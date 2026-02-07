Video reveló la emotiva despedida de un niño a su madre embarazada antes del accidente aéreo de Satena en el Catatumbo

La conmovedora despedida entre Gineth Tatiana Rincón y su hijo antes de partir en el avión que pocos minutos después se estrelló - crédito Diana Saa/Facebook

El 28 de enero, un accidente aéreo en zona de Catatumbo, en Norte de Santander, conmocionó a la región tras la caída de un avión Beechcraft 1900D operado por SEARCA y contratado por la aerolínea Satena, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

La aeronave perdió contacto con la torre de control minutos después de despegar del aeropuerto Camilo Daza y fue hallada sin sobrevivientes en una zona montañosa entre La Playa de Belén y Hacarí, en el mencionado departamento. El siniestro dejó 15 víctimas mortales, entre ellas Gineth Tatiana Rincón, que se encontraba en embarazo.

El conmovedor video de despedida entre Gineth y su hijo

Tras más de una semana del siniestro, se conoció un video difundido masivamente en redes sociales que captó el momento en que Gineth Tatiana Rincón, de 26 años, se despidió de su hijo en la terminal aérea.

El hijo y el esposo de la mujer decidieron viajar por tierra - crédito Curz Roja

En las imágenes, el niño, de aproximadamente 12 años, se agacha frente a su madre y otorga una bendición a la hermana que estaba por nacer, en un gesto que se convirtió en el último adiós antes del fatal vuelo.

Gineth, que esperaba a su hija Guadalupe, había planeado revelar la noticia de su embarazo durante el viaje familiar. Mientras su esposo e hijo eligieron viajar por tierra, ella abordó el avión que poco después se accidentó.

Oriunda de la vereda Alto de la Filadelfia, Gineth era reconocida por su labor como cosmetóloga y su participación en actividades comunitarias. Su muerte y la de su hija causaron una profunda tristeza, y vecinos de la zona expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la familia.

Así avanzan las investigaciones sobre el accidente aéreo

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte informaron el lunes 2 de febrero que continúan las investigaciones sobre las causas del accidente con la intervención de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

La aeronave HK-4709 de Satena, operada por Searca, se accidentó en Catatumbo dejando 15 víctimas y conmocionando a Norte de Santander - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, dispuso la activación de los equipos especializados para el análisis técnico. En la zona del impacto, ubicada en la vereda Curasica, se recuperaron los restos de la aeronave, los cuerpos de las víctimas y diversos objetos personales, los cuales fueron puestos bajo custodia de las autoridades.

El director de la Dirección de Investigación de Accidentes, Álvaro Bello, detalló que el proceso avanza bajo los protocolos internacionales, con la recopilación de información factual y revisión minuciosa de la documentación operacional de las empresas involucradas. Entre los elementos encontrados en el lugar están la baliza localizadora y los grabadores de voz y de datos de vuelo, que ya se encuentran en proceso de análisis técnico.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reiteró que la investigación se lleva a cabo con rigor técnico y respeto por las víctimas, y que cualquier avance será comunicado únicamente por los canales oficiales. Martínez Chimenty destacó la importancia de los grabadores de vuelo y cabina para avanzar en una fase clave del análisis.

Las autoridades también advirtieron que la escena del siniestro sufrió alteraciones por el ingreso de personas ajenas al proceso, un factor que será considerado en el análisis. Las labores de recuperación y estudio seguirán condicionadas por la geografía, la seguridad y la conectividad del área, situada en una zona boscosa con elevaciones superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Gineth Tatiana Rincón, de 26 años, estaba embarazada cuando el avión en que viajaba se accidentó- crédito redes sociales

El Beechcraft 1900, matrícula HK4709, tenía cerca de 32.000 horas de vuelo y cumplía con los certificados de aeronavegabilidad vigentes. El día del accidente, el avión había realizado cuatro trayectos previos y despegó de Cúcuta a las 11:42 a. m., perdiendo comunicación a las 11:54 a. m.

La última transmisión del piloto fue: “1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción”. Satena informó que el vuelo NSE 8849 transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, y que activó recursos en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la búsqueda. Horas después, la aerolínea confirmó que la aeronave agotó su autonomía y que la baliza de emergencia no se activó.

Los fallecidos fueron: Diógenes Quintero Amaya, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado, Juan David Pacheco Mejía, el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José De la Vega.