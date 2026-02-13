Colombia

De la Espriella estuvo haciendo campaña en el metro de Medellín, pese a que las actividades políticas allí están prohibidas

El metro emitió un comunicado recordando que no está permitido hacer proselitismo en estaciones, vehículos, puentes, paradas y otros espacios del sistema

El candidato a la Presidencia se tomó fotos en el sistema de transporte y grabó videos que fueron difundidos en redes, cuando esto no está permitido - crédito @simonmolinag/IG

El abogado y candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella ha estado recorriendo las calles de Medellín (Antioquia) con el fin de impulsar su candidatura. El profesional en Derecho estuvo en distintos lugares de la ciudad, como la plaza de mercado minorista y el metro.

En sus recorridos, estuvo acompañado de políticos afines a su campaña, portando prendas y accesorios alusivos a su aspiración presidencial. El candidato a la Cámara de Representantes Simón Molina lo acompañó en algunas de las visitas y publicó en redes sociales varias fotografías y videos al respecto.

Pese a que ahora mismo todos los que aspiran a cargos públicos están impulsando sus campañas, las visitas de De la Espriella suponen un problema, ya que sus acciones proselitistas en el metro de Medellín van en contra de la normativa vigente.

Abelardo de La Espriella estuvo visitando el metro de Medellín en medio de su campaña política - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Metro de Medellín recordó a través de un comunicado emitido el 11 de febrero de 2026 que está prohibido realizar actividades de proselitismo en los espacios de la red del metro. Esto quiere decir que no está permitido realizar actividades de carácter político en las estaciones del metro, en los vehículos, en los puentes, en las paradas o en cualquier otra parte de la infraestructura del sistema.

De igual manera, advirtió que, de acuerdo con el “marco normativo vigente”, ningún actor político o ciudadano puede producir y difundir “contenidos multimedia con objetivos electorales” dentro de la red del metro. En ese sentido, nadie está avalado para grabar videos, distribuir volantes, hacer perifoneo o promover causas políticas dentro del sistema.

Estas restricciones cobijan tanto a aspirantes como a sus equipos de campaña y buscan prevenir aglomeraciones, congestiones, riesgos operativos y afectaciones a la experiencia de viaje de las personas”, precisó.

En el metro de Medellín no está permitido hacer proselitismo - crédito Metro de Medellín

De igual manera, aclaró que el manejo de la publicidad política realizada en las rutas integradas y no integradas que emplean Cívica como medio de pago no corresponde al metro, puesto que son operadas por empresas privadas.

La campaña de De la Espriella en el metro

Pese a la existencia de esta normativa, el candidato de la derecha estuvo en el metro haciendo campaña. Así se evidencia en las fotos publicadas en redes y en un video compartido por Simón Molina en el que hace una pequeña entrevista al aspirante sobre el metro de Medellín:

Simón Molina: Bueno, ¿cómo se siente aquí en Medellín, en el metro, pues?

Abelardo de la Espriella: No, hermano, feliz. Estos metros y esta ciudad son un ejemplo para Colombia y el mundo. Tenemos que replicarlo en todo el país y si copiamos lo que ha pasado en Antioquia y en Medellín, vamos a ser una potencia mundial.

Simón Molina: ¿Y cómo te recibe la gente acá?

Abelardo de la Espriella: No, hermano, como decimos en el Caribe, mejor se daña.

Simón Molina: ¿Sí o no? Los paisas son una nota con vos.

Abelardo de la Espriella: Los paisas somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana.

Abelardo de la Espriella resaltó el metro de Medellín en medio de su campaña política - crédito @simonmolinag/IG

El mismo candidato presidencial compartió en sus redes algunas fotografías suyas en el metro de Medellín. En su cuenta de X, incluso, añadió un mensaje en el que destaca el sistema de transporte y a la población que diariamente se moviliza en él.

“El Metro de Medellín es un orgullo de Colombia y un ejemplo para el mundo. No es solo un sistema de transporte: es un símbolo de cultura ciudadana, de disciplina, de respeto por lo público y de lo que se logra cuando un pueblo decide hacer las cosas bien. Aquí no solo se mueve una ciudad, aquí se mueve el carácter de su gente, su orden, su orgullo y su amor por Medellín. ¡Firme por Medellín y Firme por la Patria!”, señaló.

Abelardo de La Espriella estuvo haciendo campaña política en el metro de Medellín - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

