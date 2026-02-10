Condenan a exentrenador de liga de atletismo en Colombia por abuso sexual contra menores

Giovanny Vega, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, fue condenado por abuso sexual agravado contra menores en el ámbito deportivo - crédito Captura de Pantalla @Jextratiempo/X

Tras una decada de investigación, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bucaramanga declaró culpable a Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga de Atletismo de Santander, por los delitos de acto sexual agravado y abuso sexual agravado contra varias atletas menores de edad, en hechos cometidos durante las actividades formativas.

La decisión se conocío en la audiencia judicial realizada el lunes 9 de febrero de 2026, donde el juez negó el beneficio de casa por cárcel solicitado por la defensa, una decisión que representa la voluntad de avanzar con rigor en la ejecución de la condena y evitar atenuantes que históricamente han alimentado la impunidad en casos similares.

Sin embargo, el togado ordenó una valoración por parte de Medicina Legal que determinará, en un plazo máximo de un mes, si Vega cumplirá su condena en un centro penitenciario o bajo detención domiciliaria.

Giovanny Vega Blanco fue enviado a la cárcel por abuso sexual a menores de edad.

Cronología del caso

El caso fue impulsado en 2022 cuando familiares de deportistas y el entonces presidente de la Liga de Atletismo de Santander, Juan Gabriel Henao, presentaron varias denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra el exformador deportivo.

La instrucción judicial documentó que Vega utilizó su posición de autoridad y confianza dentro de la liga departamental para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de sus alumnas, quienes tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos.

Las diligencias reunieron más de 30 testimonios, con víctimas directas y otros atletas que declararon haber sufrido maltrato físico. Entre quienes presentaron denuncias se encuentran Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes narraron episodios de violencia sexual y tocamientos indebidos tanto en entrenamientos como en competencias nacionales e internacionales, según lo explicó el ente acusatorio.

Imagen de referencia - A pesar de que unas 30 jóvenes han relatado abusos similares en redes sociales, solo siete denuncias formales avanzaron ante la Fiscalía - crédito Colprensa

En declaraciones citadas por El Tiempo, una de las víctimas mencionó que Vega ejercía presión psicológica durante los entrenamientos con comentarios ofensivos y sexuales.

Incluso, la joven denunció que el entrenador la obligaba a acompañarlo a realizar compras y la hostigaba con preguntas sobre su intimidad, además de sugerir que debía ser agradecida porque los entrenamientos no tenían costo.

“En los entrenamientos fue bastante exigente y era muy grosero cuando no hacíamos los tiempos que él quería. A mí me decía que tenía las mejores nalgas del estadio y me decía a mí y a otra compañera que las nalgas de nosotros estaban muy buenas, y cuando pasábamos nos decía que ahí iban los dos mejores culos del estadio”, relató la joven en testimonio recogido por el medio.

La denunciante agregó que, durante estas situaciones, el entrenador intentaba mantener el secreto de sus acciones y aprovechaba momentos de privacidad para realizar tocamientos. “Me decía que yo tenía que ser agradecida porque él no me estaba cobrando los entrenamientos”, explicó.

Imagen de referencia - Al menos siete estudiantes fueron reconocidas como víctimas directas, subrayando el impacto y la impunidad que prevaleció durante años en la liga de atletismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, mencionó que los episodios de acoso se intesificaron cuando sufrió una lesión, a lo que Vega, según la joven, se ofreció a realizarle masajes en el baño.

“Me soltaba el sostén, pero era la espalda, entonces no le vi problema, pero sí me sentí incómoda. En una ocasión, me bajó la licra con los calzones y me estaba tocando, me masajeaba las nalgas (...) Él escuchaba que venía alguien y me subía rápido la licra y los calzones y hacía como que no pasaba nada”, indicó.

Las consecuencias para las víctimas han sido profundas: muchas han experimentado traumas duraderos y, en algunos casos, abandonaron el deporte por la falta de apoyo institucional, incluso del Ministerio del Deporte.

La familia deportiva regional enfrenta una crisis de confianza, ya que estos hechos han expuesto la distancia entre las sanciones administrativas en federaciones y la efectividad real de la justicia penal para proteger a los menores.

La sentencia fue calificada como un mensaje claro de intolerancia ante este tipo de delitos. Además, expone la necesidad de compartir y denunciar estos hechos como herramienta para fortalecer la prevención y el control interno en el deporte.