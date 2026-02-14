Francia Márquez lamenta suspensión del aumento del 23 % al salario mínimo por el Consejo de Estado

REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó un aumento del 23 % al salario mínimo, expedido el 23 de enero por el presidente Gustavo Petro. La alta funcionaria manifestó su posición a través de su cuenta personal en la red social X.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la determinación del alto tribunal generó reacciones en distintos integrantes del Gobierno nacional. La medida dejó en pausa el acto administrativo mediante el cual se estableció el ajuste salarial, en medio de un debate que ha involucrado a varios sectores.

La vicepresidenta afirmó que la suspensión provisional impacta directamente el poder adquisitivo de millones de familias que dependen del ingreso diario. En su mensaje señaló: “Lamento la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario vital. Como mujer trabajadora y lideresa social, sé que esta decisión impacta directamente el poder adquisitivo de millones de familias, especialmente de quienes viven del ingreso diario y sostienen sus hogares con esfuerzo y dignidad”.

En otro apartado de su pronunciamiento, la vicepresidenta agregó: “El salario vital no es un capricho. Es una respuesta responsable a las realidades económicas del país y una herramienta necesaria para avanzar en justicia social”. Con estas declaraciones, defendió el alcance del decreto suspendido y reiteró su respaldo a la política salarial promovida por el Ejecutivo.

Márquez también expresó: “Reitero mi compromiso con un trabajo digno, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con el cierre de las brechas históricas que han marcado a Colombia. Seguiremos defendiendo el salario digno para el bienestar de nuestro pueblo”. Su intervención se produjo luego de conocerse la decisión judicial que dejó sin efectos provisionales el incremento decretado.

La suspensión del acto administrativo generó pronunciamientos adicionales dentro del gabinete. El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó en su cuenta personal de X: “Estamos jodidos: Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores; la Corte Constitucional no deja que se les impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos. Y el Congreso también hizo parte de esto. Solo el Gobierno de @petrogustavo, elegido por el pueblo, quiere lo contrario”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó: “El Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento”. Además, precisó: “Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”.

En un mensaje posterior, el titular de la cartera laboral añadió: “Los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos; por ello, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”. También sostuvo: “Cumplir la Constitución no es opcional: el salario vital es un imperativo del Estado social de derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la decisión del Consejo de Estado reabrió la discusión sobre el alcance del incremento salarial y su aplicación. Mientras la suspensión provisional surte trámite, integrantes del Gobierno han reiterado su posición frente al ajuste y la defensa del salario vital como parte de su política laboral.