Asesinan en Cartagena a ‘Felo Millones’, artista urbano de 22 años, tras ataque a tiros en Olaya Herrera

La escena del crimen fue acordonada por autoridades mientras Criminalística de la Sijín realizaba la inspección técnica a cadáver. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un joven artista del género urbano fue asesinado en la noche del pasado martes 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, sector Estela, en Cartagena. El hecho se registró cuando la víctima salía caminando de un centro comercial de la zona.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, cartagenero de 22 años que se dedicaba a la música urbana, específicamente al género trap, y que era conocido en el ámbito artístico como ‘Felo Millones’.

De acuerdo con el reporte de la Policía conocido por El Tiempo, el caso fue clasificado como homicidio con arma de fuego y quedó registrado oficialmente a las 7:55 p. m., hora en la que se produjo el ataque.

Según la información recopilada por las autoridades, el joven fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta cuando se encontraba en inmediaciones del centro comercial del sector Estela.

Testigos informaron que el parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Manjarrés Álvarez. El ataque se produjo en plena vía pública y, de acuerdo con los reportes preliminares, no hubo intercambio de palabras previo a los disparos.

El joven artista cartagenero, que iniciaba su carrera en el género trap, fue víctima de un ataque armado en plena vía pública. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe policial al que tuvo acceso El Tiempo recoge la versión entregada por la comunidad sobre la forma en que se produjo el atentado:

“Según lo manifestado por la comunidad, el occiso fue abordado por una persona que iba de parrillero en una motocicleta y le dispara en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos”.

Como consecuencia del ataque, la víctima murió en el lugar, antes de recibir asistencia médica. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento mientras residentes y transeúntes alertaban a las autoridades.

En videos difundidos posteriormente en redes sociales se observa que vestía zapatos deportivos, bermuda de jean y suéter amarillo de manga larga al momento del crimen.

Procedimiento de inspección y traslado del cuerpo

Tras el ataque, la zona fue acordonada por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena, que iniciaron los actos urgentes correspondientes en este tipo de casos.

La institución confirmó que al lugar acudieron funcionarios de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para adelantar la inspección judicial. El reporte oficial consigna que la “inspección técnica a cadáver” fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, como parte del procedimiento establecido por la ley.

Durante varias horas, los investigadores realizaron la fijación fotográfica, la recolección de evidencias y la documentación de la escena del crimen. Asimismo, iniciaron la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sector al momento de los hechos.

Una vez culminado el procedimiento en la vía pública, el cuerpo fue trasladado la misma noche del martes a la morgue de Medicina Legal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites forenses y legales correspondientes.

Testigos relataron que el parrillero de la motocicleta disparó en repetidas ocasiones, causando la muerte inmediata del joven. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedente judicial registrado en 2022

El documento conocido por el medio ya mencionado, también deja constancia de un antecedente judicial del joven artista. De acuerdo con el informe oficial, “al occiso le registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2022)”.

Además, se puntualizó que figuraba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por ese mismo delito en el año 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si dicho antecedente tiene relación con el homicidio ocurrido en el barrio Olaya Herrera.

La información hace parte del análisis preliminar que realizan los investigadores para establecer el contexto completo del caso y definir posibles líneas de investigación.

La Policía Metropolitana de Cartagena mantiene abierta la investigación para esclarecer los móviles del homicidio en el sector Estela. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación para esclarecer los móviles

La Seccional de Investigación Criminal de Cartagena asumió formalmente el caso y adelanta labores de inteligencia y verificación en el sector Estela. Entre las acciones en curso se encuentra el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el área cercana al centro comercial y en vías aledañas, con el fin de identificar la motocicleta utilizada por los responsables y establecer la ruta de escape.

Igualmente, los investigadores trabajan en la ampliación de testimonios y en la verificación de información que pueda aportar datos sobre la identidad de los atacantes.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la investigación permanece abierta y que se están evaluando diferentes hipótesis sobre los móviles del crimen.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el asesinato, mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado.