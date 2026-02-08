María Fernanda Cabal lanzó pulla contra Adriana Lucía por crisis ambiental en Córdoba: “Recuerde que fue el Gobierno que usted apoyó”

María Fernanda Cabal se fue contra Adriana Lucía en X - crédito Montaje Infobae

Las intensas lluvias que afectan a Colombia han provocado una emergencia humanitaria sin precedentes en regiones como Córdoba y Sucre.

Los más recientes reportes oficiales indican que al menos 14 personas han perdido la vida, cerca de 9.000 viviendas resultaron completamente destruidas y aproximadamente 50.000 familias han debido abandonar sus hogares como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos.

Ante el panorama crítico, el presidente Gustavo Petro anunció la inminente declaratoria de una nueva emergencia económica, ambiental y social.

Esta medida busca facilitar recursos y agilizar la atención en los territorios más golpeados por el fenómeno climático.

Gustavo Petro anunció emergencia económica y social para enfrentar tragedia por lluvias - crédito Colprensa

“El Gobierno avanzará en la declaratoria para financiar la recuperación”, informó el mandatario tras encabezar una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el 7 de febrero, en la que se analizaron los estragos causados por lluvias catalogadas como atípicas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) precisó que se han presentado más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con más de 43.900 familias directamente damnificadas y la inundación de al menos 35.000 hectáreas de sembradíos.

Numerosas vías rurales permanecen intransitables y la pérdida de animales de granja agrava la situación alimentaria en varias zonas.

Desde su cuenta oficial de X, la cantante Adriana Lucía, nacida en Córdoba, expresó su angustia ante el drama vivido por su departamento.

“Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo”, escribió en su cuenta de X.

La artista describió escenas de “tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas”, e hizo un llamado a la solidaridad frente a la emergencia.

Adriana Lucía visibiliza tragedia en Córdoba y llama a la solidaridad nacional - crédito @AdrianaLucia

El mensaje de Adriana Lucía generó respuesta inmediata de la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló la responsabilidad de gobiernos anteriores en las falencias del sistema de gestión de riesgos.

“Adriana Lucía recuerde que fue en el gobierno que usted apoyó que se robaron la Ungrd”, publicó Cabal en la misma red social, señalando que “los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos mientras ustedes no decían nada”.

La congresista agregó: “La invito a conmoverse con las imágenes del robo en la Guajira o con las masacres que ya no cuentan”.

El intercambio de posturas en redes sociales refleja la tensión política en torno al manejo de desastres y la asignación de recursos públicos.

Mientras las autoridades avanzan en labores de rescate y apoyo a damnificados, líderes sociales y políticos discuten sobre el impacto de la corrupción en la respuesta estatal.

La senadora instó a Adriana Lucia a reflexionar sobre “las imágenes del robo en la Guajira” - crédito @MariaFdaCabal

Petro pidió a la Corte levantar suspensión de emergencia económica en Córdoba

El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia económica declarada para el departamento de Córdoba, tras las graves afectaciones provocadas por las lluvias.

A través de su cuenta de X, el mandatario dirigió un mensaje al magistrado Carlos Camargo, recordando su origen común en la región y pidiendo apoyo para reactivar las medidas excepcionales.

“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, expresó Petro.

El jefe de Estado argumentó que la magnitud del desastre supera los intereses políticos y exigirá cuantiosos recursos para restablecer condiciones de vida.

Presidente Petro solicitó apoyo del magistrado Camargo para enfrentar crisis por lluvias - crédito @petrogustavo/X

“Esta emergencia, que aún no termina, costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, afirmó.

Petro advirtió que mantener la suspensión representa un recorte presupuestal de 16 billones de pesos, lo cual, según él, obligaría a transferir fondos desde otras regiones, generando hambre y nuevas dificultades.

“Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implican recortar el presupuesto en 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, subrayó.