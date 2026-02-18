Antioquia y Medellín lanzan becas para cursos de inglés e inteligencia artificial con inscripción permanente: así puede participar

La convocatoria de becas de inglés estará abierta hasta 2026 y busca mejorar la empleabilidad y atraer inversión extranjera al departamento - crédito Alcaldía de Medellín

La Gobernación de Antioquia, en alianza con el Centro Colombo Americano de Medellín, anunció el lanzamiento del programa Inglés para el Trabajo, una estrategia orientada al fortalecimiento del talento humano y la internacionalización de la región.

La convocatoria, que estará vigente en 2026, ofrecerá 2.000 becas de inglés para habitantes del departamento, con el objetivo de mejorar los índices de empleabilidad, atraer inversión extranjera y reforzar la competitividad regional.

El director de Cooperación e Internacionalización de la Gerencia de Relacionamiento del departamento, Camilo Tamayo, explicó que el dominio del inglés representa una prioridad para el desarrollo económico local, en un contexto donde Antioquia ha experimentado una transformación significativa en la última década.

“El inglés es la principal herramienta con la que tenemos una tarea pendiente para aportar al desarrollo económico. Esta no es la misma Antioquia de hace 10 o 15 años: hoy en día tenemos visitantes internacionales a los que les gusta hacer turismo, nuevas vías y un nuevo puerto que se estrena para incrementar nuestras exportaciones y para conectarnos con el mundo; pero tenemos mucho camino que recorrer con el inglés”, afirmó Tamayo.

El programa seleccionará personas mayores de edad vinculadas a sectores económicos con potencial de internacionalización: turismo, logística, comercio exterior, servicios de atención en salud, seguridad, ciencia, tecnología, portuario y aeronáutico. Los beneficiarios deberán contar con herramientas tecnológicas que les permitan conectarse a las clases virtuales.

Según datos proporcionados por la Gobernación, en la edición anterior, realizada en 2025, el programa benefició a aproximadamente 1.200 personas en las nueve subregiones de Antioquia, resaltando el enfoque en Urabá y Oriente. La inversión superó los mil millones de pesos, lo que evidencia el interés institucional en mejorar las capacidades lingüísticas de la población y su proyección internacional.

Actualmente, Colombia y Antioquia mantienen una calificación “baja” en bilingüismo, según el EF English Proficiency Index, uno de los principales indicadores internacionales en este ámbito. El lanzamiento de Inglés para el Trabajo responde a la necesidad de revertir esta tendencia y promover la formación de ciudadanos competentes en inglés, lo que se considera un factor clave para el desarrollo regional y la inserción en mercados globales.

Los interesados en aplicar a las becas podrán consultar los términos completos del programa hasta el 1 de marzo en los portales oficiales de la Gobernación y del Colombo Americano de Medellín. El proceso de selección priorizará a habitantes vinculados a los sectores económicos estratégicos, con el fin de maximizar el impacto en el empleo y la competitividad del departamento.

De forma paralela, la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, puso en marcha una renovada oferta de cursos virtuales sin costo mediante la Ciudadela Digital @Medellín. A diferencia de convocatorias anteriores, el nuevo modelo permite a la ciudadanía iniciar su proceso formativo en cualquier momento del año, gracias a un sistema de inscripción permanente que elimina la dependencia de fechas específicas. Esta flexibilidad responde a la demanda de formación continua y acceso abierto para los habitantes de Medellín.

La nueva etapa de la Ciudadela Digital arranca con 20 cursos, entre ellos contenidos relacionados con inteligencia artificial aplicada como asistente administrativo en el sector público, narrativas digitales para las industrias culturales y derechos de autor y propiedad intelectual para no abogados.

Los cursos están dirigidos a personas desde los 15 años y no existe límite de edad para participar. La propuesta educativa incluye tanto contenidos nuevos como otros rediseñados, abarcando áreas de alta demanda en el mercado laboral y en el sector cultural.

La plataforma de la Ciudadela Digital se transforma en un campus virtual dinámico, incorporando el modelo de inscripción permanente, lo que brinda mayor flexibilidad y autonomía a los usuarios. Cada persona puede crear su propio avatar y explorar los diferentes distritos virtuales, que integran temas de educación, ciencia y tecnología, empleabilidad, entretenimiento e investigación.

La capacidad de la Ciudadela Digital permite atender hasta 50.000 personas conectadas simultáneamente, posicionando a Medellín como un referente en formación digital abierta y continua.