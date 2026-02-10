A control remoto se manejaba una caleta al interior de un bar en Bogota: autoridades hallaron cientos de dosis de estupefacientes

Expendio de drogas en bar de Chapinero, Bogotá fue desmantelado por las autoridades - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En una reciente operación, la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló un sofisticado sistema para el almacenamiento y expendio de sustancias ilícitas en la zona de Chapinero. El hallazgo se produjo tras una serie de registros judiciales ejecutados en los sectores de Chapinero Central e Ingemar Oriental Bajo, como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

Las autoridades intervinieron tras recibir una alerta proveniente de una fuente no formal, que advirtió sobre la posible venta de estupefacientes en un local abierto al público. La información desencadenó una investigación que incluyó labores de inteligencia y procedimientos de policía judicial en la localidad.

Durante los allanamientos, los agentes identificaron un método inusual para el ocultamiento de drogas: el principal sospechoso empleaba un compartimento secreto habilitado en el establecimiento, el cual se abría mediante un control remoto. Este sistema, según constató la policía, buscaba dificultar la detección de los estupefacientes y evadir los controles rutinarios.

Capturado luego de encontrar una Caleta De Droga a control remoto en bar de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En el procedimiento, la policía capturó en flagrancia a una persona y decomisó 200 dosis de marihuana, 92 dosis de base de coca, 22 dosis de tussi y más de $500 mil en efectivo. Todos estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes, que avanzan en el proceso de judicialización.

La acción fue coordinada entre la Seccional de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, instituciones que mantienen su ofensiva contra el microtráfico en espacios comerciales de Bogotá. La investigación se apoya en la colaboración ciudadana, especialmente en la denuncia de actividades sospechosas.

La policía reiteró su invitación a la comunidad para reportar cualquier hecho que comprometa la seguridad a través de la línea de emergencia 123. El compromiso institucional, enfatizó la autoridad, es mantener la protección de la ciudadanía y fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala.

Tecnología y modalidades en el expendio de drogas

El uso de compartimentos activados por control remoto para ocultar sustancias prohibidas refleja el grado de sofisticación que pueden alcanzar las redes dedicadas al microtráfico en zonas urbanas. Este tipo de mecanismos, cada vez más frecuentes, representa un desafío adicional para las estrategias de seguridad pública, obligando a las autoridades a perfeccionar sus métodos de investigación y respuesta.

El reciente decomiso en Chapinero evidencia la persistencia de estas modalidades en establecimientos comerciales y la necesidad de una vigilancia constante por parte de la comunidad y las instituciones.