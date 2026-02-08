Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Shakira ya está en El Salvador para la reanudación de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

2025 marcó el final de la espera para los fanáticos de Shakira. Luego de siete años, la colombiana volvió a los escenarios con Las mujeres ya no lloran World Tour, considerada por ella misma como la más importante de su carrera y creada en conjunto con Live Nation, la productora de conciertos más grande del mundo.

De acuerdo con datos de Billboard, durante el año pasado esta serie de conciertos recaudó, hasta el 12 de diciembre de 2025, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas, acumulando hitos de convocatoria en cada parada y destacando en particular la serie de presentaciones en el estadio GNP Seguros de México, la mayor jamás vista en dicho escenario.

Tras recorrer América de punta a punta, la barranquillera ya está en El Salvador para brindar la primera de sus cinco fechas en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador, mismas que atraen no solo a los locales sino a fanáticos de toda América Central.

El despliegue para acompañar a Shakira es total, y hasta las autoridades salvadoreñas le dieron la bienvenida a la cantante de una manera sencilla pero cercana. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un corto video en el que mostró las calles de San Salvador mientras transitaba en el automovil que la llevaría al estadio con capacidad para más de 35.000 espectadores.

En la grabación se observan los postes de luz que usualemnte proyectan los colores de la bandera de El Salvador. Sin embargo, unos metros más adelante se vieron otros postes en los que se proyectaba el amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana.

El gesto fue bien recibido por la cantante que escribió junto a la grabación: “Nuestra bandera en El Salvador”, visiblemente orgullosa.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante iniciará el año con nuevos compromisos en América Latina.

Estos incluyen sus cinco presentaciones en El Salvador, y su regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, que a la fecha solo anunció a la barranquillera pero espera revelar otros nombres más adelante, y su reciente confirmación como acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: Doha (Catar)

4 de abril: Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda, (Arabia Saudita)