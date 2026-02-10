Colombia

Funcionarios de Migración Colombia siguen en “operación tortuga”: esta es la situación de los principales aeropuertos en el país

El conflicto laboral ha encendido las alarmas entre el personal de control y las aerolíneas, que extreman medidas para evitar colapsos en los puntos de ingreso al país

Guardar
El paro liderado por funcionarios de Migración Colombia afecta la atención a pasajeros y amenaza con agravarse si no hay soluciones inmediatas a las demandas laborales e institucionales que originaron la movilización

Tras el anuncio de a protestas sindicales conocida como ‘operación tortuga’, iniciado el 9 de febrero y liderada por funcionarios de Migración Colombia, han afectado varios aeropuertos de Colombia.

La movilización amenaza con agravarse en las horas siguientes y ya impacta la atención a pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sindicato de trabajadores Osemco, encabezado por Yeison Mesa, advirtió a Blu Radio que la situación “va a estar muy grave” si el Gobierno Nacional no responde de inmediato a las demandas laborales y presupuestales que motivan el paro.

Autoridades y aerolíneas recomendaron a los viajeros, especialmente a quienes tengan vuelos internacionales, presentarse con al menos cuatro o cinco horas de anticipación, ante el riesgo de largas filas y retrasos.

Ultima actualización del tráfico de
Ultima actualización del tráfico de viajeros en el Aeropuerto Olaya Herrera, en la mañana del 9 de febrero del 2026 - crédito captura de pantalla / X

La llamada “operación tortuga” implica la aplicación estricta y minuciosa de todos los protocolos migratorios, lo que ralentiza considerablemente el trámite habitual de ingreso y salida del país.

Según el sindicato consultado por Blu Radio, las revisiones, que normalmente tardan uno o dos minutos por persona, podrían extenderse hasta 20 minutos, generando congestión y atrasos, incluso en conexiones que no requieren control migratorio. El impacto afecta la operación aeroportuaria a gran escala.

Aerolíneas como Avianca y Latam reiteraron sus advertencias para que los usuarios anticipen posibles complicaciones en sus itinerarios.

Por su parte, Migración Colombia anunció un plan de contingencia el pasado 9 de febrero del 2026, que incluye el despliegue de al menos 50 funcionarios adicionales en los aeropuertos de Bogotá, Cartagena y Medellín con el objetivo de mitigar el efecto de la protesta.

Sin embargo, el sindicato insistió en que mantendrá la manifestación durante las 24 horas hasta obtener una respuesta clara del Gobierno.

El paro liderado por funcionarios
El paro liderado por funcionarios de Migración Colombia afecta la atención a pasajeros y amenaza con agravarse si no hay soluciones inmediatas a las demandas laborales e institucionales que originaron la movilización - crédito Migración Colombia

En entrevista con Blu Radio, Mesa denunció una profunda crisis interna en Migración Colombia, marcada por la desfinanciación y la falta de recursos incluso para gastos básicos cotidianos.

El dirigente apuntó también hacia la directora nacional Gloria Rieros, cuestionando su gestión por presuntos problemas en nombramientos y por contradicciones en los mensajes públicos sobre el estado financiero de la entidad.

La protesta tiene su origen en el incumplimiento de acuerdos laborales suscritos entre Migración Colombia y los sindicatos en diciembre de 2024. Entre los compromisos estaban la entrega de una bonificación migratoria, el aumento del personal y el inicio de un programa de rediseño institucional y nivelación salarial previsto para implementarse entre 2025 y 2026. Según Mesa, hasta el momento no existe ningún avance concreto, a pesar de la contratación de expertos para estos procesos.

Otra preocupación señalada por el sindicato es la creciente incorporación de sistemas automáticos como Biomig en el control migratorio. Mesa alertó sobre el riesgo para la seguridad migratoria que implica el reemplazo de la experiencia humana, en especial en casos de menores de edad o posibles delitos como la trata de personas, situaciones que las máquinas no pueden detectar.

El sindicato reiteró su solicitud para que el Gobierno Nacional designe un delegado con capacidad de decisión desde el Ministerio de Hacienda o la Cancillería, con el fin de resolver el conflicto y asegurar los recursos necesarios para mantener el funcionamiento adecuado de Migración Colombia.

La incorporación de sistemas automáticos,
La incorporación de sistemas automáticos, sumada a la escasez de recursos humanos, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia, seguridad y derechos en la gestión migratoria actual - crédito Migración Colombia

Solo contando con suficientes recursos, personal y equipos adecuados se podrá garantizar el servicio que exige la ciudadanía. De no resolverse la situación, la crisis en la entidad podría intensificarse en los próximos días, según advirtió Osemco a Blu Radio.

Con corte a la 1:00 p. m. del 10 de febrero del 2026, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia reportó la normalidad operativa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tras implementar un plan de contingencia para asegurar la prestación continua del servicio y la atención a los pasajeros.

La recomendación para los viajeros es realizar el enrolamiento previo en Biomig, aprovechar las herramientas tecnológicas y presentarse en la terminal al menos cuatro horas antes de vuelos internacionales. De acuerdo con el informe, el uso del sistema Biomig ha resultado clave para mantener tiempos de atención estables y un flujo ágil de pasajeros.

Por otra parte, la autoridad migratoria mantiene un trabajo conjunto con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y la Aeronáutica Civil, articulados a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae), lo que garantiza un monitoreo continuo de la operación y la normalidad en el servicio.

Además, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, se llevan a cabo espacios de diálogo con los trabajadores para favorecer el entendimiento y apoyar la estabilidad de la operación migratoria.

Temas Relacionados

Migración ColombiaAeropuertos ColombiaOsemcoMinisterio de HaciendaPlan de ContingenciaSeguridad MigratoriaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Eventos culturales, excursiones y la hospitalidad local transforman este destino en una alternativa muy completa para quienes buscan algo diferente

Además de la Ciudad Perdida,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Definieron la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía programó para el 27 de febrero la audiencia en la que Guerrero enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica relacionados con títulos expedidos por la Fundación San José

Definieron la fecha de imputación

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

El WTA 250 de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Críticas a la hija de

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Emiro Navarro recordó incómodo episodio con Juanda Caribe y habló del rechazo que vivió cuando empezaba en redes sociales: “Ya sané”

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló si se daría o no una nueva oportunidad en el amor: “Estoy enfocado en mis proyectos”

Sara Uribe se conmueve al hablar de la muerte de Yeison Jiménez y envía palabras de apoyo a la esposa del cantante: “Fue la elegida”

Lokillo Flórez relató cómo casi termina en golpes con el chileno El Menor tras la FMC World Series: “Que estaba destruyendo su carrera”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio