¿Vicky Dávila estuvo en el Superbowl?, ‘influencer’ captó presuntamente a la candidata presidencial en un video que hasta ella misma compartió

Un análisis posterior confirmó que la aparición de la aspirante presidencial fue fabricada, lo que puso en discusión la influencia de los contenidos generados con tecnología en la percepción pública durante procesos electorales - crédito @jjuanCardonaa / Tiktok

Un video que supuestamente muestra a la periodista Vicky Dávila en una zona exclusiva del Super Bowl, en Estados Unidos, se viralizó el fin de semana del evento.

La también candidata presidencial compartió la grabación en sus redes sociales y preguntó a sus seguidores: “Acabo de encontrar este video en las redes. ‘Vicky Dávila estaba en la Casita de Bad Bunny, en el Super Bowl…’ ¿Qué piensas?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El clip cobró notoriedad luego de que el influencer colombiano Juan Cardona, conocido como “jjuancardonaa” en TikTok, lo difundió entre sus seguidores. Cardona señaló: “Nadie se dio cuenta de esto y es que en el Super Bowl, vean quién estaba como invitada en la casita. Mucha gente lo vio porque estaba la Bichota, estaba Cardi B y habían muchos famosos y ella pasó como desapercibida”.

El creador de contenido planteó que la presencia de Dávila junto a figuras como Karol G y Pedro Pascal podría beneficiar su campaña política. Afirmó que la candidata habría pagado una suma cuantiosa y que esa estrategia tenía como propósito ayudar a su movimiento.

Una investigación realizada tras la aparición del material mostró la ausencia de la política durante el espectáculo, lo que motivó cuestionamientos sobre la manipulación digital y los efectos de los rumores en las campañas - crédito captura de pantalla / X

La publicación de la aspirante presidencial, acompañada por la consulta directa a sus seguidores, desató una avalancha de reacciones en redes sociales.

Las respuestas incluyeron muestras de escepticismo, bromas y críticas sobre la autenticidad de la imagen y sus posibles implicaciones en la campaña.

Algunas de las opiniones más visibles acusaron la manipulación digital o ironizaron sobre el supuesto vínculo con los artistas. Hubo quien comentó: “Pobrecita, necesita atención”, y también críticas directas a su estrategia, como: “Bad Bunny representa todo lo contrario a lo que usted Vicky predica”.

Tras la viralización inicial, se determinó que la imagen de Dávila en el Super Bowl fue generada con inteligencia artificial. Una revisión de la transmisión original del espectáculo de medio tiempo de Apple Music no mostró evidencia de su presencia. Usuarios en plataformas sociales y aclaraciones posteriores confirmaron la manipulación.

Una verificación posterior a la difusión masiva del video determinó que la supuesta presencia de la candidata presidencial en el evento deportivo fue originada con inteligencia artificial, generando debate sobre la veracidad y el impacto de este tipo de contenidos - crédito AP/Charlie Riedel / Vicky Dávila / Facebook / captura de pantalla / X

Este caso puso en evidencia la rapidez con la que los rumores digitales pueden influir en la percepción pública de figuras políticas. La situación de Dávila reflejó la fuerza polarizadora de las redes sociales y el desafío de mantener la credibilidad en plena contienda electoral.

Desde Infobae Colombia, nos comunicamos con la candidata. Esto dijo al respecto.