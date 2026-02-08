Colombia

Video: Yeferson Cossio mostró a Yina Calderón y su hermana Cintia su talento con la guitarra frente a un auditorio

El influenciador se subió a una tarima para un evento especial en el que compartió con otros músicos

El influenciador exhibió su capacidad junto a otros músicos previo a un espectáculo tributo en el Teatro Cafam de Bogotá - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio sorprendió a las redes sociales al dar una nueva exhibición de sus capacidades con la guitarra, luego de que participara de un evento especial en el Teatro Cafam de Bogotá, realizado el viernes 6 de febrero.

El antioqueño estuvo presente entre el público asistente al tributo Metallica vs. Pantera, un espectáculo en el que se rinde tributo al repertorio de dos de las bandas más legendarias e importantes del heavy metal en toda su historia. Pero lejos de limitarse a presenciar el evento, tuvo la oportunidad de pararse en la tarima y mostrar su destreza con la guitarra y hasta cantando ante los espectadores.

El influenciador no estuvo solo, pues en sus historias de Instagram mostró que en el evento estuvo acompañado de su hermana, Cintia Cossio y, para sorpresa de las redes sociales, de Yina Calderón.

“Me las traje a rockear”, gritó Yeferson en el video mientras su hermana lo abrazaba afectuosamente. Fue entonces cuando hizo zoom unas sillas más atrás de donde estaban ubicados, en dirección a la huilense, que reflejaba un semblante más indiferente comparado con el entusiasmo de los hermanos. “Vea a la otra hermanita”, expresó Yeferson al enfocarla.

El creador de contenido aseguró que "las llevó a rockear" a su hermana y a la huilense al evento - crédito @yefersoncossio/Instagram

No obstante, en las publicaciones de la huilense se hizo evidente que también disfrutó del evento. De hecho, Yina asistió acompañada de su hermana Juliana, y realizó algunas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Yina Calderón asistió junto a su hermana Juliana al evento con los Cossio - crédito @yinacalderontv/Instagram

En una describió la situación asegurando que “Ya no somos agropecuarias sino metaleras”, mientras mostraba a Juliana haciendo headbanging al ritmo de la música.

En otra de las publicaciones, Yina mostró un momento de Cossio mientras tocaba guitarra y le expresó su admiración. “Hacer lo que se te da la gana sin tener miedo a lo que diga la sociedad. Eso es de admirar. Eres un maravilloso loco”, escribió.

La huilense expresó su admiración por Cossio luego de verlo tocando la guitarra - crédito @yinacalderontv/Instagram

Así van los rumores de separación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

En medio de los rumores de separación, Cossio compartió una publicación junto a Carolina Gómez, sin confirmar o negar cualquier rumor de ruptura - crédito @Yefito/YouTube

A la par de que Cossio asistía al evento en el Teatro Cafam, los rumores sobre su separación siguieron circulando en redes sociales. Esto, debido a que durante las últimas semanas —y en particular desde que el paisa sufrió una descompensación en Cartagena a finales de 2025 que le obligó a tomar reposo por instrucción médica— las interacciones entre ambos se redujeron.

De hecho, Carolina no estaba con Cossio durante su aparición en el Teatro Cafam, y en las últimas horas el paisa reveló que se encuentra en México, pero nuevamente se hizo notar la ausencia de su pareja.

Previamente, a través de sus redes sociales, Cossio compartió un corto video en el que aparece junto a Gómez, disfrutando de la tranquilidad mientras contemplan un atardecer frente al mar. La publicación, que no tuvo comentarios adicionales por parte de ninguno de los dos, dejó abierta a la interpretación la situación de la pareja, pero las reacciones del público apuntan a que es un signo de que su vínculo sentimental sigue vivo.

Previamente, Yina Calderón dio su punto de vista sobre estos rumores, y contó que durante su visita a la casa de Cossio no estaba presente Carolina Gómez, un detalle que, según la influenciadora, le impidió validar directamente la situación Con todo, la DJ admitió que la tenía en buen concepto.

“La verdad, yo el día que fui al evento de él, ella no estaba, pero supuse que estaba en la casa“, inició. “A mí esa pelada se me hace muy bacana, muy linda físicamente. Él se me hace muy guapo, muy buena gente, quién sabe qué habrá pasado… Yo siento que, agh, que embarrada eso, no sé si es verdad”, manifestó durante una dinámica de preguntas y respuestas.

