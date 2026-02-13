Colombia

Estiwar G reveló cuál es el barrio más peligroso que ha visitado en Bogotá y cómo fue la experiencia que vivió

El famoso creador de contenido compartió la experiencia que lo hizo replantearse hasta dónde vale arriesgar por un video, revelando detalles sobre la tensión y las advertencias que recibió conociendo ‘el Santorini bogotano’

Guardar
Estiwar G confiesa el susto
Estiwar G confiesa el susto más grande que vivió grabando en un barrio de Bogotá - crédito @estiwar.g/IG

En una entrevista sin filtros y fiel a su estilo directo, el influencer Estiwar G reveló cuál ha sido el barrio más peligroso que ha visitado en Bogotá durante sus recorridos para crear contenido.

La confesión la hizo en conversación con la emisora La Kalle, donde relató con lujo de detalles una experiencia que, según dijo, lo llevó a medir hasta dónde vale la pena exponerse por un video.

Durante la charla, el creador de contenido fue interrogado de manera directa sobre si alguna vez había sentido que su integridad corría un riesgo real mientras grababa en zonas consideradas “pesadas” y también sobre si había vivido un momento en el que pensara: “hijueputa, si yo no me abro de acá, puedo perder hasta los tenis”.

Ante la duda, Estiwar no dudó en responder con una anécdota puntual que aún recuerda con tensión: “Un barrio que sí me pareció como medio impactante se llama El Pesebre. También es conocido como Río de Janeiro”, comenzó relatando.

La historia de Estiwar G
La historia de Estiwar G en El Pesebre: advertencias, tensión y el respeto a los límites al crear contenido - crédito @estiwar.g / Instagram

Según explicó, desde su llegada al sector la atmósfera le resultó distinta a la de otros barrios populares que ha recorrido. Incluso, el primer contacto que tuvo en la zona fue, paradójicamente, una advertencia.

Estiwar contó que al llegar vio a un hombre en una esquina y decidió saludarlo con naturalidad: “Yo le pregunto: ‘Buena, perro’, y el man me dice: ‘¿Qué dice, Estiwar?’. Pues el man había visto mis videos”, relató.

Confiado por el reconocimiento, el youtuber le preguntó cómo era subir hacia la parte alta del barrio, pero la respuesta lo puso en alerta inmediata.

Me dice: ‘Perro, lo pueden pirañar’. Si un ñero le dice que lo pueden pirañar a otro ñero, es que el barrio es eléctrico, papi”, afirmó, dejando claro que esa advertencia no era casual.

