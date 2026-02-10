Funcionarios de Migración Colombia siguen en “operación tortuga”: esta es la situación de los principales aeropuertos en el país

El paro liderado por funcionarios de Migración Colombia afecta la atención a pasajeros y amenaza con agravarse si no hay soluciones inmediatas a las demandas laborales e institucionales que originaron la movilización

Tras el anuncio de a protestas sindicales conocida como ‘operación tortuga’, iniciado el 9 de febrero y liderada por funcionarios de Migración Colombia, han afectado varios aeropuertos de Colombia.

La movilización amenaza con agravarse en las horas siguientes y ya impacta la atención a pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

El sindicato de trabajadores Osemco, encabezado por Yeison Mesa, advirtió a Blu Radio que la situación “va a estar muy grave” si el Gobierno Nacional no responde de inmediato a las demandas laborales y presupuestales que motivan el paro.

Autoridades y aerolíneas recomendaron a los viajeros, especialmente a quienes tengan vuelos internacionales, presentarse con al menos cuatro o cinco horas de anticipación, ante el riesgo de largas filas y retrasos.

La llamada “operación tortuga” implica la aplicación estricta y minuciosa de todos los protocolos migratorios, lo que ralentiza considerablemente el trámite habitual de ingreso y salida del país.

Según el sindicato consultado por Blu Radio, las revisiones, que normalmente tardan uno o dos minutos por persona, podrían extenderse hasta 20 minutos, generando congestión y atrasos, incluso en conexiones que no requieren control migratorio. El impacto afecta la operación aeroportuaria a gran escala.

Aerolíneas como Avianca y Latam reiteraron sus advertencias para que los usuarios anticipen posibles complicaciones en sus itinerarios.

Por su parte, Migración Colombia anunció un plan de contingencia el pasado 9 de febrero del 2026, que incluye el despliegue de al menos 50 funcionarios adicionales en los aeropuertos de Bogotá, Cartagena y Medellín con el objetivo de mitigar el efecto de la protesta.

Sin embargo, el sindicato insistió en que mantendrá la manifestación durante las 24 horas hasta obtener una respuesta clara del Gobierno.

En entrevista con Blu Radio, Mesa denunció una profunda crisis interna en Migración Colombia, marcada por la desfinanciación y la falta de recursos incluso para gastos básicos cotidianos.

El dirigente apuntó también hacia la directora nacional Gloria Rieros, cuestionando su gestión por presuntos problemas en nombramientos y por contradicciones en los mensajes públicos sobre el estado financiero de la entidad.

La protesta tiene su origen en el incumplimiento de acuerdos laborales suscritos entre Migración Colombia y los sindicatos en diciembre de 2024. Entre los compromisos estaban la entrega de una bonificación migratoria, el aumento del personal y el inicio de un programa de rediseño institucional y nivelación salarial previsto para implementarse entre 2025 y 2026. Según Mesa, hasta el momento no existe ningún avance concreto, a pesar de la contratación de expertos para estos procesos.

Otra preocupación señalada por el sindicato es la creciente incorporación de sistemas automáticos como Biomig en el control migratorio. Mesa alertó sobre el riesgo para la seguridad migratoria que implica el reemplazo de la experiencia humana, en especial en casos de menores de edad o posibles delitos como la trata de personas, situaciones que las máquinas no pueden detectar.

El sindicato reiteró su solicitud para que el Gobierno Nacional designe un delegado con capacidad de decisión desde el Ministerio de Hacienda o la Cancillería, con el fin de resolver el conflicto y asegurar los recursos necesarios para mantener el funcionamiento adecuado de Migración Colombia.

Solo contando con suficientes recursos, personal y equipos adecuados se podrá garantizar el servicio que exige la ciudadanía. De no resolverse la situación, la crisis en la entidad podría intensificarse en los próximos días, según advirtió Osemco a Blu Radio.

Con corte a la 1:00 p. m. del 10 de febrero del 2026, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia reportó la normalidad operativa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tras implementar un plan de contingencia para asegurar la prestación continua del servicio y la atención a los pasajeros.

La recomendación para los viajeros es realizar el enrolamiento previo en Biomig, aprovechar las herramientas tecnológicas y presentarse en la terminal al menos cuatro horas antes de vuelos internacionales. De acuerdo con el informe, el uso del sistema Biomig ha resultado clave para mantener tiempos de atención estables y un flujo ágil de pasajeros.

Por otra parte, la autoridad migratoria mantiene un trabajo conjunto con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y la Aeronáutica Civil, articulados a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae), lo que garantiza un monitoreo continuo de la operación y la normalidad en el servicio.

Además, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, se llevan a cabo espacios de diálogo con los trabajadores para favorecer el entendimiento y apoyar la estabilidad de la operación migratoria.