Gobierno Petro publicó borrador de decreto que modificaría los precios de las viviendas VIS y VIP en el país

El borrador del decreto será estudiado por el presidente Gustavo Petro - crédito @RenoBo_Bogota / X

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer el borrador de un decreto que cambiaría la manera en la que se vende la Vivienda de Interés Social (VIS) y ahora la Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

La resolución establece que ya no se utilizará el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) como base para determinar el precio de los dos tipos de vivienda, sino que se establecerá un precio fijo que se mantendrá hasta que el beneficiario realice el pago correspondiente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Protección de los hogares adquirientes de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario. En desarrollo de los principios de protección al consumidor, conforme lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, y dado el carácter fundamental del derecho a la vivienda con el fin de proteger su acceso, el oferente o vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total de la Vivienda de Interés Social y de la Vivienda de Interés Prioritario desde el momento en que el adquirente manifieste su voluntad de vincularse al negocio jurídico, mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente”, expone el borrador del decreto.

El Ejecutivo afirmó que la medida facilitaría el acceso progresivo a la vivienda a los hogares de menores ingresos - crédito Ministerio de Vivienda

Y puntualiza: “El precio fijado constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización, y no puede exceder el equivalente del tope máximo de la Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario al momento de la adjudicación o adquisición”.

Aunque el salario mínimo ya no será la base del cálculo, la actual administración determinó que el tope general del valor de las viviendas sí se establecerá con el indicador mencionado. Para las VIS será de 135 salarios mínimos y el VIP de 90 salarios mínimos.

“El precio máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) será de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y para la Vivienda de Interés Prioritario el precio máximo será de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y en el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023”.

Sobre los precios maximos de las viviendas, la cartera señaló en el documento que los valores ligado al salario minimo no aplcarán en San Andrés, donde el tope será de 280 smmlv.

“En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor de la Vivienda de Interés Social Rural será de hasta doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) de acuerdo con los estudios técnicos que soportan este valor.”

El Ministerio de Vivienda, en cabeza de Helga Rivas Ardila, señaló que el decreto tiene como propósito cumplir el deber del Estado colombiano de “adoptar medidas normativas, administrativas y económicas orientadas a facilitar el acceso progresivo a la vivienda a los hogares de menores ingresos”.

Gobierno asignó $50.000 millones de Cajas de Compensación para proyectos de vivienda

Las Cajas de Compensación de Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba serán las principales beneficiadas explicò el jefe de Estado - crédito Presidencia/Joel González

El presidente Gustavo Petro anunció que el Estado entregará $50.034.000.000 provenientes de recursos remanentes de las Cajas de Compensación Familiar, para avanzar en la reducción del déficit habitacional, especialmente en zonas rurales. Más de $41.660.000.000 serán destinados a áreas rurales y $8.370.000.000 a proyectos urbanos.

Las Cajas de Compensación de Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba serán las principales beneficiadas.

Para Rivas Ardila, esta medida permitirá generar soluciones habitacionales para cerca de 1.250 hogares en todo el país.

“Es un logro importante que me pone muy contenta, en cuanto a que vamos a tener posibilidades de seguir trabajando conjuntamente en nuestras prioridades de Gobierno: la vivienda rural, el mejoramiento de vivienda rural y la vivienda urbana en territorios donde era una lástima que estos recursos estuviesen y no se pudieran utilizar”, expresó