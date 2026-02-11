Petro paró el Consejo de Ministros en Córdoba para preguntar por la directora de la Unidad de Víctimas: “¿Cómo así que no está?”

El mandatario sostuvo que llevaba desde el día anterior tratando de averiguar el paradero del encargado de la Unidad de Victimas - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros realizado el 10 de febrero de 2026, en Montería, Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un tenso episodio al manifestar su molestia por la ausencia de un alto funcionario.

Mientras se analizaban las respuestas a implementar frente a la emergencia invernal que afecta a miles de familias en el departamento, el jefe de Estado interrumpió su intervención para cuestionar abiertamente la ausencia del encargado de la Unidad de Víctimas.

“¿Dónde está la señora de la unidad de víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está, Nhora (directora del Dapre), la señora o señor, no sé quién es, de la unidad de víctimas y del fondo, si desde ayer estoy tratando de que venga? Hermano, esto no puede ser así”, preguntó Petro.

Petro cuestionó la ausencia de funcionario en Consejo de Ministros sobre inundaciones en Córdoba

Al no recibir respuesta a sus cuestionamientos, no dudó en realizar una dura apreciación sobre los criterios de asignación de funcionarios públicos: “Un funcionario así, a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca, es un irresponsable. que no se puede dejar al pueblo solo”.

Incluso, solicitó un reporte urgente con el fin de mejorar en la designación de puestos estatales, además de garantizar la eficacia de estos ante las problemáticas a nivel nacional.

“Entonces me dan el informe ese de quien sea, no sé, yo no conozco los nombres de ese tipo de personas. Pero si las asignan con estos criterios, ¿por qué ganado de extraños estaba en la hacienda Támesis cuando se la entregamos a los campesinos?”, cuestionó el gobernante de los colombianos.

Este tipo de situaciones no resultan inéditas en los Consejos de Ministros encabezados por Gustavo Petro; de hecho, ha ocurrido en otras sesiones, transmitidas en directo por la Presidencia, que el jefe de Estado detenga sus palabras para exigir explicaciones por la inasistencia de integrantes del gabinete.

Petro reveló detalles sobre presunto plan para asesinarlo antes de su reunión con Trump

El Sikorsky UH-60 Black Hawk, helicóptero de origen militar, asumirá la función de aeronave principal para los traslados del presidente Gustavo Petro tras la suspensión del soporte técnico del AW139

El gobernante de los colombianos también denunció un intento de asesinato en su contra que habría buscado frustrar su encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

Según relató Gustafvo Petro, la situación obligó a su equipo a tomar mayores medidas de seguridad y cambiar el plan de vuelo para salvaguardar su integridad física.

“Ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces. Por la mañana tampoco aterricé donde tenía que aterrizar, porque al helicóptero le iban a disparar con mis hijos también”, expuso en el Consejo de Ministros.

A lo largo de su participación, aseguró que las amenazas en su contra comprometieron la seguridad de sus familiares, obligando a la comitiva a desviar su ruta durante, al menos, cuatro horas por mar abierto.

Incluso, dijo que lleva días “escapando de que me maten”, y atribuyó su retraso a Montería a estas acciones de seguridad. Y explicó que ordenó la salida de miembros de la Policía Nacional, entre ellos un general sobre el que pesaba la instrucción de colocar “sustancias psicoactivas en el carro”.

El gobernante de los colombianos denunció que un general de la Policía tendría como misión ponerle drogas en su carro para impedir el encuentro con su homólogo estadounidense

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo el presidente Petro.

De acuerdo con lo expuesto, varios funcionarios fueron destituidos tras confirmarse la presunta conspiración destinada a “destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”; por lo que insistió en que el supuesto plan incrementó la alarma sobre su integridad física.