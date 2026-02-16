Exministro de Justicia denunció a la canciller Rosa Villavicencio ante la Procuraduría: “Cuando hay dudas, se investiga”

Ruiz Orejuela denuncia a la canciller ante la Procuraduría por supuestas irregularidades en Madrid - crédito Montaje Infobae

La presentación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio desató una nueva controversia en el escenario político colombiano.

Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, hizo pública la denuncia a través de un mensaje difundido en redes sociales, señalando presuntas irregularidades en la coordinación de asuntos electorales en el exterior, específicamente en Madrid, España.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información compartida en X por el propio Ruiz Orejuela, la queja se fundamenta en la supuesta intervención de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en temas relacionados con el proceso electoral colombiano fuera del país.

El exfuncionario expresó que, según la Constitución, la organización de las elecciones es competencia exclusiva de la organización electoral, mientras que el Gobierno únicamente puede prestar apoyo logístico, pero no asumir la dirección de los comicios.

“La Constitución es clara. La organización de elecciones corresponde única y exclusivamente a la organización electoral, no al Gobierno”, puntualizó Ruiz en su declaración pública.

El exministro hizo énfasis en el artículo 121 de la Carta Magna, el cual establece que ninguna autoridad puede ejercer funciones que la ley no le atribuye. Ruiz Orejuela recalcó que el papel de la Cancillería debe limitarse a aspectos logísticos y no a la coordinación directa de asuntos electorales.

“Esto no es un debate político, es un posible caso de extralimitación de funciones”, subrayó el denunciante.

La actuación de la canciller Villavicencio en Madrid generó interrogantes sobre la separación de poderes en el país y el respeto a los procedimientos establecidos para la organización de procesos democráticos en el exterior.

Ruiz Orejuela sostuvo que la protección de la democracia exige la observancia estricta de las competencias atribuidas a cada institución, subrayando que, en caso de dudas, corresponde a los entes de control investigar.

Hasta el momento, ni la Cancillería ni la propia Villavicencio han emitido comunicados oficiales en respuesta a la denuncia presentada.