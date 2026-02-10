Colsubsidio retomará la entrega de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno por deudas pendientes

- crédito Colsubsidio y Nueva EPS

Tras varias semanas de incertidumbre para los afiliados, Colsubsidio volverá a asumir la dispensación de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, luego de concretarse un acuerdo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, según reportes divulgados por Semana y confirmados por Caracol Radio.

De acuerdo con lo informado, el entendimiento alcanzado contempla el pago de al menos $160.000 millones por parte de la Nueva EPS al gestor farmacéutico, recursos con los que se busca saldar obligaciones pendientes y restablecer la operación del servicio, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde se habían presentado mayores dificultades para los usuarios.

La reactivación del servicio está prevista a partir del martes 10 de febrero, fecha desde la cual los afiliados podrán volver a reclamar sus medicamentos en los puntos de atención de Colsubsidio.

- COLPRENSA.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida se produce un mes después de que la Nueva EPS anunciara la finalización del contrato con esta caja de compensación, decisión que generó largas filas, retrasos y quejas por la falta de acceso oportuno a tratamientos.

Según explicó Caracol Radio, el acuerdo fue posible tras la intervención del Gobierno Nacional, que facilitó un mecanismo de pago para destrabar la deuda acumulada. Con ello, Colsubsidio aceptó retomar de manera inmediata la operación farmacéutica, mientras se estabiliza la relación contractual entre las partes.

Las dificultades en la entrega de medicamentos no se limitaron únicamente a la terminación del contrato con Colsubsidio. Los usuarios de la Nueva EPS han enfrentado varios episodios de interrupción del servicio farmacéutico, derivados de la salida de otros operadores en distintos momentos del último año, situación que ha impactado la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Uno de los casos más relevantes fue el de Disfarma G.C. S.A.S., empresa que hasta finales de noviembre de 2025 se encargaba de la dispensación de medicamentos para una parte significativa de los afiliados. En ese momento, la compañía anunció la terminación unilateral de su contrato con la Nueva EPS, decisión que amplificó las dificultades en el acceso a fármacos en varias regiones del país.

“Disfarma G.C. S.A.S. informa a la opinión pública que, tras agotar diversos espacios de diálogo y presentar comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025, ha procedido a terminar de manera unilateral el contrato suscrito con Nueva EPS para la dispensación de medicamentos haciendo uso del término de preaviso previsto contractualmente, el cual corresponde a 60 días hábiles“, señaló la empresa en un comunicado citado por Semana.

Foto: Colprensa.

De acuerdo con la información divulgada en ese momento, la decisión de Disfarma obedeció a problemas financieros y operativos, relacionados con el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS. La compañía aseguró que, pese a los acercamientos sostenidos, no se logró una solución efectiva que garantizara la sostenibilidad del servicio en las condiciones vigentes.

La salida de Disfarma implicó un posible impacto en cerca de 232 puntos de atención distribuidos en 19 departamentos, lo que ponía en riesgo la continuidad del servicio para aproximadamente 2,4 millones de usuarios. Esta situación se sumó a los inconvenientes ya existentes tras la ruptura contractual con Colsubsidio, profundizando las dificultades para los afiliados.

En medio de este panorama, la Nueva EPS informó que adoptaría medidas para garantizar la entrega de medicamentos, mientras se buscaban alternativas contractuales que permitieran normalizar la atención. No obstante, durante varias semanas se registraron filas extensas, congestión en sedes y retrasos en la dispensación, especialmente en ciudades principales.

Las imágenes de largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, en el norte de Cali, captadas en noviembre de 2025, reflejaron el nivel de afectación que enfrentaron los usuarios durante el periodo más crítico. Estos episodios fueron documentados por Semana en el marco del seguimiento a la crisis del sistema de salud.

Con el nuevo acuerdo, Colsubsidio retomará la atención directa a los afiliados, lo que representa un cambio en la operación que había quedado suspendida tras la finalización del contrato.

Las autoridades del sector han señalado que el restablecimiento del servicio farmacéutico es clave para aliviar la presión sobre los usuarios, mientras se avanza en soluciones estructurales para la EPS.

Aunque el acuerdo anunciado permite reactivar la dispensación, persisten los retos asociados a la sostenibilidad financiera de la Nueva EPS, así como la necesidad de garantizar pagos oportunos a los gestores farmacéuticos e IPS vinculadas.

La terminación de contratos con varias instituciones prestadoras de servicios de salud también ha sido un factor de preocupación en los últimos meses, según reportes previos de Semana.