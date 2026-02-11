Colombia

Falleció Lucía Angulo, madre del periodista Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol

La madre del comunicador falleció el 10 de febrero de 2026. La noticia generó numerosas muestras de solidaridad y acompañamiento por parte de colegas, amigos y seguidores

Falleció Lucía Angulo de Vargas,
Falleció Lucía Angulo de Vargas, madre del periodista Jorge Alfredo Vargas - crédito @jorgeavargas67/ Instagram

El 10 de febrero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Lucía Angulo de Vargas, madre de Jorge Alfredo Vargas, uno de los periodistas y presentadores más reconocidos en Colombia.

La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad y apoyo tanto en el entorno periodístico como entre el público, reflejando el aprecio y la cercanía que el comunicador ha construido a lo largo de su trayectoria.

Durante la jornada, colegas y amigos del presentador expresaron públicamente su respaldo ante esta pérdida. Durante la emisión de Noticias Caracol, compañeras y compañeros de set dedicaron palabras de apoyo y enviaron un mensaje de condolencia a Jorge Alfredo Vargas y a toda su familia.

La noticia de la muerte
La noticia de la muerte de Lucía Angulo de Vargas generó numerosas muestras de solidaridad entre colegas, amigos y seguidores de Jorge Alfredo Vargas - crédito @jorgeavargas67/ Instagram

“Queremos enviarle un abrazo a nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas por el fallecimiento de su señora madre; a él y a su familia, nuestra solidaridad. Paz en su tumba”. Más tarde, otra de sus colegas añadió: “Antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así que, compañero, nuestro más sentido pésame”.

El equipo del programa radial Voz Populi, dirigido por Jorge Alfredo Vargas, también rindió homenaje a Lucía Angulo de Vargas. Uno de los mensajes transmitidos durante la emisión fue: “Quiero enviar un saludo muy solidario y de muchísimo cariño a nuestro amigo y director Jorge Alfredo Vargas, por la partida de Lucía, su mamá, y también la mamá de este gran equipo de Voz Populi, una mujer muy divertida a quien quisimos mucho y nos quiso muchísimo, y estamos acompañando a Jorge Alfredo en este momento. Fue oyente fiel y gran amiga. De las oyentes más fieles”.

Uno de los recuerdos más
Uno de los recuerdos más significativos fue la llamada al aire de Lucía Angulo para felicitar a su hijo por su cumpleaños, momento que conmovió al periodista y a la audiencia. - crédito @jorgeavargas67/ Instagram

Uno de los recuerdos más emotivos para el equipo y la audiencia ocurrió cuando Lucía Angulo sorprendió a su hijo con una llamada en directo durante la transmisión del programa para felicitarlo por su cumpleaños. Durante ese momento, la madre del periodista expresó: “Te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo”. El presentador, conmovido, le agradeció y pidió la bendición para él y todo el equipo.

En redes sociales, Jorge Alfredo Vargas solía compartir mensajes dedicados a su madre, en los que resaltaba su fortaleza, fe y el papel esencial que tuvo en su formación personal y profesional.

La noticia se confirmó cuando el periodista compartió en sus historias de Instagram el homenaje que le rindieron sus compañeros de Blu Radio. Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas y también presentadora, compartió en sus redes sociales un video del cielo acompañado del mensaje “Lucía” y un corazón blanco, como despedida a su suegra, con quien mantuvo una relación cercana a lo largo de los años.

Jorge Alfredo Vargas y su
Jorge Alfredo Vargas y su esposa Inés María Zabaraín compartieron sentidos mensajes en sus redes sociales tras la muerte de la madre del presentador - crédito @jorgeavargas67 @inesmariazabarain/ Instagram

En entrevistas y pódcast, Jorge Alfredo Vargas relató que el romance de sus padres comenzó durante la etapa escolar de su madre, cuando ella cursaba sexto de bachillerato y su padre, Jorge Vargas, trabajaba como docente en la misma institución.

Según narró el periodista, la relación llamó la atención de las directivas del colegio, que citaron a Lucía Angulo para preguntarle directamente por el vínculo. Ella confirmó el noviazgo, explicando que no lo había informado antes porque nadie se lo había preguntado.

En las redes sociales, seguidores
En las redes sociales, seguidores y amigos expresaron mensajes de acompañamiento y recordaron la calidez y el legado de Lucía Angulo de Vargas - crédito @jorgeavargas67/ Instagram

Diversos sectores del periodismo y la audiencia han manifestado su acompañamiento a Jorge Alfredo Vargas y su familia en estos momentos, “Descanse en paz😢😢“, ”Sé siente paz y alegría al recordar a la Sra lucia, no la conocí pero oí su voz y transmitió paz amor tranquilidad", “fuerza a Jorge Alfredo y su familia 🙏🏻🙏🏻“, ”Que dulzura de mamá. Oremos por la fortaleza para su familia y amigos", “Olga Lucia Angulo Dios la tenga en su gloria”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

