Colombia

Accidente en Bogotá entre bus zonal del Sitp y motocicleta genera congestión en la carrera Séptima con calle 100

La circulación en un sector clave del norte de la ciudad enfrenta demoras debido a una colisión ocurrida en la intersección con la calle 100, en la que organismos de tránsito reportaron ausencia de lesionados tras la emergencia

Un accidente entre un bus zonal del Sitp y una motocicleta causa congestión vehicular en la carrera Séptima con calle 100 - crédito @UltimaHoraCR/X

Un accidente entre un bus zonal y una motocicleta, registrado alrededor de las 11:15 a. m. del viernes 20 de febrero, provocó importantes afectaciones de movilidad en la carrera Séptima con calle 100 en sentido sur-norte, en la localidad de Usaquén al nororiente de la ciudad.

La congestión vehicular en el área persiste, mientras que las autoridades informaron que no se reportan víctimas tras el incidente.

Las autoridades indicaron que el conductor de la motocicleta implicado en el siniestro vial, sufrió heridas leves por lo que fue atendido en el lugar por miembros de los organismos de socorro.

Así mismo, en la madrugada del viernes 20 de febrero, se reportó otro accidente en la calle 100 con carrera 53 en el que un vehículo de alta gama se volcó provocando una alta congestión vial.

Imágenes del momento posterior a un grave accidente de tránsito en la Calle 100 en Bogotá, que involucró a dos vehículos y dejó uno de ellos volcado sobre la vía - crédito @PasaenBogota/X

La Secretaría de Movilidad comunicó que al menos dos vehículos participaron en el siniestro, aunque solo uno quedó volcado sobre la vía.

Por el incidente, se presentaron fuertes embotellamientos en el sector, obligando a que las autoridades implementaran paso controlado y manejos de tráfico mientras se atendía la emergencia y se retiraban los vehículos con grúas.

El personal de la Secretaría de Salud confirmó la atención a dos personas heridas, que fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud para su valoración y monitoreo.

De acuerdo con los reportes oficiales, unidades de Bomberos, el grupo guía y agentes de tránsito acudieron al lugar para apoyar las maniobras de gestión vehicular.

Según un informe de Bogotá Tránsito, “se presenta congestión vehicular en la localidad de Suba, por volcamiento de automóvil en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente–oriente. Se asigna una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá, Bomberos Oficiales de Bogotá, grupo guía y ambulancia”.

A las 8:19 a. m. se logró desalojar la vía principal, lo que permitió la recuperación de las condiciones de movilidad en el sector, mientras el grupo guía mantenía labores de regulación del tráfico.

Un bus de TransMilenio atropelló a un joven en la avenida NQS

Imagen de referencia. El bus articulado de TransMilenio atropelló a un joven de 22 años en la avenida NQS, al norte de Bogotá - crédito Transmilenio/X

Un bus del sistema Transmilenio embistió y causó la muerte a un joven de aproximadamente 22 años en la avenida NQS, en el norte de Bogotá, lo que provocó la interrupción prolongada de la circulación de vehículos articulados por este importante corredor vial mientras las autoridades investigan si la víctima intentaba cruzar la calzada exclusiva de manera irregular o buscaba evadir el pago del pasaje.

Las unidades de tránsito y los equipos de criminalística restringieron el paso por la vía, obligando a los buses a desplazarse por rutas alternativas durante más de tres horas. Este hecho generó congestión y alteraciones en un punto clave del sistema de transporte público de la capital.

La emergencia se registró hacia las 11:00 p. m. cuando, según la Secretaría de Movilidad, un bus articulado embistió a un peatón en la intersección de la NQS con la calle 64, cerca de la estación 7 de Agosto de Transmilenio.

Tras el impacto, las primeras llamadas de alerta llegaron apenas minutos después, lo que permitió que unidades de socorro y agentes de Policía de Tránsito arribaran rápidamente al sector para atender la emergencia y gestionar la zona. La información oficial se difundió a través de la cuenta de X de la Secretaría de Movilidad a las 11:23 p. m., en la que se notificó la fatalidad y precisaron los hechos.

Imagen de referencia. Las investigaciones exploran si el peatón intentaba cruzar la calzada exclusiva de forma irregular o si buscaba evadir el pago del pasaje - crédito Metro de Bogotá

A pesar de la diligencia de los paramédicos, el informe señaló que el joven presentaba lesiones de extrema gravedad, al parecer con trauma principal en la cabeza, y no portaba identificación. Los testigos en el vagón de la estación relataron a Citytv, que solicitaron ayuda médica de inmediato y que varias personas utilizaron sus teléfonos celulares para alertar a los servicios de ambulancia, aunque las maniobras de reanimación fueron infructuosas y el joven falleció en el sitio.

Mientras las autoridades realizaban el levantamiento y las primeras pesquisas, la Unidad de Policía de Tránsito delimitó el área y restringió la circulación en la calzada exclusiva en sentido sur-norte.

La Secretaría de Movilidad precisó que estas labores obligaron a los buses articulados a ocupar la vía destinada a vehículos particulares para mantener el flujo, generando demoras y desvíos a los pasajeros en la zona.

