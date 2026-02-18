Colombia

Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante Wilmer Carrillo por presunta corrupción en Norte de Santander

El caso involucra direccionamiento de contratos y presuntas comisiones ilegales en un hospital regional del departamento

Guardar
Los cargos incluyen tráfico de
Los cargos incluyen tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación - crédito @Wcarrillo101/X

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo, del partido de la U, por presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La decisión fue tomada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que considera que existen indicios suficientes para avanzar en un proceso judicial formal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expediente señala que Carrillo habría realizado gestiones ante el entonces gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, para lograr el nombramiento de la directora del hospital regional de Ábrego. Tras la designación de la funcionaria, el congresista habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos y recibido comisiones por estas actuaciones.

Wilmer Carrillo es señalado por
Wilmer Carrillo es señalado por presuntas irregularidades cometidas cuando fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander, durante la gobernación de William Villamizar (derecha de la foto) - crédito Wilmer Carrillo/Facebook

El caso se centra en supuestas irregularidades durante 2016 y 2017, principalmente en negocios jurídicos del hospital regional; y según la investigación, Carrillo habría exigido, a través de la gerente del hospital, que los contratistas entregaran un porcentaje del valor de los contratos como condición para su asignación.

La Corte ahora busca determinar si estos hechos constituyen delitos sancionados por el Código Penal colombiano y si hubo un patrón de conducta que afectó la contratación pública.

Así mismo, la Sala Especial de Instrucción aclaró que el llamado a juicio puede ser apelado por las partes. Una vez se resuelvan los recursos y la decisión quede en firme, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se llevará a cabo el juicio correspondiente.

Seguimiento del caso en la Corte Suprema

La decisión de llamar a
La decisión de llamar a juicio puede ser apelada; si queda firme, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia - crédito Gustavo Torrijos

El llamado a juicio contra Wilmer Carrillo se suma a la lista de procesos que enfrenta el congresista por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Corte Suprema de Justicia mantiene bajo seguimiento el caso y ha confirmado que todas las actuaciones se desarrollarán conforme a la legalidad y los procedimientos establecidos.

El alto tribunal enfatizó que la decisión de llamar a juicio no prejuzga la culpabilidad del representante y que la investigación se centrará en esclarecer lo sucedido. El caso ha generado atención mediática debido a la participación de funcionarios del departamento y la presunta afectación de recursos públicos en contratos hospitalarios y de infraestructura.

Así mismo, fuentes de la Corte indicaron que el proceso sigue su curso y se esperan nuevas actuaciones procesales, incluyendo la presentación de pruebas documentales y testimoniales que permitirán definir si hubo alguna responsabilidad de tipo penal por parte del congresista.

Otra investigación contra Wilmer Carrillo

La Contraloría detectó múltiples irregularidades
La Contraloría detectó múltiples irregularidades que originaron la investigación de otro caso en 2010 - crédito Wilmer Carrillo/Facebook

No es la primera vez que el representante enfrenta procesos judiciales. En diciembre de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presuntas irregularidades en un contrato millonario suscrito en 2010, cuando Carrillo se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.

El alto tribunal señaló que el proceso contractual se adelantó con “clara improvisación” y que las obras recibidas fueron “totalmente diferentes” a las pactadas inicialmente. El contrato tenía como objetivo el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre los municipios de Salazar y Arboledas y fue delegado al entonces secretario por el gobernador William Villamizar Laguado.

El negocio se pactó por $2.650 millones y contó con financiación del Instituto Nacional de Vías (Invías). La Contraloría General de la República intervino y detectó múltiples irregularidades que dieron origen a la investigación. Entre los hallazgos se estableció que a la licitación se presentó un único proponente y que, pese a solicitudes de otras empresas para ampliar el plazo de presentación de ofertas, el contrato fue adjudicado a esa sola firma.

Temas Relacionados

Wilmer CarrilloCorte Suprema de JusticiaCorrupciónTráfico de influenciasCOncusiónPeculado por apropiaciónWilliam Villamizar LaguadoHospital regional de ÁbregoContratación públicaColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema negó tutela a Sandra Ortiz relacionada con la solicitud de libertad por vencimiento de términos

La ex consejera Presidencial para las Regiones es investigada por el caso de corrupción de la Ungrd. Un juzgado negó su petición de libertad

Corte Suprema negó tutela a

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ va empatando en Uruguay

El cuadro antioqueño busca salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: camino a Cartagena Rata y Valentina fueron sancionados

El concurso planteó un reto inesperado para Rata, Valentina, Zambrano y Myriam, que se disputan el premio mayor

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Bloqueos en la autopista Sur: transportadores en Soacha se cansaron de ser extorsionados

Conductores afirmaron que el 18 de febrero se mantendrán las manifestaciones para pedir garantías de seguridad para ejercer su labor

Bloqueos en la autopista Sur:

Denuncian sobrecostos de más 300% en contratación de medicamentos en la red pública de salud de Bogotá

El concejal Rubén Torrado señaló diferencias de precios injustificadas, contratos prorrogados por años y concentración de proveedores

Denuncian sobrecostos de más 300%
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: camino a Cartagena Rata y Valentina fueron sancionados

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ va empatando en Uruguay

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados

Junior vs. América de Cali: fecha, hora y dónde ver el partido

Ni Hugo Rodallega ni Alfredo Morelos: este es el futbolista que rompió todos los récords de búsqueda en febrero en Colombia

El narcotráfico vuelve a golpear al fútbol colombiano: fue arrestado un exjugador del Deportivo Cali