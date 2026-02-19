Colombia

En vivo: así transcurre la jornada de manifestaciones hoy en Colombia, convocados por Petro para defender el aumento del salario mínimo

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

Gustavo Petro volvió a convocar
Gustavo Petro volvió a convocar marchas para jueves 19 de febrero para respaldar el salario mínimo de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Varias ciudades de Colombia son escenario este jueves 19 de febrero de 2026 de una serie de marchas y concentraciones impulsadas por el presidente Gustavo Petro. El objetivo es defender el aumento del salario mínimo, que el Ejecutivo ha denominado “vital”.

La convocatoria, dirigida a sindicatos, trabajadores y asociaciones, se produce tras la suspensión provisional del incremento salarial del 23 % por parte del Consejo de Estado.

13:42 hsHoy

Defensa del salario mínimo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la defensa de este incremento se considera prioritaria y se mantiene activa en diferentes frentes.

El Ministerio del Trabajo, en conjunto con la Cartera de Hacienda y la Presidencia, presentó un recurso de súplica para revertir la medida cautelar que detuvo el alza salarial: “El Salario Vital representa un avance importante para las y los trabajadores del país y para el bienestar de millones de familias. Su defensa hace parte del debate democrático y del ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución”.

Gobierno nacional invita a los
Gobierno nacional invita a los ciudadanos a participar en las manifestaciones en las ciudades del país para defender el salario mínimo vigente - crédito Minsiterio de Minas
13:24 hsHoy

Consejo de Estado y suspensión del aumento

El Consejo de Estado decidió suspender de manera temporal el aumento decretado, decisión que generó una reacción inmediata desde el Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la medida, calificada como “vital”, busca garantizar el poder adquisitivo y fortalecer la protección social de los trabajadores.

Según el llamado presidencial, la movilización busca respaldar la política salarial y presionar para que se restablezca el incremento. El entorno sindical respondió al llamado, sumando fuerzas para visibilizar el conflicto entre el Ejecutivo y el máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país.

13:01 hsHoy

A través de su cuenta de X, el presidente Petro contó que el jueves 19 de febrero se desarrollarían varias manifestaciones en el país. “El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente… Para defender el salario vital”, escribió el jefe de Estado en un canal de WhatsApp.

De igual manera, la Presidencia de la República informó en sus redes sociales: “En todas las plazas públicas del país, el pueblo trabajador se une para defender el Salario Vital, un derecho que dignifica y reconoce el esfuerzo de quienes sostienen a Colombia”.

El jueves 19 de febrero
El jueves 19 de febrero es la nueva jornada de manifestaciones en diferentes ciudades del país - crédito Presidencia de Colombia

