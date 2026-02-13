Colombia

Al ritmo de Karol G, secretario de Economía de México compartió resultados de la reunión con la ministra de Comercio de Colombia

Marcelo Ebrard, el funcionario que asumió el cargo a inicios de febrero, no ocultó su admiración por la artista colombiana y aprovechó el encuentro con la jefe de cartera Diana Morales para estrechar lazos con reguetón de fondo

créditos @marcelo.ebrard/IG | Airbnb | Colprensa

Durante una visita oficial a México, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, sostuvo un encuentro estratégico con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La reunión que se llevó a cabo el 11 de febrero de 2026, días después ha dado de qué hablar por cuenta una publicación que compartió el funcionario mexicano bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.

El objetivo del encuentro de ambas naciones latinoamericanas se centró en el fortalecimiento del comercio bilateral y en la expansión de oportunidades para la industria de Colombia.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Ebrard dejó una fotografía en su perfil de Instagam (@marcelo.ebrard) en el que además de dejar unas palabras que acompaña la foto del recuerdo, dejó el fragmento de una de las canciones más famosas de la artista y cantante reguetonera colombiana Karol G.

La admiración por “La Bichota” de Ebrard quedó en evidencia y causó sorpresas en cientos de usuarios que comentaron el post.

La canción elegida por parte del funcionario mexicano que acompañó de fondo la imagen fue Provenza, sumado a estas palabras: “Reunión con Ministra de Colombia, Diana Morales. Excelentes oportunidades de colaboración para nuestros países hermanos”.

En la parte final del mensaje dejó un anunció: “Vamos preparar la próxima Comisión Administradora de nuestro Tratado de Libre Comercio que tendrá lugar en abril del presente año. Ampliar nuestro intercambio comercial es la meta”.

Entre las prioridades acordadas figura la próxima puesta en marcha de las mesas técnicas, que a partir de la siguiente semana (entre el lunes 16 y el domingo 22 de febrero) trabajarán en la identificación de nuevas opciones para aumentar la proveeduría colombiana dentro de las actividades manufactureras en México y robustecer así las cadenas de valor regionales compartidas.

Sectores como el químico, farmacéutico, automotor, metalmecánico, autopartes y textil-confecciones fueron definidos como áreas claves para la integración productiva entre ambos países destacó en una publicación que se hizo desde el Ministerio de Comercio de Colombia en X el mismo día de la reunión (11 de febrero).

Ambos funcionarios resolvieron convocar en el segundo trimestre del año una reunión de la Comisión Administradora del acuerdo comercial (TLC), en el que analizarán la complementariedad de las dos economías y nuevas alternativas de integración.

Durante la reunión, el gobierno colombiano solicitó la revisión y facilitación de los procedimientos de verificación de origen por parte de México para agilizar el ingreso de productos, con el propósito de estimular las exportaciones, especialmente aquellas de bienes no minero energéticos.

En 2025, Colombia registró envíos a México por USD1.327 millones en este tipo de bienes.

