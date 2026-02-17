Colombia

Impuesto vehicular 2026 en Bogotá: así puede pagarlo por cuotas y fechas con descuento del 10%

La Secretaría de Hacienda habilitó el pago del impuesto vehicular por cuotas en 2026. Habrá descuento del 10 % hasta el 15 de mayo y plazo sin descuento hasta el 24 de julio; también podrá diferirse en dos cuotas

- crédito Alcaldía de
- crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció nuevas alternativas para facilitar el cumplimiento del impuesto vehicular y del impuesto predial durante 2026. Según informó Caracol Radio, la entidad presentó ajustes en el calendario tributario y habilitó la posibilidad de pagar el gravamen de vehículos por cuotas a través de un mecanismo voluntario.

En el caso del impuesto vehicular, la administración distrital indicó que la fecha límite para acceder al descuento del 10 % será el 15 de mayo, mientras que el plazo máximo para pagar sin descuento se extenderá hasta el 24 de julio. Para el impuesto predial, el beneficio por pronto pago estará disponible hasta el 17 de abril y la fecha sin descuento irá hasta el 10 de julio.

La principal novedad para 2026 es la implementación del pago del impuesto vehicular por cuotas mediante el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC). Esta opción permitirá a los contribuyentes diferir el valor del impuesto en partes iguales, bajo condiciones previamente establecidas por la entidad.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, todos los propietarios de vehículos podrán dividir el pago hasta en dos cuotas iguales. Para acogerse a esta modalidad será necesario presentar una declaración inicial a través de la Oficina Virtual habilitada por la entidad.

El cronograma definido para quienes opten por el pago diferido establece que la declaración inicial podrá presentarse hasta el 12 de junio de 2026. Posteriormente, la primera cuota deberá cancelarse a más tardar el 3 de julio, mientras que la segunda tendrá como fecha límite el 4 de septiembre.

El pago por cuotas exige realizar previamente una declaración inicial en la Oficina Virtual antes de cancelar los valores correspondientes. Una vez cumplido ese requisito, el contribuyente podrá descargar el cupón de pago y efectuar la transacción por los canales habilitados.

- crédito Johan Largo/Infobae
- crédito Johan Largo/Infobae

Para realizar el procedimiento, la persona interesada debe ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda. Allí deberá seleccionar la opción “Consultas” y luego dirigirse a “Obligaciones pendientes”. Desde ese espacio podrá descargar el cupón correspondiente y elegir entre pago en línea o pago presencial en entidades autorizadas.

La entidad también anunció nuevos canales para facilitar el pago de los tributos distritales. Entre ellos se encuentran las billeteras digitales Daviplata y Dale, que permiten realizar transacciones sin filas. Asimismo, se habilitó el servicio de ventanilla extendida del Banco de Bogotá en puntos de atención especializada ubicados en la Calle 114 con Avenida 19, en el Centro Comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE CAD de la 30.

En estos puntos se podrán pagar los 8 impuestos distritales, incluso los correspondientes a vigencias anteriores. Los contribuyentes podrán utilizar efectivo, tarjeta débito o tarjeta crédito de todos los bancos, bajo las franquicias Mastercard y Visa.

SAT
SAT

Las facturas para el pago del impuesto predial y del impuesto vehicular estarán disponibles en el sitio web oficial en el botón “Pagos Bogotá”. Además, la administración distrital realizará la distribución física de 5 millones de facturas en los domicilios de los contribuyentes.

El cronograma de entrega física será el siguiente: para el impuesto predial, entre el 19 de febrero y el 10 de marzo; y para el impuesto vehicular, entre el 27 de marzo y el 15 de abril. Estas fechas corresponden al proceso de distribución establecido por la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2026.

Los contribuyentes que no accedan al descuento del 10 % podrán pagar el impuesto vehicular hasta el 24 de julio sin beneficio tributario. Con la habilitación del SPAC, la entidad busca ofrecer alternativas de cumplimiento que se ajusten a la capacidad de pago de los propietarios de vehículos en la capital.

La implementación del pago por cuotas para el impuesto vehicular se suma a las modalidades ya existentes para el predial, ampliando las opciones de financiación voluntaria. Los interesados deberán cumplir estrictamente con las fechas señaladas para evitar recargos y mantener vigente la posibilidad de diferir el pago en las dos cuotas iguales previstas para 2026.

