fue el ‘Malo del Bronx’, el maestro Willie Colón, pilar del género. Hablar de su aporte es quedarse mucho tiempo enumerando éxitos. Duele ver como se van los grandes, es muy triste. 😔 Buen viaje, maestro Willie Colón".

En el ámbito de la política, varios representantes han reaccionado a la muerte de Willie Colón destacando su labor para representar las raíces latinas en el mundo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió desde su cuenta de X: “Lamento la partida del maestro Willie Colón, leyenda de la salsa que marcó generaciones con su música y talento.Su legado vivirá siempre en cada canción. Un abrazo solidario para sus familiares y seres queridos.Que descanse en paz”.

La candidata presidencial Paloma Valencia también compartió en su cuenta oficial en X un mensaje en el que le resaltó la presencia de Willie Colón en la política.

“Lamento profundamente la partida de Willie Colón, un gigante de la salsa que con su trombón y voz revolucionó la música latina, uniendo corazones en Colombia y el mundo. Su legado artístico es eterno, pero también su incansable lucha por la democracia, denunciando dictaduras como la de Maduro en Venezuela”, escribió la candidata.

El expresidente Iván Duque escribió también desde su perfil de X: “Murió uno de los grandes exponentes de la salsa, Willie Colón. Marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música.Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”.

El exsenador Gustavo Bolívar también aprovechó la muerte del cantante para recordar la admiración que sentía por su legado musical y destacar que ambos tenían ideales políticos diferentes. “Desde niño amé la salsa y desde luego a sus máximos representantes como Willy Colón. Andando por la vida, fui conociendo las injusticias, el saqueo al erario, las familias heredándose el poder, la discriminación, el hambre, la enorme desigualdad y me casé con ideas liberales y progresistas. Otros, como Willie, se casaron con ideas de derecha”.

Bolívar además reveló que Willie Colón lo tenía bloqueado desde su cuenta de X: “Todo para decirles que un día, uno de mis ídolos musicales me bloqueó porque yo pensaba distinto. Sus ideas eran muy de derecha, pero a mí no me importaba. Me gustaba su música, no su manera de ver el mundo. Paz en su tumba a tremendo artista, aunque no me haya desbloqueado”.

El comediante y escritor Dany Hoyos, conocido por su personaje de Suso, también lamentó la muerte del cantante y compartió una imagen que tenía junto al músico.

“Que tristeza tengo. Se fue el más grande arreglista de la salsa, el más creativo, el que hizo brillar a todos, ”Sus canciones son la banda sonora de mi vida. Sus temas tan distintos, pero con su sello único. Estoy llorando porque para los salseros es como si se nos fuera media historia. Willie Colón, un pelaito de 16 años que reinventó la música. Maestro, feliz viaje a esa tierra donde no serás extranjero. Me saludas a Héctor, a Celia, a Cheito... a todos", escribió Hoyos.

Carlos Vives apareció en su cuenta de Instagram para dedicar un sentido mensaje de despedida al trombonista. “Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va, pero que se queda en su música. Descanza en paz querido Willie”.