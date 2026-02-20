Estas son las lujosas propiedades del exmagistrado Carlos Alberto Vargas condenado por corrupción: siete predios y cinco vehículos de alta gama

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista por corrupción, tras acreditar que recibió sobornos a través de su excompañera sentimental para beneficiar a partes implicadas en tres procesos administrativos.

Vargas Bautista fue declarado culpable de prevaricato por acción y omisión, además de cohecho propio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia dispone medidas cautelares sobre 12 bienes presuntamente ligados a la trama de sobornos, entre los que destacan varios inmuebles urbanos y rurales, así como vehículos de alta gama. según informes optenidos por El Tiempo.

Entre los bienes incautados por orden judicial se encuentran los lotes Rancho Grande, La Cabaña y Buenos Aires en Tibacuy (Cundinamarca); el predio rural Las Lajas en Icononzo (Tolima); una casa en un exclusivo sector de Rivera (Huila); un apartamento en el barrio Modelia de Bogotá y otro en el centro de Bucaramanga.

El exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista habría recibido bienes a cambio de torcer fallos judiciales - crédito Fiscalía/Colprensa

Los vehículos bajo medidas cautelares incluyen una Jeep Cherokee Sport, una Chevrolet Dmax doble cabina, una motocicleta Suzuki TS, un camión Chevrolet NPR y el mencionado Mercedes-Benz Cabriolet C200.

La Fiscalía General de la Nación investiga la procedencia de otros posibles activos vinculados a Vargas Bautista. Entre esos “nuevos” bienes bajo escrutinio figuran el lote Rancho Alegre en Fusagasugá (Cundinamarca) y propiedades adicionales en Melgar (Tolima) y en Bogotá, según informó el medio mencionado.

Durante aproximadamente doce años, mantuvo una relación con la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, quien fungió como intermediaria y canalizó los sobornos. Documentos obtenidos por El Tiempo confirman que Eslava Montes, aprovechando su posición como litigante en causas asignadas al despacho del exmagistrado, facilitó la recepción de los pagos ilícitos.

De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, “el acusado se valía de la intermediación de ella para contactar a los demandantes en los expedientes administrativos que tramitaba en su despacho judicial y, en ese contexto, pactar y recibir dádivas bajo la promesa de proferir decisiones judiciales favorables”.

La investigación incorporó pruebas como interceptaciones telefónicas y conversaciones por chat referidas directamente a los procesos jurídicos y a los montos de las coimas.

Las autoridades ordenaron la incautación de varios inmuebles y automóviles mientras prosiguen los procedimientos relacionados con la apropiación ilícita de activos, todos presuntamente adquiridos a través de las operaciones investigadas - crédito Shutterstock

Los expedientes implicados son Macromed, Protag e Icein, todos de carácter administrativo. En el proceso Macromed, donde la Unión Temporal Medisan —integrada, entre otras, por la sociedad Macromed— demandó al Hospital Militar, se comprobó que Vargas Bautista no se declaró impedido pese a que su pareja representaba a la parte demandante.

En esta causa, Eslava Montes pactó el pago del 25% del monto de la condena, disfrazado de contrato de honorarios.

Respecto al expediente de Protección Agrícola S.A.S. (Protag), se acordó la entrega de un apartamento en Mosquera (Cundinamarca) y un Mercedes-Benz Cabriolet C200 a cambio de resoluciones judiciales favorables.

La entrega de sobornos quedó documentada, no solo mediante transferencias económicas, sino también con la cesión de bienes muebles e inmuebles.

El exmagistrado presentó su renuncia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de diciembre de 2019, después de que se abriera la investigación penal en su contra. Actualmente, su defensa ha interpuesto recursos legales buscando revertir la condena, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el patrimonio sospechoso.

El proceso judicial contra Vargas Bautista expone cómo las redes de corrupción pueden penetrar el sistema judicial y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para prevenir y sancionar estas prácticas en instancias superiores - crédito Colprensa

A pesar de la condena, Vargas Bautista permanece en libertad, en tanto las actuaciones judiciales continúan y la defensa emplea los recursos legales disponibles para intentar modificar la decisión.

Esto valen los vehículos incautados

Mercedes-Benz C200 Cabriolet: se comercializa en un rango de $260.000.000 a $310.000.000 para versiones recientes o nuevas. La variación depende del equipamiento y el año del modelo.

Chevrolet NPR (Camión): El chasis del Chevrolet NPR Euro 6 modelo 2026 tiene un precio aproximado de $190.300.000. Es importante aclarar que este valor corresponde al chasis únicamente; la carrocería se cotiza por separado, dependiendo de las especificaciones requeridas.

Chevrolet D-Max Doble Cabina: para los modelos 2025 y 2026, los precios de la Chevrolet D-Max Doble Cabina en versión 4x2 parten desde $135.000.000 COP. En el mercado de usados, una versión del año 2011 se puede adquirir por alrededor de $80.000.000.

Jeep Cherokee Sport : se encuentra principalmente como vehículo usado en Colombia. Las versiones Liberty/Sport de los años 2010 a 2014 tienen precios entre $45.000.000 y $65.000.000. En el caso de la Grand Cherokee nueva (modelos 2025/2026), los valores de versiones como Altitude o Limited superan los $280.000.000.

Motocicletas Suzuki TS (125 / 185): clásica motocicleta de dos tiempos ya descontinuada, presenta precios muy variables según su estado de conservación. Ejemplares en buen estado o restaurados se venden entre $4.500.000 y $7.500.000 COP.