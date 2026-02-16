Así fue la pelea que se armó tras la batalla de las flores en el carnaval de Barranquilla

Lo que comenzó como una celebración alegre en La Troja durante el Carnaval de Barranquilla terminó en un violento altercado. En el video se puede observar cómo los asistentes lanzan sillas y se enfrentan en medio de la multitud, causando pánico entre los presentes - crédito Facebook

Una pelea ocurrida frente a La Troja, uno de los establecimientos más icónicos de Barranquilla, despertó inquietud entre los habitantes durante las festividades del Carnaval.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a varios individuos exaltados en una disputa en la calle, atrayendo la atención de transeúntes y asistentes. Allí se ve que los hombres llevan cuchillos con los que se amenazan.

La confrontación no solo alteró la tranquilidad habitual del sector dado que debido a la cantidad de gente en el sector, las personas no lograban alejarse de la pelea.

El hecho también encendió un debate en el espacio digital. Numerosos internautas expresaron su desaprobación y recalcaron la importancia de preservar el ambiente de convivencia en eventos donde predomina la tradición y la cultura.

Este episodio, ocurrido en pleno auge de la celebración, motivó llamados a la tolerancia y al respeto entre la ciudadanía. Para muchos, hechos como este empañan el espíritu festivo que caracteriza a la ciudad y ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los valores de respeto y civilidad durante ocasiones emblemáticas como el Carnaval.