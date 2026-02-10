Colombia

Exmánager de Jessi Uribe respondió a las acusaciones del cantante y reveló detalles inéditos sobre su trabajo: “Él no ponía un peso”

Las declaraciones cruzadas entre el cantante y su exrepresentante dejaron al descubierto desacuerdos económicos y emocionales, provocando una ola de reacciones y el inicio de un proceso legal sin precedentes en la música popular colombiana

Guardar
Las declaraciones del empresario se produjeron tras la difusión de versiones contrapuestas sobre la gestión y los beneficios de la carrera del cantante, situación que originó la ruptura y acciones legales entre ambas partes - crédito estrellasimperialesmusic / Instagram

La figura de Rafael Mejía Jr. volvió al centro de la escena tras el quiebre de su vínculo con Jessi Uribe, uno de los cantantes más destacados de la música popular en Colombia. El exmánager decidió pronunciarse luego de las declaraciones del artista, que en una entrevista reciente señaló supuestas irregularidades en el manejo de su carrera.

La controversia se profundizó cuando ambos compartieron públicamente relatos opuestos acerca de los acuerdos y la dinámica que rigieron su trabajo conjunto. Mejía rechazó las acusaciones y ofreció detalles sobre el desenlace de una relación profesional que marcó más de una década en la industria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto entre Jessi Uribe y Rafael Mejía Jr. se hizo público a partir de una entrevista del cantante en un pódcast mexicano, donde relató que en los primeros años de su carrera depositó toda su confianza en su representante.

La ruptura profesional entre Jessi
La ruptura profesional entre Jessi Uribe y Rafael Mejía Jr. desató una ola de acusaciones y versiones encontradas en la industria musical colombiana - crédito @jessiuribe3/Instagram

De acuerdo con el santandereano, su mánager no solo controlaba su agenda, también gestionaba aspectos legales, distribución musical y administración de ingresos. El cantante aseguró que tras revisar los contratos descubrió que los ingresos se distribuían mayoritariamente entre la distribuidora y el representante, mientras él solo recibía pagos por presentaciones, sin regalías adicionales como compositor. Uribe afirmó: “Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”.

Las declaraciones del intérprete de Dulce pecado incluyeron señalamientos sobre la exigencia de figurar como coautor en composiciones y el presunto mal manejo de los porcentajes de ganancia. Según expresó en el pódcast, durante años cedió el 50% de sus ingresos a Mejía, una fórmula que, según su versión, resultó desfavorable cuando su popularidad y demanda crecieron.

La polémica escaló hasta el punto de que la separación, anunciada oficialmente en mayo de 2025, derivó en un proceso legal, comunicado por ambas partes como un “cierre de ciclo”, aunque con un trasfondo mucho más tenso.

Jessi Uribe denunció irregularidades contractuales
Jessi Uribe denunció irregularidades contractuales y una repartición desigual de ingresos durante más de diez años de trabajo con Rafael Mejía Jr. - crédito Instagram

Rafael Mejía rompió el silencio

Ante los señalamientos de Jessi Uribe, Rafael Mejía Jr. dio su versión en diálogo con Caracol Radio y otros medios, donde negó irregularidades de tipo contractual o financiero.

El empresario defendió la transparencia de los acuerdos, aseguró que todos los contratos fueron revisados por equipos jurídicos, incluidos asesores del entorno del propio artista, y subrayó que la relación profesional se fue desgastando progresivamente hasta la ruptura unilateral.

Mejía explicó: “Mi función dentro del arreglo que teníamos, sí, era que yo debía correr con todos los gastos. De hecho, fue la condición que él puso al principio. Él no ponía un peso, solamente hacía caso. Hizo caso en cantar lo que se le puso. Yo era quien tenía que llevar todo el tema de la inversión completa. Digo, las canciones, los videos, las promociones, los equipos de PR, todo ese tema de desarrollos. Por eso teníamos establecidos unos porcentajes de participación de esa manera, porque no solo era yo su manager, digo, yo era su manager, su disquera, su productor”.

Rafael Mejía Jr. defendió la
Rafael Mejía Jr. defendió la transparencia de los acuerdos y aseguró que todos los contratos con Jessi Uribe contaron con revisión legal independiente - crédito Facebook

El exmánager detalló que la participación del 50% respondía a la necesidad de recuperar la inversión inicial, un esquema habitual en la industria durante la etapa de lanzamiento de un proyecto musical.

