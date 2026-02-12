Colombia

David Murcia Guzmán, creador de DMG, lanzó ‘advertencia’ y cuestionó el cambio de fe de Abelardo de la Espriella: “Con las cosas de Dios no se juega”

El temor de Murcia por eventuales consecuencias tras sus declaraciones expone la tensión entre creencias personales y la disputa por cargos públicos

El exempresario pone en duda
El exempresario pone en duda la sinceridad del cambio religioso atribuido al candidato presidencial y advierte sobre posibles riesgos para su integridad tras exponer estos señalamientos en el contexto de la campaña política - crédito Redes Sociales / X / captura de pantalla Youtube / Daniel Coronell

La denuncia de David Murcia Guzmán, empresario colombiano conocido por fundar la empresa DMG Grupo Holding S.A., continúa contra el ahora candidato Abelardo de la Espriella. Murcia Guzmán fue condenado por lavado de activos agravado, captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, tras haber encabezado uno de los mayores escándalos financieros en Colombia entre 2000 y 2009.

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, sostuvo que De la Espriella había sido ateo declarado y que su adopción pública del cristianismo supuestamente coincidió con el inicio de la campaña presidencial. Sin embargo, no mencionó que hace cinco años, en varias entrevistas, quedó registrado el testimonio de De la Espriella hablando sobre su conversión al cristianismo tras vivir una tragedia familiar por la muerte de “Beatri”, la hermana menor de su madre y que, para él, era como una hermana.

Esta postura, según dice, la fundamenta en su propia vivencia de fe durante su permanencia en Estados Unidos: “Yo tuve la oportunidad de ser cristiano y tuve la oportunidad de estudiar Biblia, teología y todo eso”.

El exempresario expresa indignación por lo que percibe como una utilización política de la fe. “Me indigna, como cristiano, que una persona como esta salga... que todo el mundo sabe que es ateo y que lo ha declarado públicamente y salga a decir que ahora es cristiano. Ahora sí, en plena campaña, ¿sí?”. Para Murcia, este hecho resulta ofensivo para quienes practican esa religión.

Según su testimonio, el uso de símbolos religiosos y la declaración de una conversión durante la campaña representa una falta ética. “Entonces me indigna porque con las cosas de Dios no se juega... O sea, eso de ser ateo y jugar a, a que ya me convertí para poder ganar votos realmente me indignó bastante”.

Las recientes declaraciones de Murcia
Las recientes declaraciones de Murcia revelan una trama de encierro, abandono y denuncias de irregularidades. Señala a figuras del poder y expone la crisis tras el colapso de su emporio - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

Murcia también expone preocupación por posibles represalias tras sus declaraciones. “A mí me puede dar miedo de que, de que me haga algo, que le haga algo a mi familia y que de hecho lo dejo acá clarito, que si algo le llega a pasar a mi familia... o a mí, el culpable es Abelardo del Espell. Entonces, eso lo quiero dejar claro acá”.

Tras dieciocho años privado de la libertad, Murcia insiste en dar a conocer su versión, a pesar de los riesgos, y pide que cualquier eventualidad sea atribuida a De la Espriella. “Ya llevo dieciocho años privado de la libertad. Por causa de él es que yo no he podido salir, porque él es el que siempre ha estado ahí metido”.

El candidato Abelardo de la Espriella afirma que su fe nació tras la muerte de su tía

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella reveló que su conversión del ateísmo a la fe cristiana ocurrió hace cinco años, impulsada por la trágica muerte de Beatrice, su tía y figura clave durante su infancia.

Este cambio, según detalló en entrevista con El Klub de La Kalle, desencadenó un proceso de búsqueda espiritual que lo llevó a estudiar la Biblia y concluir que “la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”.

Estas fueron las declaraciones de Abelardo de la Espriella cuando era ateo - crédito Canal Red TV/Youtube

Durante una visita a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, De la Espriella vivió un momento de profunda emotividad al contemplar la imagen del “negrito de Buga”, expuesta solo cada seis años.

“Empiezo a llorar como si abrieran una llave y yo no podía contenerme”, relató el abogado, quien afirma que la experiencia lo marcó y ni siquiera pudo recitar el Padre Nuestro a causa de la conmoción.

Previo a este episodio, en una entrevista de 2017 con Red + Noticias, De la Espriella se declaraba no creyente y afirmaba que únicamente confiaba en aquello explicable mediante la razón. Incluso aseguró que su matrimonio religioso fue motivado por el amor y contó que advirtió al sacerdote de su escepticismo.

El relato de De la Espriella ha suscitado posturas divididas en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusan de aprovechar la religión con fines políticos. Comentarios como “El ateo usando la religión para la política. Que mediocre” o “Y no era ateo?” ilustran la controversia generada en torno a su testimonio.

La declaración pública del abogado
La declaración pública del abogado desencadenó una discusión sobre la sinceridad de su proceso de fe y motivó cuestionamientos sobre el uso de temas religiosos en el ámbito político - crédito redes sociales

Cuestionando el escepticismo de quienes no creen en su transformación, el abogado expresó: “A mí es el único tipo que se le ha negado la conversión”, aludiendo al rechazo de sectores creyentes. Añadió que su fe no fue una decisión personal, sino que “lo decidió Dios”, convencido de que su camino fue guiado para encontrar la espiritualidad después de los 40 años.

En el funeral de su tía, en plena pandemia, De la Espriella experimentó, según su propio testimonio, un “abrazo invisible” durante la misa y una sensación de paz en la reunión familiar posterior. Estas vivencias lo llevaron a afirmar que “la fe trasciende los argumentos racionales y la espiritualidad se sitúa más allá de la lógica”.

Frente a quienes siguen dudando de su conversión, el abogado concluyó: “¿Qué parte de que me convertí no entendiste hace 5 años? Si quieres traemos un tablerito y cogemos plastilina”.

