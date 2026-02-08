Reinscriben la lista del Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá: las tres mujeres más votadas en la consulta encabezan la lista

El Pacto Histórico definió que la lista a la Cámara por Bogotá estará liderada por las tres mujeres más votadas en la consulta, garantizando paridad en los principales puestos - crédito Colprensa/@PactoCol/X

La lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico fue definida para ser encabezada por las tres mujeres con mayor votación en la consulta, tras la confirmación de la representante María del Mar Pizarro a Caracol Radio.

Según lo informado, la reinscripción prevista para este domingo 8 de febrero de 2026, ubicó a María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán ‘Lalis’ y la propia Pizarro en los primeros lugares.

De acuerdo con la entrevista concedida por Pizarro a Caracol Radio, la decisión refleja el compromiso del movimiento con la paridad de género.

“El cambio permanece. La lista en Bogotá se mantiene según el orden votado en la consulta, considerando que los primeros ocho lugares tendrán paridad absoluta: cuatro mujeres y cuatro hombres. No se pueden emplear argumentos de discriminación positiva en perjuicio de las mujeres”, explicó la representante.

La información compartida a Caracol Radio destacó que la conformación de la lista responde exclusivamente al resultado de la consulta interna, y que la estructura garantiza un equilibrio entre hombres y mujeres en las candidaturas.

Pizarro reiteró que “por lo menos los ocho primeros lugares tendrían absoluta paridad”, haciendo énfasis en el criterio adoptado para la selección de los aspirantes que ocuparán las posiciones principales.

Durante la entrevista, Pizarro también abordó los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y los posibles reclamos que puedan surgir.

“Recibiremos demandas de todo tipo; de hecho, ya hemos recibido varias desde el inicio. Nuestro equipo jurídico, compuesto por expertos, ha sido claro: si Colombia Humana no inscribió una lista, los candidatos no tendríamos otra opción. Existe jurisprudencia sobre este tema. Al no ser inscritos por Colombia Humana, tenemos la libertad de inscribirnos bajo el Pacto Histórico. Además, actualmente se discute la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico en el Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

El Pacto Histórico reinscribió su lista para la Cámara por Bogotá, completando los ajustes requeridos en la conformación de sus candidatos. Todos los integrantes lograron el aval pleno del movimiento, lo que consolidó la propuesta del Pacto para las elecciones en la capital.

La lista quedó encabezada por María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán ‘Lalis’ y María del Mar Pizarro, quienes asumieron los primeros puestos como figuras destacadas del proyecto político progresista en Bogotá.

Candidatos del Valle del Cauca

Los trece aspirantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca para la Cámara de Representantes acudieron este domingo a la Registraduría de Cali, ubicada en el sur de la ciudad, con el objetivo de ratificar el listado que respalda sus candidaturas para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo de 2026.

La lista permanecerá igual, respetando el orden establecido por los resultados de la consulta interna celebrada en octubre pasado. La única variación para hacer efectiva esta inscripción corresponde a que la postulación debe ser presentada exclusivamente por el partido político.

Alfredo Mondragón, actual representante a la Cámara, afirmó que el Pacto Histórico contará con su lista en el Valle y en todos los departamentos del país. Según Mondragón, se han generado todas las condiciones para asegurar la inclusión de todos los integrantes, priorizando la unidad.

El grupo de candidatos lo integran Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Palacio, Isabel Vera, Carlos Arizabaleta, Paola Quiñonez, Daniel Martínez, Isabel Olaya, Cristóbal Caicedo, Nancy Denise Castillo, Jersaín Ríos, Natalia Córdona y Andrés Escobar Ruano.

Decisión del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió anular la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá, el miércoles 4 de febrero de 2026.

Esta medida refleja la misma determinación previamente aplicada en el Valle del Cauca y representa una nueva dificultad para el partido de gobierno, que ya había visto excluido al senador Iván Cepeda Castro de la consulta del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo.

Previo a la decisión del CNE, la lista del Pacto Histórico para Bogotá había sido definida mayormente mediante una consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025. Encabezada por la actual representante María Fernanda Carrascal, la lista también incluía a figuras como Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y los congresistas María del Mar Pizarro y Gabriel Becerra. El objetivo era consolidar una presencia significativa en la Cámara durante el periodo legislativo 2026-2030.

El congresista David Racero calificó la decisión del CNE como un ataque contra la bancada del Pacto Histórico y contra los derechos políticos tanto de los candidatos como de sus electores.