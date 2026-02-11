Colombia

Bogotá abrirá centro de acopio en el Concejo para ayudar a víctimas de las fuertes lluvias en Córdoba

Desde el jueves 12 de febrero, los ciudadanos que viven en la capital del país podrán donar alimentos, ropa, cobijas y artículos de aseo para las familias afectadas por la emergencia que se vive en esa región del país

Inundaciones en Córdoba tras fuertes lluvias
Inundaciones en Córdoba tras fuertes lluvias han dejado a cientos de familias sin vivienda ni bienes básicos - crédito Luis Felipe Osorio/Reuters

El Concejo de Bogotá habilita a partir del jueves 12 de febrero sus instalaciones como centro de acopio para ayudas humanitarias dirigidas a las víctimas de las inundaciones que golpean el departamento de Córdoba, en una respuesta impulsada por la petición de concejales y respaldada por la Mesa Directiva para 2026.

Las donaciones recibidas serán trasladadas al Centro Nacional de Logística de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), responsable de su distribución en las zonas más afectadas, según la información oficial difundida por el Concejo.

El presidente del Concejo, Humberto Rafael Amín, remarcó la urgencia de la situación en Córdoba, declarando: “La emergencia que vive Córdoba requiere de acciones concretas y del compromiso colectivo de todo el país. Desde el Concejo de Bogotá abrimos nuestras puertas [...] para canalizar la solidaridad de la ciudadanía y apoyar a quienes hoy más lo necesitan”, según recoge la corporación. Amín, oriundo de Lorica, Córdoba, hizo énfasis en la gravedad de la crisis y pidió la movilización de los bogotanos.

Aunque las lluvias han disminuido,
Aunque las lluvias han disminuido, aún se esperan afectaciones por el segundo frente frío - crédito Gobernación de Córdoba

El segundo vicepresidente, Darío Fernando Cepeda, subrayó el llamado a la acción afirmando: “Nuestra solidaridad con el departamento de Córdoba que está atravesando momentos muy difíciles por el invierno y las inundaciones, que han dejado a muchos sin vivienda y elementos básicos. Desde el Concejo de Bogotá nos solidarizamos con ellos y hacemos un llamado urgente a la solidaridad y a la generosidad haciendo sus donaciones”. La concejal Heidy Lorena Sánchez también exhortó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo humanitario.

A partir de la fecha indicada, los ciudadanos podrán acudir a las dos entradas principales del Concejo de Bogotá para donar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo personal, cobijas, frazadas y elementos de primeros auxilios. Los insumos deben ajustarse al listado oficialmente publicado por la Gobernación de Córdoba, que precisa las necesidades prioritarias.

Todas las aportaciones serán recolectadas y gestionadas por la Ungrd en su centro logístico en Bogotá, que garantizará el traslado seguro y eficiente a Córdoba. El objetivo, enfatiza la Mesa Directiva, es facilitar el respaldo nacional a cientos de familias damnificadas por la temporada de lluvias.

El Minuto de Dios habilitó en Bogotá un punto presencial para recibir ayuda, ubicado en el Banco de Ropas de la organización (Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios), disponible de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y los sábados de 9:00 a 13:00.

Respecto a las donaciones económicas, la entidad indicó en Blu Radio que los aportes pueden realizarse a la cuenta corriente Davivienda No. 004069997585 y, para quienes prefieran canales digitales, mediante su página web oficial www.minutodedios.org. Adicionalmente, la cuenta de ahorros Davivienda 0040 0016 0590 sigue disponible para transferencias.

Una mujer camina por su
Una mujer camina por su casa inundada este viernes, en el barrio Zarabanda en Montería - crédito Carlos Ortega/EFE

En varias ciudades del país, también se están recolectando donaciones para animales afectados, tal como lo reportó el Ejército de Colombia en sus redes sociales, mostrando la amplitud de la crisis y la necesidad de atender a todas las víctimas.

Los productos prioritarios para las familias damnificadas incluyen alimentos no perecederos como arroz, pasta, atún o sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar y bebidas en polvo.

Así mismo, la campaña solicita productos de aseo e higiene básica: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas y pañales para niños o adultos. Entre los elementos para el descanso y la protección, se requieren colchonetas y frazadas nuevas, todos en buen estado.

Las fuertes lluvias provocadas por
Las fuertes lluvias provocadas por frentes fríos atípicos han generado inundaciones en amplias zonas de Córdoba y Sucre, dejando miles de viviendas bajo el agua y severas afectaciones a cultivos y vías rurales - crédito Ungrd

En Montería, la iniciativa ‘Unidos por Córdoba’ ofrece otra alternativa para los interesados en colaborar. Según la información oficial recogida por Caracol Radio, las donaciones presenciales de insumos y alimentos esenciales pueden llevarse al Centro de Convenciones de Montería, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.. Entre los artículos solicitados figuran agua potable, implementos de aseo, ropa y calzado en buen estado, alimentos para animales y, si se prefiere, contribuciones monetarias.

Para quienes desean contribuir con transferencias desde Colombia o el extranjero, ‘Unidos por Córdoba’ dispuso varias cuentas bancarias.

En Bancolombia, las donaciones pueden dirigirse a la cuenta corriente 09119739521 a nombre de Rotary (NIT 830.502.189-9) o a la cuenta de ahorros 68010666931 de la Fundación Imat (NIT 900629819).

Para aportes internacionales, se puede utilizar el código SWIFT Colocobm y la cuenta corriente 091 197395 21 en Bancolombia a nombre de la Fundación Club Rotario Montería.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), informó a Caracol Radio que ya son 52.000 familias damnificadas en Córdoba y más de 69.000 en todo el país debido a la emergencia por lluvias. La distribución de la ayuda recabada dependerá de la evolución de la emergencia y de los diagnósticos realizados en cada zona.

