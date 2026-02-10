Colombia

Shakira olvidó el micrófono en su segunda noche de residencia en El Salvador: así fue el tenso momento

No es la primera vez en que la colombiana sufre un percance en estas presentaciones, pues también tuvo una aparatosa caida en la apertura de las fechas en Centroamérica

La colombiana se llevó elogios de los asistentes al continuar con el show como si nada hubiera pasado - crédito @andreaviileda/TikTok

La llegada de Shakira y su equipo técnico a El Salvador marcó el inicio de una de las producciones musicales de mayor ambición de la barranquillera, pues su arribo significó la llegada de 30 furgones que transportaron los materiales de sonido, iluminación y escenografía necesarios para los conciertos previstos en el estadio Jorge “Mágico” González.

Con lleno total, Shakira interpretó varios de sus mejores éxitos en el escenario como TQG, La Fuerte y Te Felicito, sencillo en el que tuvo un pequeño incidente que no implicó afectaciones a la dinámica del evento. La colombiana olvidó salir con el micrófono, por lo que su reacción provocó una ola de reacciones entre el público y sus fans en redes sociales.

Un acontecimiento ocurrido al inicio
Un acontecimiento ocurrido al inicio de su residencia mostró a la cantante afrontando una caída durante una canción, sin que esto afectara su ánimo ni la continuidad del recital para el público (Foto cortesía Two Shows Producciones)

La cantante realizó toda la dinámica de cambio de vestuario, salió con el bailarín que interpretó al robot que representaba a su pareja y después de toda la puesta en escena, Shakira sale al escenario con su copa de martini rosa, pero algo hacía falta en sus manos.

De inmediato, se regresa atrás del escenario y con una seña uno de sus colaboradores corre a entregarle el micrófono para continuar con su presentación lo que generó risas y aplausos entre los asistentes, pues como dicen en teatro “el show debe continuar” a pesar de los inconvenientes.

El incidente de la ganadora de 4 premios Grammy provocó una serie de comentarios, entre los que destacan: “Bella, hermosa, que divertida jajaja”; “aquí se le perdona todo a la reina, Shakira es Shakira”; “ay mi Shaki, definitivamente tu nos diviertes un montón”; “te amamos así te caigas o se te olviden las cosas”; “eso demuestra que su show es completamente en vivo”, entre otros.

Shakira también se cayó en el escenario

En medio de una enérgica interpretación de su éxito 'Si Te Vas', Shakira sufrió un pequeño tropezón en el escenario. Sin embargo, demostrando su gran profesionalismo, se levantó de inmediato y continuó el espectáculo como si nada hubiera pasado.

La historia de los accidentes de la artista colombiana durante su gira Las mujeres ya no lloran que terminó con éxito después de recorrer Estados Unidos y Latinoamérica parece no tener fin, pues en El Salvador también protagonizó un divertido accidente mientras interpretaba uno de sus temas.

La caída de Shakira durante su concierto inaugural en El Salvador se convirtió en uno de los momentos más comentados del inicio de su residencia en el país.

Mientras interpretaba Si te vas, la artista colombiana perdió el equilibrio en pleno escenario justo en el instante en que entonaba la frase: “Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí”.

Shakira salta al escenario del
Shakira salta al escenario del estadio Jorge "El Mágico" González - crédito redes sociales

A pesar del sobresalto, la intérprete no sufrió lesiones y mantuvo una actitud relajada y positiva ante el incidente.

Horas antes de su segundo espectáculo, la cantante compartió el video del episodio en sus redes sociales. Con humor, escribió: “No se preocupen porque soy de caucho”, acompañando el mensaje con risas y reafirmando su carácter resiliente. Este gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes destacaron su profesionalismo y capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Concierto en Jordania despierta intriga entre sus fans

La cantante Shakira confirmó su primer concierto en Jordania, previsto para el 28 de marzo de 2026 en Ayla, Aqaba, como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. El anuncio generó controversia entre sus seguidores debido a la edición de la imagen promocional, en la que le cubrieron los hombros y parte de la espalda, adaptándose a los códigos de vestimenta conservadores recomendados en el país.

Shakira ofrecerá su primer concierto
Shakira ofrecerá su primer concierto en Jordania el 28 de marzo de 2026, en Ayla, Aqaba, como parte de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @165entertainment/ Instagram

En Jordania, si bien no existe una obligación legal para las mujeres extranjeras de cubrirse la cabeza, se sugiere evitar prendas sin mangas o escotadas como muestra de respeto a las costumbres locales. Las reacciones en redes sociales oscilaron entre quienes valoraron la adaptación cultural y quienes criticaron la limitación a la expresión artística.

En paralelo, la gira de Shakira superó los USD 421,6 millones en recaudación, estableciendo un nuevo récord en la música latina y sumando más de 3,3 millones de asistentes en 82 estadios. La cantante expresó su gratitud hacia sus seguidores por el apoyo a lo largo de tres décadas de carrera en la música.