A medida que los ingresos aumentaban, los porcentajes se revisaban y ajustaban. “Siempre he considerado que el cantante debe recibir la mayor parte de las ganancias, pues es quien sostiene el proyecto artístico”, aseguró Mejía.

Más allá de los aspectos contractuales, Rafael Mejía Jr. hizo hincapié en el vínculo personal construido con Jessi Uribe durante años de trabajo conjunto, donde compartieron escenarios, viajes y experiencias familiares.

El exmánager señaló que la ruptura se debió principalmente a emociones mal gestionadas y a la influencia de terceros, más que a desavenencias estrictamente económicas. “Esto se rompió por una rabia... y cuando uno toma decisiones con rabia, suele cometer errores”, manifestó.

El exmánager subrayó que los
El exmánager subrayó que los porcentajes de ganancias se ajustaban a medida que la carrera de Jessi Uribe crecía y aumentaban los ingresos - crédito Facebook

Mejía también desmintió que la terminación de la relación laboral estuviera motivada por cambios en los porcentajes de las ganancias, afirmando que aceptó las modificaciones propuestas por Uribe sin inconvenientes. Además, sostuvo que el cantante fue uno de los primeros en cobrar altos honorarios por presentación durante el auge de la música popular, fenómeno que también benefició a otros exponentes del género.

El exmánager confirmó que junto a su equipo legal inició acciones legales en respuesta a las acusaciones de robo y mal manejo, con el objetivo de defender su nombre y que los hechos se esclarezcan. “Yo no soy un aparecido […] vamos a hacer todo lo que corresponda de manera legal para detener esto y que se remita simplemente la verdad”, afirmó Mejía.

Temas Relacionados

Jessi UribeRafael Mejía JRRafa la feMúsica popularColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Violento asalto en Bogotá: mujer fue herida con un arma traumática tras resistirse a un fleteo en la calle 100

El ataque ocurrió en plena vía pública, cerca del centro comercial Iserra 100. Un video registrado por un testigo expuso la agresión y generó alarma sobre la inseguridad en la capital colombiana

Violento asalto en Bogotá: mujer

Andrés Pastrana acusó a Gustavo Petro y Ricardo Roa de ser “hermanos siameses” en la violación de topes electorales en campaña de 2022

El expresidente señaló al jefe de Estado y su exgerente de campaña, hoy titular de Ecopetrol, de cometer presuntas irregularidades en las finanzas de la aspiración pasada, en medio de una creciente polémica política y judicial que involucra a la principal empresa estatal, que afronta vientos de crisis por cuenta de este escándalo

Andrés Pastrana acusó a Gustavo

Iván René Valenciano fue tajante con sus elogios a Muriel: “No hay un jugador mejor”

El exdelantero afirmó que la nueva figura del Junior de Barranquilla supera a cualquier otro jugador del FPC

Iván René Valenciano fue tajante

Tres ejemplares de fauna silvestre en peligro fueron auxiliados por las autoridades tras operativos en Cundinamarca

Las autoridades ambientales y policiales realizaron operaciones coordinadas en distintas localidades del departamento, respondiendo a alertas de la ciudadanía para atender animales heridos o amenazados y evitar consecuencias mayores para la biodiversidad local

Tres ejemplares de fauna silvestre

Colombia ocupa penoso puesto a nivel internacional que confirma que los productos y servicios no bajarán de precio por ahora

Mientras otros países lograron estabilizar los valores, las familias locales todavía enfrentan ajustes importantes en el día a día, alertó la Ocde

Colombia ocupa penoso puesto a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe dejó emotivo mensaje

Sara Uribe dejó emotivo mensaje para Manuela Gómez tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No tiene maldad”

Marilyn Patiño se despachó contra los habitantes de ‘La casa de los famosos’: “Son el reinado del ‘bullying’ y la verdulería”

Familia de Yeison Jiménez alertó sobre fraude digital usando la identidad de una de sus hijas

Jenny López reveló el dilema que tiene con Jhonny Rivera por una “roba maridos”

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Deportes

Iván René Valenciano fue tajante

Iván René Valenciano fue tajante con sus elogios a Muriel: “No hay un jugador mejor”

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

Técnico de Palmeiras reconoció que el fichaje de Jhon Arias fue una contratación de la presidenta

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales