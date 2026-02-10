Bad Bunny le quitó dos récords a Shakira tras su presentación en el Super Bowl: estas son las nuevas marcas

Bad Bunny rompió un nuevo récord de Shakira luego de su presentación en el Super Bowl 2026 - crédito Associated Press Foto AP/Julio Cortez - REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marcó un momento histórico para la música latina con la presentación de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo.

La NFL apostó por el cantante puertorriqueño, reconocido por sus éxitos internacionales y su impacto en el género urbano, para encabezar uno de los espectáculos televisivos más vistos del mundo.

La elección de Bad Bunny como figura central del medio tiempo representó un hito para la diversidad cultural y musical latina en el escenario del Super Bowl, tradicionalmente reservado para artistas angloparlantes. El intérprete llevó el español y los ritmos latinos a millones de hogares, consolidando la presencia de la música urbana y latina en un evento de alcance global.

Durante el espectáculo, Bad Bunny compartió escenario con invitados de renombre, como Lady Gaga y Ricky Martin, lo que reforzó el carácter internacional y la influencia de la cultura latina en la industria musical. La presentación fue seguida por una amplia audiencia y generó reacciones tanto en redes sociales como en medios internacionales, destacando la relevancia y el impacto de la música latina en espacios de gran visibilidad como el Super Bowl.

Bad Bunny ahora tiene el récord de la presentaciones del Super Bowl mas vista en las primeras 24 horas en la plataforma de YouTube - crédito (Foto AP/Charlie Riedel)

Bad Bunny estableció un nuevo récord de audiencia durante su presentación en el Super Bowl, alcanzando más de 135 millones de espectadores conectados. Esta cifra superó las marcas previas de Kendrick Lamar en 2025 y Michael Jackson en 1993, ambos con 133 millones de televidentes.

Además, Bad Bunny logró desplazar a la colombiana Shakira como la artista con la presentación del Super Bowl más vista en YouTube durante las primeras 24 horas. El video oficial de su show, difundido poco después del evento, acumuló una cifra récord de 48 millones de reproducciones en su primer día, superando el desempeño que Shakira y Jennifer Lopez habían alcanzado en la edición de 2020 con 47 millones de vistas.

Las presentaciones del Super Bowl más vistas en YouTube durante las primeras 24 horas

Bad Bunny (2026) — 48,1 millones de reproducciones Shakira & Jennifer Lopez (2020) — 47 millones de reproducciones Rihanna (2023) — 29 millones de reproducciones Kendrick Lamar (2025) — 27 millones de reproducciones

Bad Bunny también superó a Shakira en otro importante récord relacionado con la música en español en plataformas digitales. Hasta este año, la canción en español con más reproducciones en un solo día en Spotify era Shakira: Bzrp Music Sessions, una colaboración entre la cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap, que había alcanzado 14,3 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Bad Bunny le quita un segundo record a Shakira luego de que 'Dtmf' superara en un solo día la marca de 16 millones de reproducciones en Spotify - crédito @chartdata / X

Sin embargo, tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, su tema Dtmf logró un nuevo máximo en la plataforma al registrar 16,7 millones de reproducciones solo el 9 de febrero, estableciendo así una nueva marca histórica para una canción en español en Spotify.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se caracterizó por cifras récord de audiencia y alcance digital, así como por la participación de figuras internacionales en el escenario. Su presentación confirmó la tendencia de la NFL a diversificar el perfil de los artistas invitados y dejó en evidencia el peso actual de la música latina en la industria del entretenimiento global.

Bad Bunny recibe más de 180 millones de streaming en su catálogo un día después del Super Bowl

Tras su destacada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny se posicionó como el artista más escuchado en las principales plataformas de música digital.

En tan solo 24 horas, el puertorriqueño acumuló cientos de millones de reproducciones, impulsando un crecimiento del 65% en comparación con el día anterior. El 9 de febrero, su catálogo completo alcanzó un total de 180 millones de reproducciones únicamente en Spotify.

El álbum 'Debí tirar más fotos' logró hacer más de 80 millones de reproducciones en 24 horas luego de su presentación en el Super Bowl - crédito @Spotify_numbers/ X

El crecimiento más fuerte lo tuvo su reciente álbum Debí tirar más fotos sumando 83.578.946 reproducciones solo el lunes 9 de febrero. Dentro de los temas con mayor desempeño dentro del album se destaca Dtmf con 16, 7 millones de reproducciones, Baile Inolvidable con 11 millones de reproducciones y Nuevayol sumando mas de 10 millones de reproducciones.