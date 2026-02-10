Colombia

Condenan a exentrenador de liga de atletismo en Colombia por abuso sexual contra menores

La sentencia se dictó tras el análisis de pruebas presentadas, luego de denuncias realizadas por varias jóvenes que señalaron haber sido víctimas cuando integraban equipos de la liga departamental

Guardar
Giovanny Vega, exentrenador de la
Giovanny Vega, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, fue condenado por abuso sexual agravado contra menores en el ámbito deportivo - crédito Captura de Pantalla @Jextratiempo/X

Tras una decada de investigación, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bucaramanga declaró culpable a Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga de Atletismo de Santander, por los delitos de acto sexual agravado y abuso sexual agravado contra varias atletas menores de edad, en hechos cometidos durante las actividades formativas.

La decisión se conocío en la audiencia judicial realizada el lunes 9 de febrero de 2026, donde el juez negó el beneficio de casa por cárcel solicitado por la defensa, una decisión que representa la voluntad de avanzar con rigor en la ejecución de la condena y evitar atenuantes que históricamente han alimentado la impunidad en casos similares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el togado ordenó una valoración por parte de Medicina Legal que determinará, en un plazo máximo de un mes, si Vega cumplirá su condena en un centro penitenciario o bajo detención domiciliaria.

Giovanny Vega Blanco fue enviado
Giovanny Vega Blanco fue enviado a la cárcel por abuso sexual a menores de edad.

Cronología del caso

El caso fue impulsado en 2022 cuando familiares de deportistas y el entonces presidente de la Liga de Atletismo de Santander, Juan Gabriel Henao, presentaron varias denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra el exformador deportivo.

La instrucción judicial documentó que Vega utilizó su posición de autoridad y confianza dentro de la liga departamental para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de sus alumnas, quienes tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos.

Las diligencias reunieron más de 30 testimonios, con víctimas directas y otros atletas que declararon haber sufrido maltrato físico. Entre quienes presentaron denuncias se encuentran Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes narraron episodios de violencia sexual y tocamientos indebidos tanto en entrenamientos como en competencias nacionales e internacionales, según lo explicó el ente acusatorio.

Imagen de referencia - A
Imagen de referencia - A pesar de que unas 30 jóvenes han relatado abusos similares en redes sociales, solo siete denuncias formales avanzaron ante la Fiscalía - crédito Colprensa

En declaraciones citadas por El Tiempo, una de las víctimas mencionó que Vega ejercía presión psicológica durante los entrenamientos con comentarios ofensivos y sexuales.

Incluso, la joven denunció que el entrenador la obligaba a acompañarlo a realizar compras y la hostigaba con preguntas sobre su intimidad, además de sugerir que debía ser agradecida porque los entrenamientos no tenían costo.

En los entrenamientos fue bastante exigente y era muy grosero cuando no hacíamos los tiempos que él quería. A mí me decía que tenía las mejores nalgas del estadio y me decía a mí y a otra compañera que las nalgas de nosotros estaban muy buenas, y cuando pasábamos nos decía que ahí iban los dos mejores culos del estadio”, relató la joven en testimonio recogido por el medio.

La denunciante agregó que, durante estas situaciones, el entrenador intentaba mantener el secreto de sus acciones y aprovechaba momentos de privacidad para realizar tocamientos. “Me decía que yo tenía que ser agradecida porque él no me estaba cobrando los entrenamientos”, explicó.

Imagen de referencia - Al
Imagen de referencia - Al menos siete estudiantes fueron reconocidas como víctimas directas, subrayando el impacto y la impunidad que prevaleció durante años en la liga de atletismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, mencionó que los episodios de acoso se intesificaron cuando sufrió una lesión, a lo que Vega, según la joven, se ofreció a realizarle masajes en el baño.

