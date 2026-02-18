Colombia

Juicio por el “dembow” entra en fase decisiva y pone en vilo a J Balvin, Karol G, Maluma y otros colombianos

El proceso, iniciado en 2021 en California, Estados Unidos, ya superó las solicitudes de archivo y podría llegar este año a un jurado. Más de 1.800 canciones están bajo revisión, varias de ellas de artistas colombianos

Guardar
J Balvin, Karol G y
J Balvin, Karol G y Maluma están entre los artistas colombianos mencionados en el proceso judicial que cuestiona el uso del ritmo “dembow” en el reggaetón crédito -Colprensa/Sofía Toscano/LLYC/Cristian Bayona

Una de las disputas judiciales más ambiciosas en la historia reciente de la música urbana avanza hacia su etapa más determinante y tiene a varias de las principales figuras colombianas en el centro del expediente.

El litigio, que comenzó formalmente en 2021 en una corte federal de California, no discute únicamente la similitud entre canciones, sino la posible protección legal del patrón rítmico conocido como “dembow”, base estructural del reggaetón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La demanda fue presentada por los productores jamaiquinos Cleveland Browne (Clevie) y el fallecido Wycliffe Johnson (Steely), creadores en 1989 del instrumental “Fish Market”, que sirvió como base para “Dem Bow” de Shabba Ranks.

Según los demandantes, ese patrón —caracterizado por el bombo constante y la caja sincopada— constituye una obra protegida y habría sido copiado, sampleado o reproducido sin autorización en miles de canciones del género urbano.

Más de 1.800 canciones del
Más de 1.800 canciones del género urbano están bajo revisión en una demanda que podría redefinir las reglas de la propiedad intelectual en la música latina- crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Tras varios intentos fallidos de desestimar el caso, el juez federal André Birotte Jr. determinó en 2024 que existen elementos suficientes para que el proceso continúe. En febrero de 2026, el litigio se encuentra en fase de juicio sumario o en preparación inmediata para un eventual juicio con jurado, lo que marca un punto de inflexión después de casi cinco años de batalla legal.

Entre finales de 2025 y comienzos de 2026, las defensas de varios artistas —entre ellos Bad Bunny, J Balvin y Karol G— insistieron ante el tribunal en que el dembow no puede considerarse una creación original protegible, sino un elemento cultural ampliamente difundido y con raíces en tradiciones musicales afrocaribeñas anteriores.

El juez ha mostrado cautela frente a la posibilidad de definir por sí mismo si una estructura de percusión de 1989 puede monopolizarse, lo que abre la puerta a que sea un jurado el que tome la decisión definitiva este mismo año.

Colombia, como potencia global del reggaetón, figura de manera destacada en el expediente. Entre los artistas mencionados se encuentran J Balvin, por canciones como “Ginza”, “Bobo” y “Safari”; Karol G, señalada por éxitos como “Tusa” y “Provenza”; y Maluma, cuyo catálogo temprano y colaboraciones internacionales también están bajo revisión.

El caso, que se tramita
El caso, que se tramita en una corte federal de California, ya superó las solicitudes de archivo y avanza hacia una posible decisión con jurado en 2026- crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Asimismo, aparecen Shakira, por sus incursiones en el género urbano como “Chantaje”; Sebastián Yatra; Manuel Turizo; y Feid, cuyas producciones recientes también forman parte del análisis. En total, el caso involucra a más de 160 artistas y cerca de 1.800 canciones.

El impacto financiero podría ser multimillonario. De prosperar la tesis de los demandantes, los artistas y sellos discográficos tendrían que pagar regalías retroactivas por décadas y ceder un porcentaje de ganancias futuras. Además, prácticamente cada canción de reggaetón grabada desde los años noventa podría verse obligada a renegociar créditos y derechos.

Las defensas sostienen que los derechos de autor protegen la melodía y la letra, pero no un patrón rítmico básico que consideran parte del “lenguaje musical común”. También argumentan que el dembow tiene antecedentes en la habanera y otras tradiciones afrocaribeñas centenarias, por lo que no sería atribuible exclusivamente a una sola producción de 1989.

La industria musical sigue de
La industria musical sigue de cerca el litigio, cuyo fallo podría impactar regalías, créditos y futuros lanzamientos del reggaetón a nivel mundial- crédito REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La abogada Camila López, asociada en Holland & Knight, advirtió en declaraciones citadas por Asuntos Legales que “si los demandantes lograran monopolizar el ‘ritmo’ del dembow, es altamente probable que los costos de licenciamiento se incrementen”. La jurista subrayó que un fallo favorable a los productores jamaiquinos podría transformar no solo la economía del reggaetón, sino la manera en que se conciben los derechos de autor sobre estructuras musicales repetitivas.

Para 2026, el proceso es considerado el “año de la verdad” para el género urbano. La eventual decisión —ya sea del juez o de un jurado— no solo definirá la suerte financiera de varias superestrellas colombianas, sino que sentará un precedente global sobre los límites de la propiedad intelectual en la música contemporánea.

Temas Relacionados

Juicio DembowJ BalvinKarol GMalumaBad BunnyColombia-Noticias

Más Noticias

Del mismo correo anónimo que denunció un supuesto complot contra Petro, llegó otro mensaje en el que se señalan sobornos a oficiales de la Policía

La identidad del abogado José Fernando Picalúa Ochoa habría sido utilizada para remitir mensajes sobre supuestos actos ilícitos en la Policía Nacional, situación que derivó en investigaciones penales y repercutió en la salida de altos mandos policiales

Del mismo correo anónimo que

Dos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos por pertenecer a una red transnacional de narcotráfico

El 20 de febrero de 2025, una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA culminó en la captura de 14 presuntos integrantes de La Punta, de los cuales siete tenían requerimientos de extradición expedidos por una corte distrital de Estados Unidos

Dos colombianos fueron extraditados a

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 18 de febrero de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana hoy: número ganador

Taxista en Bogotá que ofrecía pago con datáfono le hizo “cambiazo” a 35 pasajeros: se habría apropiado de más de $370 millones

Al detenido lo capturaron en la localidad de Suba; además de dos datáfonos, le incautaron varias tarjetas que forman parte del acervo probatorio de las autoridades

Taxista en Bogotá que ofrecía

Esta es la millonada que recibirá Myrian, pareja de Zambrano, tras ayudarlo a ganar el ‘Desafío Siglo: XXI’

El triunfo de Zambrano y Myrian en el programa de competencia no solo les aseguró el reconocimiento del público, sino también un importante premio económico. La pareja reveló qué harán con el dinero

Esta es la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que recibirá Myrian, pareja de Zambrano, tras ayudarlo a ganar el ‘Desafío: Siglo XXI’

Luisa Fernanda W revela el doloroso motivo que la alejó de las redes sociales por unos días

Westcol lanzó dura opinión a mujeres que se involucran en relaciones ajenas tras polémica por Blessd y Manuela QM: “No le da pena quedar como una perra”

Sebastián Martínez celebró entre lágrimas el éxito de su hijo Amador en Italia: el menor debutó en el kartismo europeo y subió al podio

⁠Sara Uribe conmovió a sus seguidores al mostrar cómo su hijo sigue los pasos del futbolista Fredy Guarín

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

Cristiano Ronaldo y los acuerdos con Al Nassr de cara al Mundial 2026 con Portugal: menos partidos de Champions y titularidad en la Liga

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: esta sería la fecha del primer partido del colombiano en la MLS