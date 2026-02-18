Shakira estaría en Barranquilla desde hace días: se especula en redes sociales con los motivos de su visita

Las apariciones de varias personas vinculadas al equipo de Shakira en Barranquilla desataron rumores de que la cantante se encuentra allí, en pleno Carnaval, trabajando en una sorpresa para sus fans - crédito Marvin Recinos/AFP

Tras el regreso de Las mujeres ya no lloran World Tour con una serie de fechas en El Salvador, los siguientes movimientos de Shakira ya generaron rumores de todo tipo en las redes sociales, pues se especula que la cantante está en Barranquilla desde hace varios días, en plena celebración del carnaval.

Aunque la cantante no se ha mostrado en público hasta ahora, distintas publicaciones de miembros de su equipo de trabajo apuntan a que tanto ellos como la artista se encuentra en La Arenosa por motivos de trabajo.

El indicio principal de que la cantante esté en Barranquilla lo aportó Keityn, productor y compositor con el que Shakira trabajó durante la creación de Te Felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions, Vol. 53, que hizo una serie de imágenes tomadas desde locaciones clave, como el Malecón del Río.

Keityn, colaborador de Shakira en algunos de sus más recientes lanzamientos, reportó que se encuentra en Barranquilla, motivo por el que se especula que la cantante también esté allí - crédito @keityn/Instagram

Por otra parte, el rumor más fuerte entre los seguidores de la cantante involucra una colaboración y la grabación de un videoclip con Beéle, luego de que el intérprete de No tiene sentido fuese invitado a la versión renovada de Hips Don’t Lie grabada junto a Ed Sheeran. Cabe señalar que el cantante estuvo en Barranquilla para sumarse al Super Concierto celebrado en el estadio Romelio Martínez como la principal atracción.

Beéle estuvo en Barranquilla por su participación en el Super Concierto, coincidiendo con la posible presencia de Shakira en la ciudad - crédito @beele/Instagram

De momento, la cantante guarda silencio total en sus redes sociales, sin confirmar su presencia en La Arenosa o su próximo proyecto, pero la posibilidad de que ambos barranquilleros se junten para una nueva canción tiene en vilo a los fans de ambos artistas.

Desde enero pasado se sabe que Shakira ya comenzó a trabajar en un nuevo material de estudio, luego de mostrarse acompañada del productor colombo-canadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC, con el que viene colaborando estrechamente desde 2017 durante la grabación de El Dorado, seguida de su elección para producir el espectáculo musical que presentó la barranquillera en el Super Bowl LIV de 2020 en el que compartió tarima con Jennifer Lopez. Aunque no participó en Las mujeres ya no lloran, sí lo hizo en Soltera.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, a la que seguirá su regreso a México para tres conciertos más, uno de ellos en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más presentaciones brindadas en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Más adelante, la cantante se presentará de manera gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)

4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)

2 de mayo: Playa de Copacabana, Rio de Janeiro (Brasil).