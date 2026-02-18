Capturan en Bosa a hombre armado tras persecución en Bogotá: tenía antecedentes por hurto y porte ilegal

Las imágenes muestran el momento en que el sospechoso intenta huir por varias cuadras del barrio Humberto Valencia, mientras es seguido por uniformados motorizados hasta ser interceptado y reducido metros más adelante. - crédito @SeguridadBOG/X

En medio de las acciones de patrullaje y control adelantadas este martes 17 de febrero de 2026, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de un hombre armado en el barrio Humberto Valencia, en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando los uniformados realizaban labores preventivas en la zona y observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa e intentó evadir el control.

Cuando los policías intentaron requerirlo para una verificación, el hombre emprendió la huida por varias cuadras del sector. Ante esta reacción, fue necesaria una persecución que involucró varias patrullas motorizadas hasta lograr su interceptación metros más adelante.

Videos de cámaras de seguridad del sector evidencian el momento en el que uno de los uniformados desciende de la motocicleta tras advertir el comportamiento inusual del sospechoso, quien dobla una esquina y comienza a correr para evitar el procedimiento. Finalmente, fue alcanzado y reducido ante la mirada de varios residentes del barrio.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía. - crédito Policía de Bogotá

Le incautaron un revólver calibre 38 y munición

Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en poder del capturado un revólver calibre 38 junto con su respectiva munición, arma que fue incautada de inmediato.

Además, tras la verificación de antecedentes, se estableció que el hombre de 27 años presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El detenido y el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente para que responda por los hechos que se le atribuyen.

La Policía destacó que este resultado hace parte de las estrategias preventivas y operativas que se vienen adelantando en diferentes puntos de la localidad, con el objetivo de contrarrestar el porte ilegal de armas y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Más de 147 armas incautadas en lo corrido del año

Según cifras entregadas por la institución, en lo que va corrido de 2026 se han incautado más de 147 armas de fuego en Bogotá, como parte de los operativos desarrollados en el marco de la estrategia integral de seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda poner en riesgo la convivencia en los barrios, y resaltaron la importancia de la reacción oportuna de las patrullas en terreno para evitar posibles hechos de violencia.

En lo que va corrido de 2026 se han incautado más de 147 armas de fuego en Bogotá - crédito Policía de Bogotá

Recuperan $200 millones en equipos de audio hurtados en Puente Aranda

En otro resultado operacional adelantado el mismo día, unidades adscritas a la estación de Los Mártires lograron la recuperación de cinco maletas con equipos de audio profesional avaluados en aproximadamente 200 millones de pesos, que habían sido hurtados en la localidad de Puente Aranda.

El caso se presentó cuando el conductor de un furgón ingresó a una estación de servicio debido a una falla mecánica. Al descender del vehículo y regresar minutos después, observó que la chapa trasera había sido violentada y que varias maletas con equipos profesionales habían sido sustraídas.

Rastreo GPS permitió ubicar la mercancía

Gracias a que uno de los maletines contaba con sistema de rastreo satelital GPS, así como a la información suministrada oportunamente a las autoridades, se logró ubicar la mercancía en un cambuche del barrio Girardot, en la localidad de Santa Fe.

El teniente coronel Edward Vargas, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires, explicó que, tras recibir la alerta, los uniformados verificaron la señal del dispositivo de rastreo, la cual indicaba que los elementos se encontraban en el mencionado sector.

Los elementos recuperados fueron entregados a su propietario. - crédito Policía de Bogotá

“Se recibe una información donde nos informan de un hurto a vehículo tipo furgón, inmediatamente recibimos la información pudimos observar que una de las maletas contaba con un equipo de rastreo satelital, la cual nos arrojaba que se encontraba en un barrio Girardot de la localidad Santa Fe”, señaló el oficial.

Los equipos recuperados fueron entregados a su propietario, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para lograr la identificación y judicialización de los responsables del hurto.