“Me soltaba el sostén, pero era la espalda, entonces no le vi problema, pero sí me sentí incómoda. En una ocasión, me bajó la licra con los calzones y me estaba tocando, me masajeaba las nalgas (...) Él escuchaba que venía alguien y me subía rápido la licra y los calzones y hacía como que no pasaba nada”, indicó.

Las consecuencias para las víctimas han sido profundas: muchas han experimentado traumas duraderos y, en algunos casos, abandonaron el deporte por la falta de apoyo institucional, incluso del Ministerio del Deporte.

La familia deportiva regional enfrenta una crisis de confianza, ya que estos hechos han expuesto la distancia entre las sanciones administrativas en federaciones y la efectividad real de la justicia penal para proteger a los menores.

La sentencia fue calificada como un mensaje claro de intolerancia ante este tipo de delitos. Además, expone la necesidad de compartir y denunciar estos hechos como herramienta para fortalecer la prevención y el control interno en el deporte.

Temas Relacionados

Giovanny Vega BlancoLiga de Atletismo de SantanderAbuso sexualCondenaBucaramangaJuzgado 14 Penal del Circuito de BucaramangaAcoso sexualColombia-Noticias

Más Noticias

ELN asumió responsabilidad en atentado contra esquema del senador Jairo Castellanos en el que murieron dos escoltas: “No fue nuestro objetivo”

El Frente de Guerra Oriental, cuyo comandante en jefe es Manuel Vásquez Castaño, aseguró que no busca interferir ni en el proceso electoral de marzo ni en las próximas elecciones presidenciales

ELN asumió responsabilidad en atentado

Bancos ofrecen créditos a empresas para que puedan pagar las cesantías antes del 16 de febrero sin afectar su flujo de caja: cómo funcionan

Un segmento relevante de negocios dispone de alternativas para obtener recursos y manejar la carga fiscal relacionada con esta prestación social, mediante créditos que flexibilizan el flujo de caja en el inicio del año

Bancos ofrecen créditos a empresas

La Unión Europea podría rechazar las solicitudes de asilo solo por ser colombianos: en qué consiste la nueva medida

Las nuevas reglas modificarán la experiencia de quienes buscan refugio al redefinir los países considerados como seguros y acelerar muchos trámites

La Unión Europea podría rechazar

Detuvieron a un hombre en Bogotá por agredir a un policía: el incidente quedó registrado en video

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá enfrentar cargos por violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación

Detuvieron a un hombre en

Mariam Obregón ‘sacudió’ las redes sociales al cuestionar la autenticidad de las ‘influencers’: “Ya están pasadas de básicas”

La creadora de contenido venezolana disparó una crítica directa contra la homogeneidad entre ‘influencers’, provocando un debate intenso sobre los estándares, la originalidad y la presión de aparentar perfección en plataformas como Instagram y TikTok

Mariam Obregón ‘sacudió’ las redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón ‘sacudió’ las redes

Mariam Obregón ‘sacudió’ las redes sociales al cuestionar la autenticidad de las ‘influencers’: “Ya están pasadas de básicas”

Yai Ariza, el bailarín colombiano que acompañó a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, ya había trabajado con Beyoncé, Lady Gaga y Katy Perry

Mamá de Valkyria, participante del ‘Desafío Siglo XXI’, arremetió contra la mamá de Zambrano: “No soporto a esa señora”

Famosa influenciadora sufrió fuertes daños en su gimnasio de Medellín: “Dios sabe cómo hace sus cosas”

Andrea Valdiri le habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su participación en política: “Eso no es como Instagram”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Falcao está cumpliendo 40 años y así lo felicitó el mundo del fútbol: desde Hugo Rodallega hasta la selección Colombia

Empresa multinacional, aliada de Sencia en la renovación de El Campín, replantaría su continuidad en el proyecto: esto se sabe acerca de la entrega de la obra

Así concretó Palmeiras el fichaje del colombiano Jhon Arias: “Dependió de la paciencia”

Portugal disputará su último amistoso previo al Mundial 2026 en una ciudad afectada por las inundaciones