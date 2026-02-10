Colombia

Mamá de Epa Colombia protestó por demoras en el proceso judicial contra su hija: “El tiempo con su princesa no se recupera”

Martha Rojas, madre de la creadora de contenido, reclama públicamente una respuesta de la justicia, argumentando el impacto emocional y la afectación que ha causado la separación entre la empresaria y su hija menor

Daneidy Barrera Rojas, conocida como
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, cumple condena de cinco años y tres meses por daños a TransMilenio e instigación a delinquir - crédito @martha.rojas/Instagram

La persistente incertidumbre judicial en torno al caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, mantiene en vilo a su familia y seguidores más de un año después de su captura.

La empresaria y creadora de contenido, que alcanzó notoriedad como la “reina de las keratinas”, continúa cumpliendo una condena de cinco años y tres meses de prisión en la Escuela de Carabineros de la Policía, tras ser hallada culpable por daños a la infraestructura de TransMilenio durante las protestas sociales de 2019 y el delito de instigación a delinquir con fines terroristas.

El estancamiento de la tutela presentada en agosto de 2025 por la defensa de Barrera ha agudizado la preocupación familiar y suscitado un reclamo público de su madre, Martha Rojas, quien exige respuestas del sistema judicial, subrayando la afectación irreparable que implica la separación forzada entre la empresaria y su hija, Daphne Samara.

En una publicación hecha en su cuenta de Instagram, la progenitora de Epa Colombia expresó su desesperación ante el prolongado trámite procesal, donde sus palabras dan cuenta no solo de una frustración legal, sino el impacto personal y emocional que la situación ha generado para el entorno familiar.

Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa, de la empresa, qué injusticia tan grande, y no sé por qué tan demorada la tutela que fue puesta el 1 de agosto de 2025”, escribió Rojas.

Igualmente, hizo una petición a los jueces del caso para que agilicen el trato del recurso expuesto por Barrera, argumentando que su lío jurídico no ha permitido estrechar su vinculo con su pequeña hija.

Ahora está en manos de conjueces; esperamos ellos den pronta solución y mi hija pueda tener su libertad porque el tiempo con su princesa no se recupera. Bueno, la justicia divina tarda, pero llega”, afirmó.

