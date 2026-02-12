Colombia

Nuevo impuesto del Gobierno Petro afectaría a millones de colombianos pese a que lo pagarán las grandes empresas

Un análisis económico advierte cuáles serían los posibles efectos en el empleo, la inversión y la economía de los hogares

Las compañías que deben responder
Las compañías que deben responder son de los sectores financiero, energético, industrial e infraestructura - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El nuevo impuesto al patrimonio 2026 en Colombia, enfocado en grandes empresas, busca recaudar cerca de $8 billones para enfrentar la emergencia provocada por la ola invernal, impactando especialmente a la región Caribe.

Aunque este gravamen no se aplicará a personas naturales, un informe económico advierte sobre posibles repercusiones indirectas que podrían afectar el empleo, la inversión y, en última instancia, las finanzas de los hogares, dependiendo en gran medida del comportamiento general de la economía.

La medida fiscal tiene carácter temporal y se implementa como un instrumento para mitigar un déficit fiscal que ronda el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $1.600 billones, aproximadamente. Este impuesto, además, deberá pasar por la revisión de la Corte Constitucional, y su vigencia depende de una declaración de emergencia económica.

Así lo señaló Roger Román, socio de Impuestos en Russell Bedford Colombia, que afirmó lo siguiente: “El riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada. Si las reglas son claras y temporales, el impacto suele ser acotado”.

La medida fiscal, de aplicación
La medida fiscal, de aplicación temporal y pendiente de revisión constitucional, impactará a compañías con altos ingresos - crédito Presidencia/X

El nuevo tributo afectará únicamente a aquellas empresas cuyo patrimonio supere las 200.000 UVT, es decir, unos $10.400 millones en 2026, con tarifas escalonadas entre 0,6% y 1,2% según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. En total, cerca de 15.000 empresas entrarían en la base gravada, pertenecientes principalmente a los sectores financiero, energético, industrial e infraestructura.

Esta cifra representa una fracción pequeña de las más de 1,6 millones de empresas registradas en el país, según Confecámaras, pero involucra a aquellas con mayor peso en inversión y generación de empleo formal en Colombia.

Para la población, la clave está en entender los canales a través de los cuales una medida dirigida a grandes compañías puede terminar repercutiendo en la economía cotidiana. Las relaciones no son directas ni inmediatas, según Román, que aclaró: “El impacto directo en la declaración de renta de las personas naturales es cero. Sin embargo, la pregunta correcta es cómo puede incidir este nuevo tributo en el comportamiento general de la economía”. El ingreso principal de los hogares proviene de los salarios, que a su vez dependen de la inversión empresarial y la estabilidad laboral.

La experiencia de gravámenes similares, como el impuesto al patrimonio entre 2011 y 2018, no evidenció un choque súbito en la tasa de empleo. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una tasa de desempleo de 9,8% en 2025, y las proyecciones del Banco de la República para 2026 sugieren un crecimiento cercano al 2,4%.

Román puntualizó que “las decisiones de empleo responden principalmente al comportamiento general de la economía. Un gravamen temporal no determina por sí solo el mercado laboral”.

El gravamen estará condicionado a
El gravamen estará condicionado a la declaración de emergencia económica nacional - crédito X

Un aspecto relevante para las familias es el impacto potencial en sus inversiones y ahorros. Gran parte de las empresas sometidas al impuesto cotizan en bolsa y forman parte de portafolios de fondos de pensiones y de inversión colectiva.

En enero de 2026, el índice MSCI Colcap mostró una variación anual de aproximadamente 11%, y los fondos de pensiones gestionaban más de $400 billones, según la Superintendencia Financiera. La diversificación en los portafolios suele mitigar la incidencia de cambios fiscales específicos, de modo que el efecto en pequeños inversionistas es limitado por dinámicas de mercado más amplias.

Respecto a la posibilidad de que la mayor carga fiscal sea trasladada a los consumidores, la evidencia apunta a barreras relevantes. La inflación anual a enero de 2026 fue de 4,8%, dentro del rango meta del banco central, cuya tasa de interés de referencia se mantiene en 8,25%. Además, no se han realizado modificaciones en el IVA ni en los aportes obligatorios de salud, pensión o tributación directa a personas naturales.

En cuanto a los mercados con alta competencia, se debe saber que los precios no se ajustan automáticamente, ya que las empresas analizan la demanda y la capacidad de pago antes de modificar sus tarifas.

Expertos señalan que los efectos
Expertos señalan que los efectos en el mercado laboral y en los ahorros de las familias serán acotados - crédito Presidencia

Así, el informe concluye que el impacto más significativo sobre el “bolsillo” de los hogares solo ocurriría si la economía desacelera, si disminuye la inversión o se debilita la confianza empresarial. Por ahora, las estadísticas oficiales no evidencian un efecto inmediato tras el anuncio del impuesto.

