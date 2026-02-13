Por Día de San Valentín: Invima alertó sobre riesgos de consumir chocolate, dulces y alcohol en mal estado

Revise bien los empaques y el estado de los productos para que no se amargue la celebración de San Valentín con su pareja - créditos archivo Diego Pineda y Camila Díaz / Colprensa

La llegada del Día de San Valentín en Colombia motivó a que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzara el viernes 13 de febrero una advertencia sobre los riesgos asociados al consumo de productos populares en la fecha: 14 de febrero de 2026.

En este caso las recomendaciones que dejó la autoridad sanitaria en un comunicado a medios se refiere en específico a chocolates, confitería (dulces en diversas presentaciones) y bebidas alcohólicas.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channely enFacebook

Por tal motivo, el organismo recomendó a la ciudadanía realizar compras informadas y ejercer especial precaución ante la alta demanda de estos productos durante la festividad.

El instituto pidió a los consumidores verificar que todo alimento o bebida adquirido incluya en su empaque datos sobre el fabricante:

La lista de ingredientes.

Información clara de alérgenos.

Número de lote.

Fecha de vencimiento.

Autorización de comercialización otorgada por el propio Invima.

Esta autorización puede presentarse como registro, permiso o notificación sanitaria.

Por consiguiente, la máxima autoridad sanitaria colombiana recalcó que la revisión de estos elementos es fundamental para evitar riesgos de salud y prevenir la compra de productos ilegales o de procedencia desconocida.

Sobre esta alerta, Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima, explicó que los consumidores deben prestar atención a las condiciones físicas de los empaques.

También se aconsejó verificar que los chocolates y productos de confitería se encuentren en envases íntegros, sin señales de alteración, deterioro o manipulación.

Declaraciones de Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima - crédito cortesía Invima

Además, en el caso de bebidas alcohólicas, resulta clave revisar que las tapas, sellos y etiquetas permanezcan sin rupturas ni anomalías, y que el contenido no presente partículas suspendidas ni materiales extraños.

El Invima recordó en su documento que “los productos de alta demanda como chocolates, confitería y bebidas alcohólicas, que se venden en Colombia, deben contar con autorización de comercialización vigente según corresponda”, lo que implica que cada artículo está sujeto a vigilancia conforme a la normatividad sanitaria vigente.

Adicional a lo anterior, la autoridad sanitaria insistió en que los consumidores deben buscar leyendas obligatorias en las bebidas alcohólicas, como “PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD” y “EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”.

Es por eso que el Invima pidió en su comunicado evitar la adquisición de estos productos en puntos de venta informales o canales no autorizados, recomendando optar por establecimientos reconocidos y confiables.

Otra recomendación apunta a conservar la factura de compra y desconfiar de precios visiblemente inferiores a los del mercado, ya que pueden indicar falsificación, adulteración o contrabando.

El instituto también sugiere suspender el consumo de cualquier producto que presente irregularidades en el empaque, además de reportar de inmediato cualquier efecto adverso tras su ingesta.

Al final, desde el Invima se reiteró el compromiso de fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar que los alimentos y bebidas que llegan a la población cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.

De paso, y por si quedan dudas por resolver, se invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de la entidad a través de su portal web www.invima.gov.co y a mantenerse informada mediante las cuentas institucionales en redes sociales, como en X, Facebook o Instagram.

Tenga presente que además de los productos mencionados, hay varias presentaciones de medicamentos que también tienen advertencia por no contar con el registro sanitario.