Sara Uribe se conmovió al hablar de la muerte de Yeison Jiménez y envió palabras de apoyo a la viuda: “Fue la elegida”

La presentadora y modelo Sara Uribe se refirió públicamente al fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

En una reciente entrevista, Uribe rompió en llanto al hablar sobre la tragedia y aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a Sonia Restrepo, esposa del artista, así como a su familia y seres queridos.

Uribe, quien recientemente fue eliminada del programa junto a Marilyn Patiño, confesó que la noticia del fallecimiento del cantante la impactó profundamente. “Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo en desgastarme en peleas, al fin y al cabo uno se va y no se lleva nada”, reflexionó durante la entrevista.

En la entrevista se mostró aún más afectada al referirse a Sonia y los hijos que tuvo con el fallecido cantante, enviándoles un desgarrador mensaje.

“A Sonia, su esposa, a sus hijos, a su familia, yo sé que somos vecinos, que estoy esperando para ver si los puedo ver, abrazar... fortaleza, fue una berraca en vida, de soportar, de aguantar, de sostener un matrimonio y fue la elegida para sostener su legado”, expresó Sara Uribe visiblemente conmovida. La exparticipante del reality La casa de los famosos Colombia también compartió palabras de fe y ánimo, asegurando: “Dios es quien tiene el control de absolutamente todo lo que pasa, no solo en la vida, sino también en la misma muerte”.

La presentadora señaló que la partida de Yeison Jiménez no solo conmocionó a sus familiares y amigos, sino también a sus seguidores, quienes siguen lamentando el vacío que dejó en el ámbito musical y personal. A un mes de su fallecimiento, el recuerdo del intérprete permanece presente entre quienes lo conocieron y apreciaron su trayectoria musical.

Ante las palabras de Sara, los internautas agradecieron el mensaje que le envió a la famila del cantante. “Qué palabras tan hermosas”, “ Me sentí I d e n t i f i c a d a… Con esas palabras‼️”, “La muerte de yeison es una enseñanza para todos”, “que lindo mensaje y gran enseñanza 🙌🙌❤️”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su esposa Sonia Restrepo eligió rendirle un homenaje discreto y conmovedor a través de las redes sociales. Restrepo, quien había optado por mantener un perfil bajo tras el accidente aéreo que costó la vida al cantante y a cinco integrantes de su equipo de trabajo, compartió una imagen significativa junto a Jiménez en su cuenta de Instagram.

En la fotografía, ambos aparecen abrazados durante una celebración de Año Nuevo, y Sonia lleva una balaca dorada con el número 2026, lo que sugiere que se trata de uno de los últimos momentos juntos antes de la tragedia.

Este gesto sencillo fue interpretado por muchos como una forma de mantener vivo el recuerdo del artista, más allá de los homenajes públicos y los mensajes de colegas del medio musical. La pareja compartió más de una década de vida y formó una familia que hoy transita el duelo de manera reservada. La actualización de la imagen fue vista por los seguidores como un homenaje silencioso al vínculo que compartieron, ya que Sonia no ha dado entrevistas ni declaraciones públicas desde la muerte del cantante y mantiene su cuenta privada.

Mientras la familia enfrenta el duelo, también ha debido responder a otros desafíos. En las últimas semanas, surgieron intentos de fraude digital utilizando la identidad de los hijos del artista para solicitar donaciones a nombre de la familia. Lina Jiménez, hermana del cantante, desmintió estas campañas y pidió a los seguidores verificar siempre la información antes de hacer cualquier transferencia.