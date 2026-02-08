Daniel Quintero respondió a Paloma Valencia luego de llamarlo “ladrón” de Medellín: “No me arrodillé”

Daniel Quintero hace parte de la consulta de Frente por la Vida, mientras Paloma Valencia de la Gran Consulta por Colombia - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X

El candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió a las acusaciones de la senadora Paloma Valencia y del Centro Democrático con una declaración en la que defendió su carrera y cuestionó los señalamientos en su contra.

“Lo que a Paloma le duele de mi candidatura, es que no los dejé robar más en Medellín”, afirmó Quintero en su cuenta de X, tras ser llamado “ladrón de Medellín” por la congresista y su partido.

La controversia se desató después de que el Centro Democrático publicara en X: “Ahí tienen al ladrón de Medellín metido en la Consulta de la izquierda”, replicando las palabras de Valencia, que, durante un acto en Belén, Medellín, expresó: “Aquí roban y a nadie le importa. Ahí tienen al ladrón de Medellín participando en la consulta de la izquierda. La izquierda queda bien representada con Quintero. Parecen hechos el uno para el otro”.

La controversia se desató después de que el Centro Democrático publicara en X: “Ahí tienen al ladrón de Medellín metido en la Consulta de la izquierda”, replicando las palabras de Paloma Valencia - crédito @CeDemocratico/X

Como respuesta, Quintero defendió su gestión al frente de la ciudad y señaló que la inconformidad de Valencia y de los dirigentes del Centro Democrático proviene de medidas anticorrupción tomadas durante su administración.

“Que les quité las manos del presupuesto público y los puse a responder por Hidroituango donde aún no aparecen 10 billones”, señaló Quintero.

Además, resaltó la reactivación de la búsqueda de la escombrera, un sitio vinculado a desapariciones forzadas, y criticó los reiterados intentos por frenar esas investigaciones:.

“Le da rabia a ella y a Uribe que mi gobierno reactivara la búsqueda de la escombrera, la que también trataron de parar tantas veces, y en donde con la orden de su jefecito, y de la mano de Paramilitares masacraron a cientos de jóvenes inocentes”, afirmó el candidato.

En su publicación, Quintero también aludió a las cifras históricas de violaciones de derechos humanos en Antioquia, mencionando la cantidad de desaparecidos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica.

El candidato y exalcalde de Medellín concluyó su mensaje afirmando que sus adversarios se resienten por su postura autónoma: “Lo que les duele a Paloma es que no me les arrodille y no me dejé matar”.

Daniel Quintero concluyó su mensaje afirmando que sus adversarios se resienten por su postura autónoma - crédito @QuinteroCalle7X

¿Cómo quedó el tarjetón de las consultas?

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió mediante sorteo el orden en el que aparecerán las consultas interpartidistas y los nombres de sus candidatos en las papeletas del próximo domingo, 8 de marzo de 2026. Esa jornada coincidirá con la elección de los nuevos miembros del Congreso de la República.

De acuerdo con el resultado, la papeleta de consultas presentará en primer lugar la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (identificada con el centro político). En el segundo espacio figurará la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha), seguida por el Frente por la Vida (centro-izquierda).

Listado

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación:

Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables) Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

Gran Consulta por Colombia

Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia) David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino) Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes) Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo) Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático) Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno) Aníbal Gaviria Correa (Unidos) Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia) Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida

Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza) Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia) Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos) Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza) Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)

A última hora, el exembajador de Colombia en Argentina y candidato presidencial Camilo Romero renunció a participar en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida.