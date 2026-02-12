Colombia

Pusimos la nueva emergencia económica de Petro bajo la lupa: expertos advierten riesgos de un “disfraz tributario”

Mientras el Gobierno defiende la declaratoria por la ola invernal, académicos y gremios respaldan la gravedad del fenómeno, aunque cuestionan la mezcla con problemas estructurales y el salto en los costos

Guardar
Las lluvias atípicas en la
Las lluvias atípicas en la región Caribe dejaron cientos de miles de personas afectadas y reavivaron el debate sobre la necesidad de una nueva emergencia económica- crédito Cristian Bayona/Colprensa

La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país abrió un nuevo frente de debate nacional.

A diferencia del decreto de emergencia económica anterior —que aún está bajo revisión de la Corte Constitucional— esta vez varios expertos reconocen que el sustento técnico es más sólido. Sin embargo, también alertan sobre posibles excesos en su alcance y en el monto de los recursos solicitados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, considera que el decreto tiene una base más evidente que la declaratoria previa. “Tal vez lo primero es que este decreto tiene unas causales quizá más evidentes de un hecho sobreviniente y excepcional, sobre todo por el incremento de las precipitaciones y las afectaciones a más de cien mil familias”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para el exministro, la magnitud de las lluvias y el impacto humano permiten justificar la figura excepcional. “Da la sensación de que existe la causal para la declaratoria de emergencia económica”, señaló.

Una diferencia frente a la emergencia anterior

José Manuel Restrepo advirtió en
José Manuel Restrepo advirtió en Infobae Colombia que, aunque el fenómeno climático es excepcional, la Corte deberá evaluar la proporcionalidad y conexidad del decreto - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La discusión inevitable es la comparación con la emergencia decretada meses atrás por desastre natural. En esa ocasión, el Gobierno ya contaba con herramientas para redistribuir recursos del presupuesto nacional.

Restrepo plantea una pregunta clave: ¿Por qué el Gobierno, contando con ese instrumento, no ha hecho uso del mismo para atender justamente esta ola invernal?”. A su juicio, la Corte Constitucional deberá evaluar si realmente existía insuficiencia de los mecanismos ordinarios.

Además, advierte que la cifra anunciada por el Ministerio de Hacienda —cercana a los ocho billones de pesos— genera inquietud. “Si lo que anunciara el ministro es cierto, me parece que es una cifra desproporcionada (…) ¿Por qué de un momento para otro saltamos de cero punto cinco a ocho billones de pesos?”, cuestionó.

Esa diferencia presupuestal frente a lo estimado previamente para la ola invernal podría convertirse en uno de los puntos centrales del examen de proporcionalidad que hará la Corte.

Coyuntura versus problemas estructurales

La Corte Constitucional tendrá la
La Corte Constitucional tendrá la tarea de revisar si la emergencia responde exclusivamente a hechos sobrevinientes o si incluye problemas estructurales preexistentes - crédito @momentoviral / X

Aunque el presupuesto fáctico del decreto está respaldado por informes técnicos, datos históricos y evidencia de un fenómeno climático atípico, Restrepo advierte una debilidad jurídica: la mezcla entre hechos extraordinarios y problemas estructurales.

“El decreto comete una serie de errores, porque combina unos temas coyunturales (…) con unos temas estructurales”, explicó. Entre estos menciona fallas en el ordenamiento territorial y dificultades del sector energético que “nada tienen que ver con esta historia”.

Desde su perspectiva, esa combinación podría abrir la puerta a cuestionamientos de conexidad. “No vaya y sea que nos estén disfrazando de una emergencia natural, una reforma tributaria”, advirtió. Y agregó: “Sería inaceptable que se utilizase una declaratoria de emergencia económica para disfrazar una reforma tributaria de una emergencia por un desastre natural”.

Aun así, el académico reconoce que la problemática es real y grave. “Más allá del tema político, claramente existe una problemática que tiene que ser abordada”, puntualizó.

El respaldo del sector ganadero

José Félix Lafaurie respaldó la
José Félix Lafaurie respaldó la declaratoria y pidió una estructura institucional sólida para garantizar que los recursos lleguen a las zonas ganaderas afectadas- crédito Vannessa Jimenez/REUTERS

Desde el terreno, la mirada es distinta. El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, expresó su apoyo a la medida durante el puesto de mando unificado instalado para atender la tragedia.

“Creo que en esta ocasión sí (…) una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos (…) vayan a satisfacer las necesidades que se van a requerir en esta zona”, afirmó.

Para el dirigente gremial, la clave está en la ejecución. “Aquí hay un desastre y medidas de esta naturaleza el sector ganadero sí lo apoyaría”, sostuvo, al referirse a las cerca de 300.000 hectáreas que quedaron “en una situación prácticamente improductiva”.

Lafaurie también llamó a involucrar al sistema financiero para enfrentar el impacto integral de la crisis rural.

La Corte Constitucional tendrá ahora la última palabra para determinar si esta nueva emergencia es una respuesta necesaria ante un fenómeno climático excepcional o si, como temen algunos, se está ampliando el alcance de los poderes extraordinarios más allá de lo estrictamente indispensable.

Temas Relacionados

Decreto Emergencia Económicalluvias CórdobaReforma TributariaRiesgosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Magistrado Álvaro Hernán Prada compareció ante la Corte Suprema por presunta participación en soborno a testigos en caso Álvaro Uribe

Las audiencias se abren con indagaciones sobre el papel del magistrado en presuntas maniobras de manipulación de testigos vinculadas al caso del expresidente y su hermano Santiago Uribe Vélez

Magistrado Álvaro Hernán Prada compareció

Nuevo ministro de Justicia respaldó publicar el informe de la ONU que mide cultivos ilícitos, pese al malestar de Petro

Jorge Iván Cuervo señaló que la medición puede perfeccionarse, planteó una eventual veeduría internacional y defendió la transparencia en las cifras sobre erradicación de coca

Nuevo ministro de Justicia respaldó

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

El equipo dirigido por el brasileño Fernando Diniz inició el campeonato con una derrota y la impaciencia de los hinchas de Río crece cada día

Dura calificación recibieron los jugadores

David Murcia Guzmán, creador de DMG, lanzó ‘advertencia’ cuestionó el cambio de fe de Abelardo de la Espriella: “Con las cosas de Dios no se juega”

El temor de Murcia por eventuales consecuencias tras sus declaraciones expone la tensión entre creencias personales y la disputa por cargos públicos

David Murcia Guzmán, creador de

Migrantes colombianos en España: una población que aumenta con el paso de los años, según encuesta

Mientras cada vez nacen menos españoles y hay más muertes que nacimientos, la llegada de migrantes hace que este país europeo no pierda habitantes

Migrantes colombianos en España: una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

La Segura preocupó tras revelar

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Jhovanoty lanzó pulla contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas: usuarios aseguran que sería una indirecta para Eva Rey

Drake compró y mostró en redes sociales la gorra de los Celtics de Boston que usó Pablo Escobar: costó una millonada

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: “Vamos a ver hasta cuándo le dura”

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Deportes

Dura calificación recibieron los jugadores

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Periodista deportivo denunció mal estado de la cancha de El Campín despues del partido de Millonarios contra Águilas Doradas: “A quién pretenden engañar”

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Colombia ya conoce a su rival en la Copa Davis tras la serie ante Marruecos: volverá a jugar en condición de visitante