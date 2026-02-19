En vivo: así transcurre la jornada de manifestaciones hoy en Colombia, convocados por Petro para defender el aumento del salario mínimo

Gustavo Petro volvió a convocar marchas para jueves 19 de febrero para respaldar el salario mínimo de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Varias ciudades de Colombia son escenario este jueves 19 de febrero de 2026 de una serie de marchas y concentraciones impulsadas por el presidente Gustavo Petro. El objetivo es defender el aumento del salario mínimo, que el Ejecutivo ha denominado “vital”.

La convocatoria, dirigida a sindicatos, trabajadores y asociaciones, se produce tras la suspensión provisional del incremento salarial del 23 % por parte del Consejo de Estado.