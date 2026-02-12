Encontraron los cadáveres de dos hermanos que que habían sido arrastrados por las crecientes en Córdoba

La localización de los cuerpos de dos jóvenes en San Pelayo pone de relieve la magnitud de las afectaciones causadas por el incremento súbito de caudales, en una región golpeada por una crisis ambiental y humanitaria - crédito Alcaldía de San Pelayo

El municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, fue escenario del hallazgo de los cuerpos de los hermanos José Alfonso López Doria y José Miguel López Doria, arrastrados por una creciente súbita mientras intentaban cruzar un arroyo a caballo.

El hecho se produjo en medio de las inundaciones en Córdoba atribuibles al frente frío que afecta a la región, en el contexto de la emergencia económica ya declarada por el gobierno de Colombia.

El 11 de febrero el equipo de búsqueda y rescate localizó el cuerpo de José Alfonso cerca del puente El Barroso, un día después de hallar el de su hermano José Miguel aguas abajo, entre los sectores de La Madera y Bongamella.

Ambos jóvenes desaparecieron cuando la fuerte corriente los sorprendió en ese punto.

De acuerdo con la Alcaldía de San Pelayo y testimonios recogidos por Semana, la tragedia mantuvo en tensión a los equipos de búsqueda hasta que los cuerpos fueron hallados con apenas 24 horas de diferencia. El accidente ocurrió mientras los hermanos intentaban cruzar el arroyo, una actividad frecuente entre campesinos de la zona, que resultó trágica debido al aumento súbito del caudal.

El caso de dos hermanos arrastrados por una corriente repentina evidencia las consecuencias del frente frío que afecta a la población y la dimensión del sufrimiento experimentado por las familias campesinas y desplazadas - crédito Alcaldía de San Pelayo

La comunidad de San Pelayo, una de las más afectadas por el actual frente frío, expresó consternación por la pérdida de los hermanos López Doria.

Semana recogió testimonios de quienes participaron en la búsqueda y compartieron el dolor de la familia. María de la Cruz Jennery Contreras, una de las damnificadas, resumió así el sentimiento de los habitantes: “lo perdió todo y nada pudo hacer porque todo fue en un abrir y cerrar de ojos”.

El drama vivido en San Pelayo ocurre en medio de una crisis ambiental y humanitaria que abarca a otros siete departamentos del país.

Entre el 27 de enero y el 6 de febrero, el gobierno colombiano reportó 65 emergencias en la región: 53 por inundaciones, cinco por movimientos en masa, tres por crecientes súbitas, dos por vendavales, una por erosión fluvial y otra por erosión costera, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) citados por el medio mencionado.

En ese periodo resultaron afectadas 69.235 familias y 252.233 personas, con un saldo de 10 fallecidos y tres heridos. Solo entre el 1 y el 9 de febrero, el balance de la Ungrd, divulgado por su director Carlos Carrillo, registró 18 muertes vinculadas a las inundaciones.

En Córdoba, las cifras oficiales presentadas por Carrillo indican que cerca de 157.000 hectáreas resultaron anegadas. Los daños abarcan 160 vías, 24 puentes, 15 puentes peatonales, nueve centros de salud y 52 centros educativos.

El hallazgo de los hermanos López Doria expone cómo la emergencia climática y la insuficiencia de infraestructura en Córdoba agravan los riesgos para comunidades rurales afectadas por crecientes súbitas y pérdidas irremediables - crédito captura de pantalla / Facebook

El impacto humano se refleja en la situación de las miles de familias desplazadas y en testimonios como el de Jennery Contreras, quien, a sus 70 años, perdió su hogar y pertenencias en cuestión de segundos.

La Alcaldía de San Pelayo expresó por medio de un comunicado su solidaridad con la familia López Doria y con el resto de los afectados, resaltando la unidad del municipio frente al dolor. El mensaje oficial transmitió el duelo de toda la comunidad y el compromiso de acompañar a los seres queridos de las víctimas en su momento más difícil.

La pérdida de los hermanos López Doria ha dejado una huella dolorosa en San Pelayo, que hoy se une para despedirlos y rendir homenaje a su memoria, con la esperanza de que la comunidad encuentre consuelo y fuerza para afrontar los días venideros.

El Gobierno nacional declara estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por treinta días en ocho departamentos del norte y noroeste del país luego de un fenómeno hidrometeorológico inusual ocurrido entre enero y febrero de 2026, que dejó miles de afectados y desbordó la capacidad institucional regular, según establece el Decreto 0150 difundido el 11 de febrero.

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que activa medidas extraordinarias en ocho departamentos. - crédito Iván Valencia/AP y Ungrd

El decreto precisa que la situación es “excepcional e imprevisible” y que la precipitación acumulada superó entre el 130% y más del 180% del promedio histórico, con la región Caribe registrando en enero de 2026 222,6 mm de lluvia, equivalente al 289% del promedio multianual. Además, el fenómeno generó un incremento brusco en la velocidad de los vientos, lluvias intensas y oleaje elevado, desencadenando 65 emergencias en 61 municipios, predominantemente 53 inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas y vendavales.