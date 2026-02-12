Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

Karola Alcendra y Juanda Caribe encienden La casa de los famosos con un cruce que divide al público - crédito @juandacaribeshow/Instagram y Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha intensificado la conversación digital con una serie de polémicas que han marcado el primer mes del programa, especialmente las que se han generado tras la llegada de Karola Alcendra, creadora de contenido que reconfiguró la dinámica e introdujo nuevos focos de tensión.

Una de las secuencias de mayor impacto se vivió durante la dinámica denominada “robo a las banderas”, en la que los cuartos Tormenta y Calma se enfrentaron directamente, pues en medio del calor de actividad, que era de competencia, hubo un choque verbal entre Juanda Caribe y Karola que alcanzó gran notoriedad.

Todo comenzó cuando el equipo del cantante e imitador estaba perdiendo la contienda y Alcendra empezó a incitar a su compañero con una frase que, según ella, es muy común en la costa colombiana: “¿Botaste el chupo? Recógelo", le decía en tono burlesco.

En ese momento Juanda Caribe decidió contestarle con una frase que desató reacciones inmediatas tanto en las mujeres que están en el programa como en el público.

Un cruce viral entre Juanda Caribe y Karola sacude la convivencia en La casa de los famosos - crédito @vihochioli/X

“Recoge las tetas que las tienes caídas”, le respondió Juanda Caribe a Karola, la cual escuchó el comentario y dijo sin titubear: “¿Qué las tengo caídas? Y deliciosas también, mi amor”.

El cruce se viralizó en minutos y produjo risas en algunos participantes como Beba, mientras que otros, como Yuli Ruiz, manifestaron rechazo hacia el comentario.

Adicionalmente, la reacción del grupo Tormenta, al que pertenece Karola, no se hizo esperar y cuestionaron tanto la actitud de Juanda Caribe —afirmando que no se comportó como un caballero— como la conducta de Alcendra, cuyas acciones interpretaron como falta de autenticidad al señalar que “se le está cayendo la máscara”.

Este episodio generó un debate en redes sociales sobre el respeto, el body shaming (burlas hacia el físico de las personas) y los límites del humor en televisión.

Juanda Caribe y Karola explotan en plena prueba y ponen de cabeza a La Casa de los Famosos Colombia 3 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Posteriormente, los participantes del cuarto Tormenta criticaron la actitud de Juanda Caribe, asegurando que su proceder distaba de la caballerosidad esperada. Además, se reunieron para contar otro episodio similar que ocurrió durante la misma actividad, pero con la participante Alexa Torrex.

La creadora de contenido reveló que en un cruce de comentarios por el calor de la competencia, Juanda le hizo un gesto con sus manos y boca que ella pensó que era una broma referente a la expresión de “se te cayó el chupo”, pero, al parecer, cuando le preguntó directamente al comediante por la intención de su acción este le aseguró que se refería a eso y también a la práctica de sexo oral.

“El jugando en la tarima, yo le hago un comentario, y sé que no fue nada malo, pero fue del juego, y él me hace esto (introduce su dedo en la boca), como de chupo, perfecto. Entonces yo después le digo, porque para mí, yo no le he dado la confianza para que me haga ese juego, pero aún así le pregunté: ‘¿Juanda, ese comentario me lo hiciste que por botar el chupo?’ y me dijo: ‘Y por lo otro también’, así contestó. Blanco es, gallina lo pone. Vulgaridades, cuando yo a él jamás le he lanzado una vulgaridad“, contó Alexa Torrex.

El choque entre Karola y Alexa Torrex con Juanda Caribe sacude el reality - crédito @lexatorrexcontreras/IG

Ante la viralización de la situación en las redes sociales, varios usuarios han salido a pedir la expulsión o sanción a Juanda Caribe, otros han asegurado que el imitador ha sido funado en otras oportunidades por el trato que, supuestamente, tendría con las mujeres y que ese actuar solo sería una muestra de ello.

Mientras que un grupo de personas, aseguran que Karola y Alexa también han tenido comportamientos inapropiados con otros participantes y que de pronto estarían exagerando la situación.

“Juanda me cae mal por eso mismo, pero Karola es igualita, son tal para cual, no puede defender a alguien de alguien que es igual”, “Es que karola siempre ha sido así y eso no te sorprende y Juanda está sacando la máscara”, “Juanda Caribe se me salió, va para afuera. Cómo se va a meter con los cuerpos, gas de personaje”, “Yo se los dije y con la esposa es peor, el pagó para que no saliera en los medios la noticia que le pegó a Sheila, a quien le lleva más de 9 años”, dicen algunos de los comentarios en X.