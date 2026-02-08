Colombia

Daniel Quintero respondió a Paloma Valencia luego de llamarlo “ladrón” de Medellín: “No me arrodillé”

Quintero defendió su gestión al frente de la ciudad y señaló que la inconformidad de Paloma Valencia proviene de medidas anticorrupción tomadas durante su administración

Guardar
Daniel Quintero hace parte de
Daniel Quintero hace parte de la consulta de Frente por la Vida, mientras Paloma Valencia de la Gran Consulta por Colombia - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X

El candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió a las acusaciones de la senadora Paloma Valencia y del Centro Democrático con una declaración en la que defendió su carrera y cuestionó los señalamientos en su contra.

“Lo que a Paloma le duele de mi candidatura, es que no los dejé robar más en Medellín”, afirmó Quintero en su cuenta de X, tras ser llamado “ladrón de Medellín” por la congresista y su partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se desató después de que el Centro Democrático publicara en X: “Ahí tienen al ladrón de Medellín metido en la Consulta de la izquierda”, replicando las palabras de Valencia, que, durante un acto en Belén, Medellín, expresó: “Aquí roban y a nadie le importa. Ahí tienen al ladrón de Medellín participando en la consulta de la izquierda. La izquierda queda bien representada con Quintero. Parecen hechos el uno para el otro”.

La controversia se desató después
La controversia se desató después de que el Centro Democrático publicara en X: “Ahí tienen al ladrón de Medellín metido en la Consulta de la izquierda”, replicando las palabras de Paloma Valencia - crédito @CeDemocratico/X

Como respuesta, Quintero defendió su gestión al frente de la ciudad y señaló que la inconformidad de Valencia y de los dirigentes del Centro Democrático proviene de medidas anticorrupción tomadas durante su administración.

“Que les quité las manos del presupuesto público y los puse a responder por Hidroituango donde aún no aparecen 10 billones”, señaló Quintero.

Además, resaltó la reactivación de la búsqueda de la escombrera, un sitio vinculado a desapariciones forzadas, y criticó los reiterados intentos por frenar esas investigaciones:.

“Le da rabia a ella y a Uribe que mi gobierno reactivara la búsqueda de la escombrera, la que también trataron de parar tantas veces, y en donde con la orden de su jefecito, y de la mano de Paramilitares masacraron a cientos de jóvenes inocentes”, afirmó el candidato.

En su publicación, Quintero también aludió a las cifras históricas de violaciones de derechos humanos en Antioquia, mencionando la cantidad de desaparecidos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica.

El candidato y exalcalde de Medellín concluyó su mensaje afirmando que sus adversarios se resienten por su postura autónoma: “Lo que les duele a Paloma es que no me les arrodille y no me dejé matar”.

Daniel Quintero concluyó su mensaje
Daniel Quintero concluyó su mensaje afirmando que sus adversarios se resienten por su postura autónoma - crédito @QuinteroCalle7X

¿Cómo quedó el tarjetón de las consultas?

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió mediante sorteo el orden en el que aparecerán las consultas interpartidistas y los nombres de sus candidatos en las papeletas del próximo domingo, 8 de marzo de 2026. Esa jornada coincidirá con la elección de los nuevos miembros del Congreso de la República.

De acuerdo con el resultado, la papeleta de consultas presentará en primer lugar la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (identificada con el centro político). En el segundo espacio figurará la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha), seguida por el Frente por la Vida (centro-izquierda).

Listado

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación:

  1. Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables)
  2. Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)
Así quedó la tarjeta electoral
Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

Gran Consulta por Colombia

  1. Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia)
  2. David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino)
  3. Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes)
  4. Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo)
  5. Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático)
  6. Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno)
  7. Aníbal Gaviria Correa (Unidos)
  8. Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia)
  9. Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida

  1. Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza)
  2. Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia)
  3. Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos)
  4. Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza)
  5. Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)

A última hora, el exembajador de Colombia en Argentina y candidato presidencial Camilo Romero renunció a participar en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroPaola ValenciaCentro DemocráticoRespuesta Daniel QuinteroDeclaraciones Paloma ValenciaElecciones 2026Candidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Productores y emprendedores de Bogotá: ya están abiertas las inscripciones para para Hecho en Bogotá y Mercados Campesinos

Estos programas ofrecen acceso a vitrinas físicas y virtuales para vender productos, la posibilidad de llegar a nuevos clientes y el acompañamiento para fortalecer la gestión empresarial

Productores y emprendedores de Bogotá:

Biblia personalizada, oración en Washington y polémica religiosa: así se orquestó el acercamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump

Empresarios, figuras religiosas y gestos simbólicos propiciaron una atmósfera favorable antes de la cumbre entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos

Biblia personalizada, oración en Washington

Cali vs. Millonarios: EN VIVO; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca

El clásico añejo será por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

Cali vs. Millonarios: EN VIVO;

Roy Barreras también ‘revolcaría’ el sistema electoral si llega a la Presidencia, tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “Es desastroso”

El candidato presidencial también insistió en la posibilidad de que Gustavo Petro sea su fórmula presidencial y que sean los colombianos quienes decidan si el mandatario debe postularse como vicepresidente

Roy Barreras también ‘revolcaría’ el

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

La Tricolor en su primer salida en el campeonato empató sin goles contra la selección de Chile, en donde Luisa Agudelo fue clave para mantener el arco en cero

Colombia vs. Venezuela - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró cómo fue su

Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Video: Yeferson Cossio mostró a Yina Calderón y su hermana Cintia su talento con la guitarra frente a un auditorio

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Deportes

Cali vs. Millonarios: EN VIVO;

Cali vs. Millonarios: EN VIVO; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta - EN VIVO: Egan Bernal, bicampeón de la prueba elite de ruta en Zipaquira

Bayern Múnich vs. Hoffenheim - EN VIVO: Luis Diaz, la figura de la goleada en la fecha 21 de la Bundesliga con triplete