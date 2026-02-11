Alcalde de Morales, Cauco, relató cómo fue su secuestro en plena vía Panamericana: “Sufrí una herida”

Óscar Guachetá regresaba de cumplir compromisos oficiales en Bogotá cuando se registró el ataque en territorio de Santander de Quilichao. - crédito Óscar Guachetá/Facebook

Durante la noche del 10 de febrero de 2026, el alcalde de Morales, Óscar Guachetá Arrubla, junto con el secretario de Gobierno, Bernabé Cruz, sufrió un ataque armado en la vía Panamericana.

Ambos funcionarios fueron víctimas de un secuestro temporal, una situación que el alcalde resumió con un agradecimiento dirigido a las autoridades que de manera oportuna actuaron para que pudiera recuperar su libertad.

“Hoy fuimos despojados del vehículo, pero también de nuestros chalecos que nos habían asignado la UNP. Hoy nos encontramos dando este reporte. Sufrí una herida en el cuero cabelludo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero hoy nos encontramos sanos y salvos”, destacó Guachetá Arrubla.

El mandatario, que regresaba de gestiones oficiales en Bogotá, viajaba junto a su equipo de seguridad cuando fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra la camioneta en la que se desplazaban.

En las imágenes se observa como en medio de la situación, el alcalde y su acompañante intentan explicarle al personasl médico que fue lo que ocurrio y con que objetos les realziaron las heridas - crédito suministrada

Tras el episodio, Óscar Guachetá Arrubla subrayó la colaboración recibida: “Es el agradecimientos acá a las autoridades indígenas, a la Policía, el Ejército, a la Guardia Indígena por todo el ejercicio de articulación. Y acabo de encontrarnos con el secretario de Gobierno, el señor Jimmy, de la UNP”, expresó el alcalde.

Durante su reporte, también hizo hincapié en la atención médica recibida: “Gracias también ahí al grupo de galenos, los médicos de aquí del Vietnamoc, y a ustedes que nos han tenido en cuenta, pues es el reporte que queremos hacer el día de hoy y agradecerle acá a todos”, puntualizó Óscar Guachetá Arrubla.

El incidente ocurrió a la altura del corregimiento de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao, mientras la caravana oficial cumplía su trayecto.

Intervención del Ejército en la opración

La Brigada 29 del Ejército Nacional confirmó que tanto el alcalde de Morales como un miembro de su esquema de seguridad se encuentran en buen estado tras ser rescatados en el departamento del Cauca. Durante la operación, las fuerzas armadas lograron evitar que un grupo armado ilegal cumpliera su objetivo, según informaron las autoridades militares.

La liberación se llevó a cabo en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, aunque el secuestro había ocurrido previamente en la vereda La María, en Piendamó. El Ejército resaltó la rapidez con la que actuaron los organismos de seguridad y el despliegue coordinado entre el Gaula Militar y la Policía Nacional.

El Ejército informó que, tras un operativo coordinado con el Gaula y la Policía, las víctimas fueron localizadas y se mantienen operaciones para dar con los responsables. - crédito @Ejercito_Div3/X

La Tercera División del Ejército detalló en un comunicado: “Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, el Gaula Militar, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 y en coordinación con la Policía, lograron la liberación del alcalde del municipio de Morales y de un integrante de su esquema de seguridad”. Esta acción fue posible gracias a la activación inmediata de los dispositivos de búsqueda y localización.

En el informe oficial, se remarcó que la reacción temprana fue determinante para contrarrestar el secuestro. “Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal”, continuó la Tercera División.

Las autoridades activaron un operativo inmediato que permitió la liberación del alcalde de Morales y un integrante de su esquema de seguridad, garantizando su seguridad y bienestar. - crédito @Ejercito_Div3/X

El Ejército Nacional aseguró que mantiene la presencia en la región, intensificando operaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho. Además, la institución reiteró su compromiso al indicar que las víctimas “se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud”.

La situación subraya el clima de inseguridad en varias zonas del Cauca y la necesidad de acciones coordinadas entre las diferentes ramas de la fuerza pública para proteger a los funcionarios y habitantes.